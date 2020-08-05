УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11580 відвідувачів онлайн
Новини Фото
8 775 72

Риштування обвалилося в центрі Полтави, є постраждалі. ФОТОрепортаж

На будівництві в Полтаві обвалилося будівельне риштування. Постраждали 4 людини.

Інцидент стався в центрі міста, на вулиці Пилипа Орлика. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок падіння будівельної "платформи" постраждали чотири людини. На місці працює слідчо-оперативна група. Поліція з'ясовує обставини події", - сказано в повідомленні.

Очевидці повідомляють, що риштування з невідомої причини раптом впало по всій висоті будівництва.

На місце також прибули 2 підрозділи рятувальників. Риштування розбирають самі будівельники.

Також на Цензор.НЕТ: Після кількох обвалів в Одесі почали перевірку старих житлових будинків

Риштування обвалилося в центрі Полтави, є постраждалі 01
Риштування обвалилося в центрі Полтави, є постраждалі 02
Риштування обвалилося в центрі Полтави, є постраждалі 03
Риштування обвалилося в центрі Полтави, є постраждалі 04
Риштування обвалилося в центрі Полтави, є постраждалі 05

обвал (80) Нацполіція (15287) Полтава (565) будівництво (3031)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
Строительные леса обвалились в центре Полтавы, есть пострадавшие - Цензор.НЕТ 1587
показати весь коментар
05.08.2020 21:13 Відповісти
+9
Хорошо хоть живы остались.
показати весь коментар
05.08.2020 21:09 Відповісти
+8
насколько серьезно пострадали работяги? с какого этажа... сложились?
показати весь коментар
05.08.2020 21:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
насколько серьезно пострадали работяги? с какого этажа... сложились?
показати весь коментар
05.08.2020 21:05 Відповісти
по неизвестной причине вдруг рухнули леса
показати весь коментар
05.08.2020 21:05 Відповісти
Причин может быть очень много.
Теперь задача следствия выяснить истинную причину.
Это работа повышенной опасности.
Требований очень много.
показати весь коментар
05.08.2020 21:14 Відповісти
ну так потому будивельники сами и разбирают завалы...шоб сократить количество причин
показати весь коментар
05.08.2020 21:26 Відповісти
Вполне возможно.
показати весь коментар
05.08.2020 21:28 Відповісти
А руководители строителей срочно переписывают журналы с инструктажами, результатами испытаний, наряды-допуски....
показати весь коментар
05.08.2020 21:32 Відповісти
ты работал на стройке?
вот и должен бы знать причину - раз...гильдяйство, скажем так
показати весь коментар
05.08.2020 21:28 Відповісти
человеческому 3,14здаватизму нету предела. именно это основная причина травматизма не стройках.
показати весь коментар
05.08.2020 21:48 Відповісти
так и есть - нам не платили год - а босс купил Лексус 470 - это чуть ли не Мерин 600, прятал его, за мастерской - схавали, быдлота же и он потом опять ныть начал - ой, кризис. с.ка, какое же мы быдло то
я х.з., но на нас ездят и правильно делаютт твари.
показати весь коментар
05.08.2020 22:06 Відповісти
вы год работали бесплатно? это где-то за гранью моего понимания....
показати весь коментар
05.08.2020 23:07 Відповісти
прикинь, да.
быдлота наша типо "мужики" так же. ну х.з., над нами даже поляки посмеивались - за кого мол вас считает ваш босс то.
