"Большая распродажа тюрем" перерастет в "большое строительство тюрем", - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська объявил начало "большой распродажи тюрем".

Об этом Малюська сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы начинаем большую распродажу тюрем! Это маленький шаг для одного министерства, но гигантский скачок для человечества! Скорее всего, тюрьмы потеряют свое целевое назначение и будут уничтожены. Ключевая ценность в этих объектах для инвесторов - возможность получить крупные земельные участки с уже подведенными инженерными сетями. Что вырастет на их месте - заводы, жилые комплексы, ТРЦ - это уже не к нам, а к будущим владельцам и органам местного самоуправления, которые утверждают генпланы и выдают градостроительные условия и ограничения", - отметил министр.

По словам Малюськи, продажа тюрем не значит, что заключенных будут выпускать на свободу.

"Означает ли продажа тюрем том, что мы будем выпускать осужденных на свободу? Нет. Просто у нас слишком много избыточного имущества, на содержание которого мы тратим средства. Вот с него как раз и начинается продажа", - объяснил министр юстиции.

Кроме того, Малюська рассказал, как будет выглядеть "большая распродажа тюрем":

"1 - продаем замороженные тюрьмы (они не используются и мы только теряем средства на их охрану); 2 - оптимизируем сеть существующих тюрем, высвобождаем, замораживаем и продаем еще до десятка пока функционирующих тюрем; 3 - выбираем города, в которых следственные изоляторы будут выводиться из центральных частей города в промзону или вообще за городскую черту (чем лояльнее будет власть, тем больше шансов, что соответствующий город попадет в список первых) 4 - проектируем и строим первые новые и современные следственные изоляторы в окрестностях; 5- продаем старые следственные изоляторы в центральных частях городов и переезжаем в новые; 6- повторяем шаги 4 и 5 пока не получим полностью новую сеть современных СИЗО; 7- строим / реконструируем учреждения исполнения наказаний", - объяснил Малюська.

По его словам, шаги 1-3 уже находятся в процессе реализации.

"Как видно из описанного выше плана, "большая распродажа тюрем" перерастет в "большое строительство тюрем", - добавил министр.

+16
Гарний план, забористий.
06.08.2020 12:40
+12
Навіщо будувати? Є безліч котеджних містечок закритого типу, де мешкають виключно чинуші, судді, прокурори. Треба лише ззовні охорону поставити, а десятиметрові паркани ніяка людина не перелізе (особливо жирні чинуші, судді, прокурори).
06.08.2020 12:41
+10
ЗеГУЛАГ.
06.08.2020 12:45
Гарний план, забористий.
06.08.2020 12:40
- «Мы скоро заживем иначе. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик. Будет он у нас, и еще кое‑что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить, да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу.» (с)
06.08.2020 16:25
"Велике будівництво тюрем" - а то вже страшнувато, блін...
06.08.2020 12:41
ЗеГУЛАГ.
06.08.2020 12:45
Навіщо будувати? Є безліч котеджних містечок закритого типу, де мешкають виключно чинуші, судді, прокурори. Треба лише ззовні охорону поставити, а десятиметрові паркани ніяка людина не перелізе (особливо жирні чинуші, судді, прокурори).
06.08.2020 12:41
Тюрьмократія?
06.08.2020 12:42
дистиллированный зебил
06.08.2020 12:42
який же він бойобдов.
06.08.2020 12:42
Сірі мури xолодні, непривітні зебільні,
ржаві ґрати чорніють угорі.
Вітру і сонця нема, земонотонність німа,
замість волі гнітючі зебіли.
06.08.2020 12:44
Господи, врятуй України від довбойобів!
06.08.2020 12:46
Избиратели Зеленского, вы довольны такими дегенератами при власти?
06.08.2020 12:51
"Великий розпродаж в'язниць" переросте у "велике будівництво в'язниць", - Малюська - Цензор.НЕТ 5917

