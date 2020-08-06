"Большая распродажа тюрем" перерастет в "большое строительство тюрем", - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська объявил начало "большой распродажи тюрем".

"Мы начинаем большую распродажу тюрем! Это маленький шаг для одного министерства, но гигантский скачок для человечества! Скорее всего, тюрьмы потеряют свое целевое назначение и будут уничтожены. Ключевая ценность в этих объектах для инвесторов - возможность получить крупные земельные участки с уже подведенными инженерными сетями. Что вырастет на их месте - заводы, жилые комплексы, ТРЦ - это уже не к нам, а к будущим владельцам и органам местного самоуправления, которые утверждают генпланы и выдают градостроительные условия и ограничения", - отметил министр.

По словам Малюськи, продажа тюрем не значит, что заключенных будут выпускать на свободу.

"Означает ли продажа тюрем том, что мы будем выпускать осужденных на свободу? Нет. Просто у нас слишком много избыточного имущества, на содержание которого мы тратим средства. Вот с него как раз и начинается продажа", - объяснил министр юстиции.

Кроме того, Малюська рассказал, как будет выглядеть "большая распродажа тюрем":

"1 - продаем замороженные тюрьмы (они не используются и мы только теряем средства на их охрану); 2 - оптимизируем сеть существующих тюрем, высвобождаем, замораживаем и продаем еще до десятка пока функционирующих тюрем; 3 - выбираем города, в которых следственные изоляторы будут выводиться из центральных частей города в промзону или вообще за городскую черту (чем лояльнее будет власть, тем больше шансов, что соответствующий город попадет в список первых) 4 - проектируем и строим первые новые и современные следственные изоляторы в окрестностях; 5- продаем старые следственные изоляторы в центральных частях городов и переезжаем в новые; 6- повторяем шаги 4 и 5 пока не получим полностью новую сеть современных СИЗО; 7- строим / реконструируем учреждения исполнения наказаний", - объяснил Малюська.

По его словам, шаги 1-3 уже находятся в процессе реализации.

"Как видно из описанного выше плана, "большая распродажа тюрем" перерастет в "большое строительство тюрем", - добавил министр.

