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Строительные леса обвалились в центре Полтавы, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

На стройке в Полтаве обвалились строительные леса. Пострадали 4 человека.

Инцидент произошел в центре города, на улице Пилипа Орлика. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате падения строительной "платформы" пострадали четыре человека. На месте работает следственно-оперативная группа. Полиция выясняет обстоятельства происшествия", - сказано в сообщении.

Очевидцы сообщают, что леса по неизвестной причине вдруг рухнули по всей высоте стройки.

На место также прибыли 2 подразделения спасателей. Обвалившиеся леса разбирают сами строители.

Также на Цензор.НЕТ: После нескольких обвалов в Одессе начали проверку старых жилых домов

Строительные леса обвалились в центре Полтавы, есть пострадавшие 01
Строительные леса обвалились в центре Полтавы, есть пострадавшие 02
Строительные леса обвалились в центре Полтавы, есть пострадавшие 03
Строительные леса обвалились в центре Полтавы, есть пострадавшие 04
Строительные леса обвалились в центре Полтавы, есть пострадавшие 05

Автор: 

обвал (181) Нацполиция (16573) Тахтаулове (773) строительство (1997)


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Топ комментарии
+21
Строительные леса обвалились в центре Полтавы, есть пострадавшие - Цензор.НЕТ 1587
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05.08.2020 21:13 Ответить
+9
Хорошо хоть живы остались.
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05.08.2020 21:09 Ответить
+8
насколько серьезно пострадали работяги? с какого этажа... сложились?
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05.08.2020 21:05 Ответить
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насколько серьезно пострадали работяги? с какого этажа... сложились?
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05.08.2020 21:05 Ответить
по неизвестной причине вдруг рухнули леса
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05.08.2020 21:05 Ответить
Причин может быть очень много.
Теперь задача следствия выяснить истинную причину.
Это работа повышенной опасности.
Требований очень много.
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05.08.2020 21:14 Ответить
ну так потому будивельники сами и разбирают завалы...шоб сократить количество причин
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05.08.2020 21:26 Ответить
Вполне возможно.
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05.08.2020 21:28 Ответить
А руководители строителей срочно переписывают журналы с инструктажами, результатами испытаний, наряды-допуски....
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05.08.2020 21:32 Ответить
ты работал на стройке?
вот и должен бы знать причину - раз...гильдяйство, скажем так
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05.08.2020 21:28 Ответить
человеческому 3,14здаватизму нету предела. именно это основная причина травматизма не стройках.
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05.08.2020 21:48 Ответить
так и есть - нам не платили год - а босс купил Лексус 470 - это чуть ли не Мерин 600, прятал его, за мастерской - схавали, быдлота же и он потом опять ныть начал - ой, кризис. с.ка, какое же мы быдло то
я х.з., но на нас ездят и правильно делаютт твари.
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05.08.2020 22:06 Ответить
вы год работали бесплатно? это где-то за гранью моего понимания....
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05.08.2020 23:07 Ответить
прикинь, да.
быдлота наша типо "мужики" так же. ну х.з., над нами даже поляки посмеивались - за кого мол вас считает ваш босс то.
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05.08.2020 23:16 Ответить
Да ладно! Не так уж и много здесь причин -говорю, как фасадчик. Просто у нас почему-то считается, что дом может быть каким угодно кривым - фасадчики выровняют. То же получилось и здесь.
В качестве выравнивающего слоя с целью экономии клея использовали тонкий слой пенополистирола. Плюс еще и клеяли на 5 "лепух". Лист такой ваты (похоже, что на снимке "Технониколь" - только он имеет длину 1.2 м, толщина где-то 150 мм) с клеем может весить больше 10-15 кг. А пенопласт и кирпичная кладка - немного разные материалы, как Вы сами должны понимать. И с адгезией клея проблемы (да еще и при высокой температуре клей сам по себе утрачивает клеющие свойства), и с прочностью. Склеивание между собой различных утеплителей вообще не допускается. Кроме того, каждые три этажа утеплитель в процессе поклейки должен прихватываться (здесь этого нет), а леса должны быть прикреплены анкерами к стене. В общем, "стена" ваты весом несколько тонн упала на леса, которые не рассчитаны на такую боковую нагрузку.
Здесь грубое нарушение технологии работ, о котором знали все - и рабочие, и руководство.
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05.08.2020 23:11 Ответить
лучше пусть стена ваты упадёт на дятлов, чем на маму с ребенком
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05.08.2020 23:57 Ответить
Согласен. Я представляю, как сейчас работяги локти кусают. Заклеено около 200 кв.м, на 10-12 тысяч гривен (без учета стоимости установки лесов), скорей всего за текущие сутки. Если бы прихватывали каждые три этажа, как положено, то потеряли бы максимум 15 минут времени, а эта стенка не упала бы никогда, несмотря на остальные нарушения. Могли заработать за полдня по 2000+ грн, а тупо попали на больничку.
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06.08.2020 06:53 Ответить
