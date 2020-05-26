Після кількох обвалів в Одесі почали перевірку старих житлових будинків

Житлово-комунальні сервіси департаменту міського господарства Одеси почали проведення моніторингу житлових будинків, розташованих поруч із новобудовами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської міськради, відповідне доручення підписав в.о. заступника міського голови - директор департаменту міського господарства Дмитро Жеман.

Йдеться про будинки старого фонду, у безпосередньої близькості від яких уже побудовані, будуються або в перспективі можуть бути зведені новобудови.

"Обвал житлових будинків на вулицях Торговій та Середньофонтанській показали, що в обох випадках по сусідству були проведені або активно проводяться роботи із забудови. У зв'язку з цим ми проводимо інвентаризацію старих будинків у центральній частині Одеси", - зазначив Жеман.

Наразі співробітники ЖКС проводять візуальний огляд старого фонду на предмет наявності тріщин у несучих конструкціях. У разі їхнього виявлення встановлюються "маяки", які показують наявність або відсутність проблем щодо цього об'єкта.

Нагадаємо, 18 травня в Одесі обвалилася з першого по третій поверх стіна п'ятиповерхового житлового будинку на вул. Торговій, 10. Минулося без постраждалих.

Також 21 травня на вулиці Середньофонтанській в Одесі сталося часткове обвалення житлового будинку.