показати весь коментар
05.08.2020 23:16 Відповісти
Да ладно! Не так уж и много здесь причин -говорю, как фасадчик. Просто у нас почему-то считается, что дом может быть каким угодно кривым - фасадчики выровняют. То же получилось и здесь.
В качестве выравнивающего слоя с целью экономии клея использовали тонкий слой пенополистирола. Плюс еще и клеяли на 5 "лепух". Лист такой ваты (похоже, что на снимке "Технониколь" - только он имеет длину 1.2 м, толщина где-то 150 мм) с клеем может весить больше 10-15 кг. А пенопласт и кирпичная кладка - немного разные материалы, как Вы сами должны понимать. И с адгезией клея проблемы (да еще и при высокой температуре клей сам по себе утрачивает клеющие свойства), и с прочностью. Склеивание между собой различных утеплителей вообще не допускается. Кроме того, каждые три этажа утеплитель в процессе поклейки должен прихватываться (здесь этого нет), а леса должны быть прикреплены анкерами к стене. В общем, "стена" ваты весом несколько тонн упала на леса, которые не рассчитаны на такую боковую нагрузку.
Здесь грубое нарушение технологии работ, о котором знали все - и рабочие, и руководство.
показати весь коментар
05.08.2020 23:11 Відповісти
лучше пусть стена ваты упадёт на дятлов, чем на маму с ребенком
показати весь коментар
05.08.2020 23:57 Відповісти
Согласен. Я представляю, как сейчас работяги локти кусают. Заклеено около 200 кв.м, на 10-12 тысяч гривен (без учета стоимости установки лесов), скорей всего за текущие сутки. Если бы прихватывали каждые три этажа, как положено, то потеряли бы максимум 15 минут времени, а эта стенка не упала бы никогда, несмотря на остальные нарушения. Могли заработать за полдня по 2000+ грн, а тупо попали на больничку.
показати весь коментар
06.08.2020 06:53 Відповісти
Об этом я и писал: "каждые три этажа утеплитель в процессе поклейки должен прихватываться (здесь этого нет)". Ответа на Ваш вопрос не знаю. Потому, что бесстрашные клоуны, наверное. Но этот урок запомнят на всю жизнь. 100%. Сам лично знаю таких. Они, правда, с люлек работали, т.е. именно на них вата не падала. Однако теперь перфораторы с рук не выпускают. А эти после падения с пятого этажа в одну кучу с лесами и ватой, если не останутся инвалидами, будут технику безопасности соблюдать лучше немцев.
показати весь коментар
06.08.2020 23:07 Відповісти
Хотя нет. Ответ все же я знаю. Пытались сэкономить время и деньги. Дело в том, что при большом слое клея "прихватить" грибками, не завалив при этом лист (а значит и заломав плоскость), довольно проблематично. Т.е. для того, чтобы прихватить ряд, нужно подождать схватывания клея. А за это время можно заработать лишние пару сотен. К тому же тянуть на леса перфоратор и переноску бывает банально лень. Поэтому решили, что и так стоять будет.
показати весь коментар
06.08.2020 23:13 Відповісти
Хорошо хоть живы остались.
показати весь коментар
05.08.2020 21:09 Відповісти
Небезпечна робота.
Хоч би ніхто серйозно не постраждав.
показати весь коментар
05.08.2020 21:10 Відповісти
Не закрепили к стене дома...или плохо закрепили..
показати весь коментар
05.08.2020 21:12 Відповісти
Судя по фото, леса упали вертикально вниз.
При плохом закреплении была бы другая картина.
показати весь коментар
05.08.2020 21:17 Відповісти
Судя по фото они упали в бок..
Я даже представить не могу как леса могут сложиться вертикально вниз..