Об этом я и писал: "каждые три этажа утеплитель в процессе поклейки должен прихватываться (здесь этого нет)". Ответа на Ваш вопрос не знаю. Потому, что бесстрашные клоуны, наверное. Но этот урок запомнят на всю жизнь. 100%. Сам лично знаю таких. Они, правда, с люлек работали, т.е. именно на них вата не падала. Однако теперь перфораторы с рук не выпускают. А эти после падения с пятого этажа в одну кучу с лесами и ватой, если не останутся инвалидами, будут технику безопасности соблюдать лучше немцев.
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06.08.2020 23:07 Ответить
Хотя нет. Ответ все же я знаю. Пытались сэкономить время и деньги. Дело в том, что при большом слое клея "прихватить" грибками, не завалив при этом лист (а значит и заломав плоскость), довольно проблематично. Т.е. для того, чтобы прихватить ряд, нужно подождать схватывания клея. А за это время можно заработать лишние пару сотен. К тому же тянуть на леса перфоратор и переноску бывает банально лень. Поэтому решили, что и так стоять будет.
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06.08.2020 23:13 Ответить
Хорошо хоть живы остались.
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05.08.2020 21:09 Ответить
Небезпечна робота.
Хоч би ніхто серйозно не постраждав.
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05.08.2020 21:10 Ответить
Не закрепили к стене дома...или плохо закрепили..
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05.08.2020 21:12 Ответить
Судя по фото, леса упали вертикально вниз.
При плохом закреплении была бы другая картина.
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05.08.2020 21:17 Ответить
Судя по фото они упали в бок..
Я даже представить не могу как леса могут сложиться вертикально вниз..
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05.08.2020 21:22 Ответить
очень просто - надо просто перестать делать их из украинского проката и купить в Китае с толщиной трубы в 1,3 миллиметра.
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05.08.2020 21:29 Ответить
И даже в этом случае вертикально вниз они не сложатся..это физически невозможно..
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05.08.2020 21:31 Ответить
в этой стране возможно все.
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05.08.2020 21:49 Ответить
например избрание зеленского
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05.08.2020 23:58 Ответить
Точно так же, как и вбок.
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05.08.2020 21:35 Ответить
Как? 😃 трубы одна из другой подпрыгивают вверх и в сторону и падают вертикально вниз??
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05.08.2020 21:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=odUbYlsc3rk Да
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05.08.2020 21:42 Ответить
😃 что ты тут лепишь горбатого к стенке..
На твоем видео из паРаши леса сделаны из бревен...а в Полтаве леса из металла...которые физически не могут так сложиться..
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05.08.2020 21:47 Ответить
это фольга а не металл, ты в анабиозе 30 лет спал?
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05.08.2020 21:50 Ответить
Там нормальный металл..
А ты чего хотел?. Толщины стенки 5 или 10 мм?? А ты их как потом поднимать будешь?? Их вес будет мама не горюй..
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05.08.2020 21:54 Ответить
Это ты хотел(5 мм), а не я. Учишь дурацкие поговорки из фейсбучика " а ты чего хотел". Своих мозгов нет? Есть стандарт для труб - 2 и 3 мм., но ты видимо балабол-поговорочник.
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05.08.2020 21:59 Ответить
😃 балаболы поговорники...типа тебя...лепят стандарты водо и газопроводных труб к строительным лесам..
Те стандарты о которых ты балабол поговорник шепчешь...это стандарты для для того что бы гарантировпть давление...внутреннее давление в трубе которое труба может выдержать...
А трубы которая используется для лесов совсем другие нагрузки...и направлены они совсем в другую сторону...
Учи сопромат балабол поговорник..
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06.08.2020 08:27 Ответить
Балабол, а как ты хотел, чтобы газотрубу сперва на давление рассчитывали, а потом на несущую? Так не бывает. Давление газа и воды может и пластмасса выдержать, а ты как хотел, чтобы по этому сопротивлению толщину металлической трубы высчитали? В первых, газо и водопроводные трубы рассчитывают в первую очередь не на давление, а на самонесущую способность и сопротивление изгибу, показатели которых намного превышают силу разрыва от давления воды или газа . Во вторых, структура 1 кв. см. стали имеет относительно одинаковое сопротивление на разрыв при разных векторах приложения силы, в отличие от древесины или железобетона, ты видимо на уроках сопромата яйцами играл, как Кива или вообще прогуливал.
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06.08.2020 08:51 Ответить
Точно такие леса брал у соседа - 2 секции. Там всё очень надёжно, если нормально закреплять.
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05.08.2020 21:51 Ответить
И я за тоже...леса вполне надежны..их просто не закрепили к стене должным образом..
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05.08.2020 21:53 Ответить
к стене? ну х.з. как, но я макс. лез на 3 этажа, а дальше мы не работали
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05.08.2020 22:09 Ответить
толщину труб мерял? Или какаяразница?
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05.08.2020 22:03 Ответить
2 секции.

