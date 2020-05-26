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Після кількох обвалів в Одесі почали перевірку старих житлових будинків

Після кількох обвалів в Одесі почали перевірку старих житлових будинків

Житлово-комунальні сервіси департаменту міського господарства Одеси почали проведення моніторингу житлових будинків, розташованих поруч із новобудовами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської міськради, відповідне доручення підписав в.о. заступника міського голови - директор департаменту міського господарства Дмитро Жеман.

Йдеться про будинки старого фонду, у безпосередньої близькості від яких уже побудовані, будуються або в перспективі можуть бути зведені новобудови.

"Обвал житлових будинків на вулицях Торговій та Середньофонтанській показали, що в обох випадках по сусідству були проведені або активно проводяться роботи із забудови. У зв'язку з цим ми проводимо інвентаризацію старих будинків у центральній частині Одеси", - зазначив Жеман.

Наразі співробітники ЖКС проводять візуальний огляд старого фонду на предмет наявності тріщин у несучих конструкціях. У разі їхнього виявлення встановлюються "маяки", які показують наявність або відсутність проблем щодо цього об'єкта.

Нагадаємо, 18 травня в Одесі обвалилася з першого по третій поверх стіна п'ятиповерхового житлового будинку на вул. Торговій, 10. Минулося без постраждалих.

Також 21 травня на вулиці Середньофонтанській в Одесі сталося часткове обвалення житлового будинку.

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Возле моей работы строили дом, метрах в 150-200, так, при забивании свай, компьютер на моём столе чуть ли не подпрыгивал...
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26.05.2020 09:16 Відповісти
ну вот теперь гена может не только берег но центр застраивать БИНГО
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26.05.2020 09:40 Відповісти
Мер Одессы имеет российский паспорт. Такое может быть только в Украине, которая воюет с россией...
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26.05.2020 09:50 Відповісти
 
 