показати весь коментар
05.08.2020 21:22 Відповісти
очень просто - надо просто перестать делать их из украинского проката и купить в Китае с толщиной трубы в 1,3 миллиметра.
показати весь коментар
05.08.2020 21:29 Відповісти
И даже в этом случае вертикально вниз они не сложатся..это физически невозможно..
показати весь коментар
05.08.2020 21:31 Відповісти
в этой стране возможно все.
показати весь коментар
05.08.2020 21:49 Відповісти
например избрание зеленского
показати весь коментар
05.08.2020 23:58 Відповісти
Точно так же, как и вбок.
показати весь коментар
05.08.2020 21:35 Відповісти
Как? 😃 трубы одна из другой подпрыгивают вверх и в сторону и падают вертикально вниз??
показати весь коментар
05.08.2020 21:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=odUbYlsc3rk Да
показати весь коментар
05.08.2020 21:42 Відповісти
😃 что ты тут лепишь горбатого к стенке..
На твоем видео из паРаши леса сделаны из бревен...а в Полтаве леса из металла...которые физически не могут так сложиться..
показати весь коментар
05.08.2020 21:47 Відповісти
это фольга а не металл, ты в анабиозе 30 лет спал?
показати весь коментар
05.08.2020 21:50 Відповісти
Там нормальный металл..
А ты чего хотел?. Толщины стенки 5 или 10 мм?? А ты их как потом поднимать будешь?? Их вес будет мама не горюй..
показати весь коментар
05.08.2020 21:54 Відповісти
Это ты хотел(5 мм), а не я. Учишь дурацкие поговорки из фейсбучика " а ты чего хотел". Своих мозгов нет? Есть стандарт для труб - 2 и 3 мм., но ты видимо балабол-поговорочник.
показати весь коментар
05.08.2020 21:59 Відповісти
😃 балаболы поговорники...типа тебя...лепят стандарты водо и газопроводных труб к строительным лесам..
Те стандарты о которых ты балабол поговорник шепчешь...это стандарты для для того что бы гарантировпть давление...внутреннее давление в трубе которое труба может выдержать...
А трубы которая используется для лесов совсем другие нагрузки...и направлены они совсем в другую сторону...
Учи сопромат балабол поговорник..
показати весь коментар
06.08.2020 08:27 Відповісти
Балабол, а как ты хотел, чтобы газотрубу сперва на давление рассчитывали, а потом на несущую? Так не бывает. Давление газа и воды может и пластмасса выдержать, а ты как хотел, чтобы по этому сопротивлению толщину металлической трубы высчитали? В первых, газо и водопроводные трубы рассчитывают в первую очередь не на давление, а на самонесущую способность и сопротивление изгибу, показатели которых намного превышают силу разрыва от давления воды или газа . Во вторых, структура 1 кв. см. стали имеет относительно одинаковое сопротивление на разрыв при разных векторах приложения силы, в отличие от древесины или железобетона, ты видимо на уроках сопромата яйцами играл, как Кива или вообще прогуливал.
показати весь коментар
06.08.2020 08:51 Відповісти
Точно такие леса брал у соседа - 2 секции. Там всё очень надёжно, если нормально закреплять.
показати весь коментар
05.08.2020 21:51 Відповісти
И я за тоже...леса вполне надежны..их просто не закрепили к стене должным образом..
показати весь коментар
05.08.2020 21:53 Відповісти
к стене? ну х.з. как, но я макс. лез на 3 этажа, а дальше мы не работали
показати весь коментар
05.08.2020 22:09 Відповісти
толщину труб мерял? Или какаяразница?
показати весь коментар
05.08.2020 22:03 Відповісти
2 секции.

