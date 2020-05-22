В Одессе произошло обрушение жилого дома, осуществляется эвакуация людей, - Нацполиция. ФОТО

В Одессе произошло частичное обрушение жилого дома вечером в четверг, 21 мая, правоохранители осуществляют эвакуацию жителей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

"Правоохранители обеспечивают правопорядок на месте разрушения дома на улице Среднефонтанской в Одессе. Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей. Устанавливаются анкетные данные всех, кто мог находиться в момент обвала в здании", – сказано в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, в результате частичного обрушения фасада и крыши двухэтажного жилого дома никто не пострадал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одессе обвалилась часть стены пятиэтажного дома, информация о пострадавших уточняется, - ГСЧС. ФОТО