==
Там многоэтажка, хотя какая\разница да?
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05.08.2020 22:05 Ответить
нет блин - прямо
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05.08.2020 22:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=odUbYlsc3rk Легко.
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05.08.2020 21:41 Ответить
Что легко?? Посмотри свое видео из паРаши еще раз...там леса из бревен..😃
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05.08.2020 21:44 Ответить
та шо из бревен, когда рушится "поездом", так и в Германии может случиться даже..... раз в столетие
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05.08.2020 22:13 Ответить
Та нє, вніз, може люлька з утепювачем??
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05.08.2020 22:27 Ответить
Плохо закрепили - факт. Но причина в другом. Когда падает стена ваты весом несколько тонн, то далеко не факт, что анкера выдержат.
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05.08.2020 23:15 Ответить
Строительные леса обвалились в центре Полтавы, есть пострадавшие - Цензор.НЕТ 1587
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05.08.2020 21:13 Ответить
судя по мобилах строителей, это расеюшка сегодня )
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05.08.2020 21:35 Ответить
Возможно превысили допустимую нагрузку.
Возможно некачественный элемент лесов.
Просрочен срок испытания.
Неправильная сборка.
.........
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05.08.2020 21:19 Ответить
а вот если бы леса были из корабельных сосен ......
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05.08.2020 21:22 Ответить
Риштування обвалилося в центрі Полтави, є постраждалі - Цензор.НЕТ 2506
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05.08.2020 22:35 Ответить
В усіх випадках там була порушена техніка безпеки.
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05.08.2020 21:26 Ответить
Риштування обвалилося в центрі Полтави, є постраждалі - Цензор.НЕТ 9846
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05.08.2020 22:37 Ответить
б*же, та просто наср.ли не технику безопасности - сами робуны делали - абы легче и скорее выполнить план. и поделу. я такое знаю, видел, работал - давай-давай, а быдло(иначе не назову) радо стараться. желаю кретинам - долгого больничного. м.даки, могли и убить кого-то ведь, твари
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05.08.2020 21:32 Ответить
Риштування обвалилося в центрі Полтави, є постраждалі - Цензор.НЕТ 5098
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05.08.2020 22:41 Ответить
скоріше всього, риштування не було прикріплене до будинку - тому і впало.
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05.08.2020 21:32 Ответить
Або погано прикріплене.
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05.08.2020 21:34 Ответить
це те саме, або зовсім не кріпили до будинку або в одному місці десь внизу.. - інакше не пояснити падіння всього риштування - воно зверху стало гойдатися ,центр ваги піднявся доверху , коли пішли вище, а ще може подвали на гору матеріали і все впало.
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05.08.2020 21:46 Ответить
Для меня очевидно, что леса упали не сами по себе. Обратите внимание на темные пятна на пенопласте, который приклеен к стене. Знаете что это? Это следы "лепух", которыми к пенопласту пытались приклеить вату. Лист такой ваты с клеем весит около 10 кг (в каждом ряду больше 10 листов, на этаже 5 рядов, умудрились заклеить 5 этажей). Рабочие не удосужились прихватить даже нижние ряды, поэтому и сложилось все, как карточный домик. И падает подобная стенка ваты практически мгновенно. Зрелище было шикарным.
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05.08.2020 23:34 Ответить
Достаточно беглого взгляда на качество облицовки, сразу все становится ясно.
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05.08.2020 21:33 Ответить
честно сказать непонятно как они сложились...они же один в один вставляются...а заначит должны были улететь всей конструкцией, а не сложиться...
Наверное китайская сталь была при соответствующей толщине металла
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05.08.2020 21:34 Ответить
Мабуть слабо или через раз к стене чалились.
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05.08.2020 21:38 Ответить
А были бы такие как на фото ниже, не упали бы.
Риштування обвалилося в центрі Полтави, є постраждалі - Цензор.НЕТ 5867
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05.08.2020 21:51 Ответить
мне вот интересно как масоны делали гапр. НотрюДамю это же настолько круто помурованно... просто крепко же..... как они это строили - не знаю
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05.08.2020 22:16 Ответить
Риштування обвалилося в центрі Полтави, є постраждалі - Цензор.НЕТ 8275
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05.08.2020 22:49 Ответить
прямыми рукими и на трезвую.
вы даже не представляете, шо при таком раскладе можно соорудить...
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05.08.2020 23:17 Ответить
походу и дом ждёт такая же судьба...
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05.08.2020 23:19 Ответить
Не угадал. Монолитно-каркасный дом, да еще и с кирпичом вместо газо/керамоблока, лет 100 простоять должен.
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06.08.2020 00:54 Ответить
если строят долбоёбы, то и монолит может под землю этажа на два-три уйти
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08.08.2020 22:11 Ответить
Приходить дід та говорить, хочу паркан побудувати, та що б на фундаменті з граніту. Поїхали вибирати граніт до кар'єру. Діду - 82 роки.
- Цей скільки буде стояти?
- Років 300.
- а цей?
- цей років 500.
???
Ну давайте тей, що років 500!!!
Діду 82 роки.
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06.08.2020 06:03 Ответить
 
 