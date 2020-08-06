"Большая распродажа тюрем" перерастет в "большое строительство тюрем", - Малюська
Министр юстиции Денис Малюська объявил начало "большой распродажи тюрем".
Об этом Малюська сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы начинаем большую распродажу тюрем! Это маленький шаг для одного министерства, но гигантский скачок для человечества! Скорее всего, тюрьмы потеряют свое целевое назначение и будут уничтожены. Ключевая ценность в этих объектах для инвесторов - возможность получить крупные земельные участки с уже подведенными инженерными сетями. Что вырастет на их месте - заводы, жилые комплексы, ТРЦ - это уже не к нам, а к будущим владельцам и органам местного самоуправления, которые утверждают генпланы и выдают градостроительные условия и ограничения", - отметил министр.
По словам Малюськи, продажа тюрем не значит, что заключенных будут выпускать на свободу.
"Означает ли продажа тюрем том, что мы будем выпускать осужденных на свободу? Нет. Просто у нас слишком много избыточного имущества, на содержание которого мы тратим средства. Вот с него как раз и начинается продажа", - объяснил министр юстиции.
Кроме того, Малюська рассказал, как будет выглядеть "большая распродажа тюрем":
"1 - продаем замороженные тюрьмы (они не используются и мы только теряем средства на их охрану); 2 - оптимизируем сеть существующих тюрем, высвобождаем, замораживаем и продаем еще до десятка пока функционирующих тюрем; 3 - выбираем города, в которых следственные изоляторы будут выводиться из центральных частей города в промзону или вообще за городскую черту (чем лояльнее будет власть, тем больше шансов, что соответствующий город попадет в список первых) 4 - проектируем и строим первые новые и современные следственные изоляторы в окрестностях; 5- продаем старые следственные изоляторы в центральных частях городов и переезжаем в новые; 6- повторяем шаги 4 и 5 пока не получим полностью новую сеть современных СИЗО; 7- строим / реконструируем учреждения исполнения наказаний", - объяснил Малюська.
По его словам, шаги 1-3 уже находятся в процессе реализации.
"Как видно из описанного выше плана, "большая распродажа тюрем" перерастет в "большое строительство тюрем", - добавил министр.
ржаві ґрати чорніють угорі.
Вітру і сонця нема, земонотонність німа,
замість волі гнітючі зебіли.
Вот и выходит тюрьмы не нужны -- главное БАБКИ.
И "классно" были рабы государственные, станут рабы частными - это я про ЗК
Хочется пожелать "новоявленному рехформатору" словами песни:
что день, то короче к могиле твой путь
суды как бы тоже в неплохих районах.В аренду,в лизинг и пр.
"правосудие-раз,правосудие-два........"
Сейчас - малюськівщина.
Зелеплесень строит тюрьмы.
Это полное враньё, что они не нужны.