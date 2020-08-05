Строительные леса обвалились в центре Полтавы, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

На стройке в Полтаве обвалились строительные леса. Пострадали 4 человека.

Инцидент произошел в центре города, на улице Пилипа Орлика. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате падения строительной "платформы" пострадали четыре человека. На месте работает следственно-оперативная группа. Полиция выясняет обстоятельства происшествия", - сказано в сообщении.

Очевидцы сообщают, что леса по неизвестной причине вдруг рухнули по всей высоте стройки.

На место также прибыли 2 подразделения спасателей. Обвалившиеся леса разбирают сами строители.

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