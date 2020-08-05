Строительные леса обвалились в центре Полтавы, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж
На стройке в Полтаве обвалились строительные леса. Пострадали 4 человека.
Инцидент произошел в центре города, на улице Пилипа Орлика. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате падения строительной "платформы" пострадали четыре человека. На месте работает следственно-оперативная группа. Полиция выясняет обстоятельства происшествия", - сказано в сообщении.
Очевидцы сообщают, что леса по неизвестной причине вдруг рухнули по всей высоте стройки.
На место также прибыли 2 подразделения спасателей. Обвалившиеся леса разбирают сами строители.
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Топ комментарии
+21 Лестор Нетописец
показать весь комментарий05.08.2020 21:13 Ответить Ссылка
+9 Скрепы неизвестно чего
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+8 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий05.08.2020 21:05 Ответить Ссылка
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Теперь задача следствия выяснить истинную причину.
Это работа повышенной опасности.
Требований очень много.
вот и должен бы знать причину - раз...гильдяйство, скажем так
я х.з., но на нас ездят и правильно делаютт твари.
быдлота наша типо "мужики" так же. ну х.з., над нами даже поляки посмеивались - за кого мол вас считает ваш босс то.
В качестве выравнивающего слоя с целью экономии клея использовали тонкий слой пенополистирола. Плюс еще и клеяли на 5 "лепух". Лист такой ваты (похоже, что на снимке "Технониколь" - только он имеет длину 1.2 м, толщина где-то 150 мм) с клеем может весить больше 10-15 кг. А пенопласт и кирпичная кладка - немного разные материалы, как Вы сами должны понимать. И с адгезией клея проблемы (да еще и при высокой температуре клей сам по себе утрачивает клеющие свойства), и с прочностью. Склеивание между собой различных утеплителей вообще не допускается. Кроме того, каждые три этажа утеплитель в процессе поклейки должен прихватываться (здесь этого нет), а леса должны быть прикреплены анкерами к стене. В общем, "стена" ваты весом несколько тонн упала на леса, которые не рассчитаны на такую боковую нагрузку.
Здесь грубое нарушение технологии работ, о котором знали все - и рабочие, и руководство.
Хоч би ніхто серйозно не постраждав.
При плохом закреплении была бы другая картина.
Я даже представить не могу как леса могут сложиться вертикально вниз..
На твоем видео из паРаши леса сделаны из бревен...а в Полтаве леса из металла...которые физически не могут так сложиться..
А ты чего хотел?. Толщины стенки 5 или 10 мм?? А ты их как потом поднимать будешь?? Их вес будет мама не горюй..
Те стандарты о которых ты балабол поговорник шепчешь...это стандарты для для того что бы гарантировпть давление...внутреннее давление в трубе которое труба может выдержать...
А трубы которая используется для лесов совсем другие нагрузки...и направлены они совсем в другую сторону...
Учи сопромат балабол поговорник..
==
Там многоэтажка, хотя какая\разница да?
Возможно некачественный элемент лесов.
Просрочен срок испытания.
Неправильная сборка.
.........
Наверное китайская сталь была при соответствующей толщине металла
вы даже не представляете, шо при таком раскладе можно соорудить...
- Цей скільки буде стояти?
- Років 300.
- а цей?
- цей років 500.
???
Ну давайте тей, що років 500!!!
Діду 82 роки.