"Великий розпродаж в'язниць" переросте у "велике будівництво в'язниць", - Малюська - Цензор.НЕТ 9728
06.08.2020 13:02
green sheep - забрав собі. Дякую )))
06.08.2020 13:16
В 1917-м тоже писали что преступность исчезнет как пережиток, выпускали, закрывали, но потом создали огромное ГУЛАГ. Любую хорошую реформу можно превратить во вредную, если ей займутся заинтересованные поживиться.
06.08.2020 12:52
Всё правильно говорит Малюска,зачем нужны тюрьмы, если есть один большой гулаг."Большая распродажа тюрем" перерастет в "большое строительство тюрем", - Малюська - Цензор.НЕТ 4043
06.08.2020 12:53
Его бы не министром юстиции,а прорабом на стройку.Ну или начальником отдела продаж на этой стройке.Но как бы там ни было,а главзебилу нравиться.
06.08.2020 12:55
Прочитав. Напевно, Малюська айкосами від Бубочки обкурився ...
06.08.2020 12:58
Дебіл
06.08.2020 13:04
Надо понимать что "новые лица" обратили свой взор на те места где расположены тюрьмы а вовсе не на сами тюрьмы. А расположены они как не странно в очень "перспективных" местах а зачастую чуть ли не в центре городов. А так как сейчас у власти все те кто и занимается застройками городов то такая "несправедливость" от них явно не скрылась. Думаю что тюрьмы они выкупят сами за три копейки и какие перестроят а какие и снесут вовсе и на их месте построят ТРЦ,Супермаркеты,офисные здания ну и возможно и высотки элитные где квартиры будут стоить миллионы. С одной стороны это конечно же не плохо но с другой стороны это безусловно же отвратительная и циничная коррупция этой власти.
06.08.2020 13:06
В прошлом месяце по международному рейтингу Украина была признана самой криминогенной страной в Европе А у нас ( по данным Минюста) преступности -- НЕТ!!! и можно закрывать тюрьмы. И при этом Минюст НЕ ВРЕТ !! Тюрьмы предназначены для осужденных судом -- у нас же все сидят в СИЗО ( месяцами ожидая суда, за это время дело может закрыться или откуп или амнистия ) или сразу на волю под залог ( даже за тяжкие). Осужденных ( даже пожизненных тоже отпускают на волю, лично знаю такого, 5 душ загубил, меньше 12 лет отсидел и амнистия)
Вот и выходит тюрьмы не нужны -- главное БАБКИ.
06.08.2020 13:10
Где то я про этот маленький шаг уже слышал....
И "классно" были рабы государственные, станут рабы частными - это я про ЗК
Хочется пожелать "новоявленному рехформатору" словами песни:
что день, то короче к могиле твой путь
06.08.2020 13:11
Маленький шаг для министерства,но огромный скачек для застройщиков и Малюськи в частности.Нил Армстронг смотрит с того света на Малюську как на говно.
06.08.2020 15:22
Кто-то в это поверил? Просто все разтащат по карманам.
06.08.2020 13:27
Шагаем семи мильно....
суды как бы тоже в неплохих районах.В аренду,в лизинг и пр.
"правосудие-раз,правосудие-два........"
06.08.2020 13:28
Во понесло пацана! Дайошььь Алькатрас!
06.08.2020 13:29
Алькатрас на Рыбальском.
06.08.2020 15:23
Была - маниловщина.
Сейчас - малюськівщина.
06.08.2020 13:31
Вот так. Порох строил ФАПы, железные и автомобильные дороги.
Зелеплесень строит тюрьмы.
06.08.2020 13:33
От дивлюсь на художества Молюска-Слимака і згадую комедійний серіал "Приватна міліція"...
06.08.2020 13:49
хто не сват все в тюрьму
06.08.2020 13:50
Как только отменят УК принятый в 2012г и примут нормальный УК, который защищает людей, - тюрьмы будут переполнены.
Это полное враньё, что они не нужны.
06.08.2020 14:05
Даешь больше тюрем для зеписюноидов
06.08.2020 14:58
КРАЩЕ Б ЛІКАРНІ ОСНАЩУВАЛИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ,А ЦЯ ГАНЕБНА ВЛАДА ШВИДЕНЬКО РОЗПРОДАЄ ЗЕМЛЮ, А ЗАРАЗ ЩЕ ЦІННІ ЗЕМЛІ НА ЯКИХ ЗНАХОДЯТЬСЯ ТЮРЬМИ. А МОЖЕ ШВИДЕНЬКО ТЮРЬМИ ГАРНІ ДЛЯ СЕБЕ БУДУЮТЬ, БО ЗНАЮТЬ, ЩО МАЮТЬ ТАМ ПОЖИТТЕВО СИДІТИ З КОНФФІСКАЦІЄЮ МАЙНА І ЗЕЛЕНА ВЛАДА І ОПЗЖ І ЩЕ БАГАТО ХТО!!!
06.08.2020 18:57
Для кацапов и совков стройте концлагеря!
06.08.2020 19:10
Який сором для України такий міністр юстиції. Хоча не більший, ніж такий президент. Але вони з'явились з волі народа, до якого і всі претензії.
06.08.2020 19:25
сядуть - всі!
06.08.2020 20:26
кароч..= всё разрушим, шо не зможем- продамо .. и настроим турмы...)))- хай нарид сыдыть по них...)))
06.08.2020 23:32
 
 