==
Там многоэтажка, хотя какая\разница да?
показати весь коментар
05.08.2020 22:05 Відповісти
нет блин - прямо
показати весь коментар
05.08.2020 22:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=odUbYlsc3rk Легко.
показати весь коментар
05.08.2020 21:41 Відповісти
Что легко?? Посмотри свое видео из паРаши еще раз...там леса из бревен..😃
показати весь коментар
05.08.2020 21:44 Відповісти
та шо из бревен, когда рушится "поездом", так и в Германии может случиться даже..... раз в столетие
показати весь коментар
05.08.2020 22:13 Відповісти
Та нє, вніз, може люлька з утепювачем??
показати весь коментар
05.08.2020 22:27 Відповісти
Плохо закрепили - факт. Но причина в другом. Когда падает стена ваты весом несколько тонн, то далеко не факт, что анкера выдержат.
показати весь коментар
05.08.2020 23:15 Відповісти
Строительные леса обвалились в центре Полтавы, есть пострадавшие - Цензор.НЕТ 1587
показати весь коментар
05.08.2020 21:13 Відповісти
судя по мобилах строителей, это расеюшка сегодня )
показати весь коментар
05.08.2020 21:35 Відповісти
Возможно превысили допустимую нагрузку.
Возможно некачественный элемент лесов.
Просрочен срок испытания.
Неправильная сборка.
.........
показати весь коментар
05.08.2020 21:19 Відповісти
а вот если бы леса были из корабельных сосен ......
показати весь коментар
05.08.2020 21:22 Відповісти
Риштування обвалилося в центрі Полтави, є постраждалі - Цензор.НЕТ 2506
показати весь коментар
05.08.2020 22:35 Відповісти
В усіх випадках там була порушена техніка безпеки.
показати весь коментар
05.08.2020 21:26 Відповісти
Риштування обвалилося в центрі Полтави, є постраждалі - Цензор.НЕТ 9846
показати весь коментар
05.08.2020 22:37 Відповісти
б*же, та просто наср.ли не технику безопасности - сами робуны делали - абы легче и скорее выполнить план. и поделу. я такое знаю, видел, работал - давай-давай, а быдло(иначе не назову) радо стараться. желаю кретинам - долгого больничного. м.даки, могли и убить кого-то ведь, твари
показати весь коментар
05.08.2020 21:32 Відповісти
Риштування обвалилося в центрі Полтави, є постраждалі - Цензор.НЕТ 5098
показати весь коментар
05.08.2020 22:41 Відповісти
скоріше всього, риштування не було прикріплене до будинку - тому і впало.
показати весь коментар
05.08.2020 21:32 Відповісти
Або погано прикріплене.
показати весь коментар
05.08.2020 21:34 Відповісти
це те саме, або зовсім не кріпили до будинку або в одному місці десь внизу.. - інакше не пояснити падіння всього риштування - воно зверху стало гойдатися ,центр ваги піднявся доверху , коли пішли вище, а ще може подвали на гору матеріали і все впало.
показати весь коментар
05.08.2020 21:46 Відповісти
Для меня очевидно, что леса упали не сами по себе. Обратите внимание на темные пятна на пенопласте, который приклеен к стене. Знаете что это? Это следы "лепух", которыми к пенопласту пытались приклеить вату. Лист такой ваты с клеем весит около 10 кг (в каждом ряду больше 10 листов, на этаже 5 рядов, умудрились заклеить 5 этажей). Рабочие не удосужились прихватить даже нижние ряды, поэтому и сложилось все, как карточный домик. И падает подобная стенка ваты практически мгновенно. Зрелище было шикарным.
показати весь коментар
05.08.2020 23:34 Відповісти
Достаточно беглого взгляда на качество облицовки, сразу все становится ясно.
показати весь коментар
05.08.2020 21:33 Відповісти
честно сказать непонятно как они сложились...они же один в один вставляются...а заначит должны были улететь всей конструкцией, а не сложиться...
Наверное китайская сталь была при соответствующей толщине металла
показати весь коментар
05.08.2020 21:34 Відповісти
Мабуть слабо или через раз к стене чалились.
показати весь коментар
05.08.2020 21:38 Відповісти
А были бы такие как на фото ниже, не упали бы.
Риштування обвалилося в центрі Полтави, є постраждалі - Цензор.НЕТ 5867
показати весь коментар
05.08.2020 21:51 Відповісти
мне вот интересно как масоны делали гапр. НотрюДамю это же настолько круто помурованно... просто крепко же..... как они это строили - не знаю
показати весь коментар
05.08.2020 22:16 Відповісти
Риштування обвалилося в центрі Полтави, є постраждалі - Цензор.НЕТ 8275
показати весь коментар
05.08.2020 22:49 Відповісти
прямыми рукими и на трезвую.
вы даже не представляете, шо при таком раскладе можно соорудить...
показати весь коментар
05.08.2020 23:17 Відповісти
походу и дом ждёт такая же судьба...
показати весь коментар
05.08.2020 23:19 Відповісти
Не угадал. Монолитно-каркасный дом, да еще и с кирпичом вместо газо/керамоблока, лет 100 простоять должен.
показати весь коментар
06.08.2020 00:54 Відповісти
если строят долбоёбы, то и монолит может под землю этажа на два-три уйти
показати весь коментар
08.08.2020 22:11 Відповісти
Приходить дід та говорить, хочу паркан побудувати, та що б на фундаменті з граніту. Поїхали вибирати граніт до кар'єру. Діду - 82 роки.
- Цей скільки буде стояти?
- Років 300.
- а цей?
- цей років 500.
???
Ну давайте тей, що років 500!!!
Діду 82 роки.
показати весь коментар
06.08.2020 06:03 Відповісти
 
 