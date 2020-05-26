После нескольких обвалов в Одессе начали проверку старых жилых домов

Жилищно-коммунальные сервисы департамента городского хозяйства Одессы начали проведение мониторинга жилых домов, расположенных рядом с новостройками.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесского горсовета, соответствующее поручение подписал и.о. заместителя городского головы-директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

Речь идет о домах старого фонда, в непосредственной близости от которых уже построены, строятся или в перспективе могут быть возведены новостройки.

"Обвал жилых домов по улицам Торговой и Среднефонтанской показали, что в обоих случаях по соседству были проведены или активно проводятся работы по застройке. В связи с этим мы проводим инвентаризацию старых домов в центральной части Одессы", - отметил Жеман.

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Сейчас сотрудники ЖКС проводят визуальный осмотр старого фонда на предмет наличия трещин в несущих конструкциях. В случае их нахождения устанавливаются "маяки", которые показывают наличие или отсутствие проблем по данному объекту.

Напомним, 18 мая в Одессе обвалилась с первого по третий этаж стена пятиэтажного жилого дома на ул Торговая, 10. Обошлось без пострадавших.

Также 21 мая на улице Среднефонтанской в Одессе произошло частичное обрушение жилого дома.