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В Одессе произошло обрушение жилого дома, осуществляется эвакуация людей, - Нацполиция. ФОТО

В Одессе произошло частичное обрушение жилого дома вечером в четверг, 21 мая, правоохранители осуществляют эвакуацию жителей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

"Правоохранители обеспечивают правопорядок на месте разрушения дома на улице Среднефонтанской в Одессе. Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей. Устанавливаются анкетные данные всех, кто мог находиться в момент обвала в здании", – сказано в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, в результате частичного обрушения фасада и крыши двухэтажного жилого дома никто не пострадал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одессе обвалилась часть стены пятиэтажного дома, информация о пострадавших уточняется, - ГСЧС. ФОТО

В Одессе произошло обрушение жилого дома, осуществляется эвакуация людей, - Нацполиция 01

Автор: 

обрушение (179) Одесса (7868)


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Топ комментарии
+17
В Одессе произошло обрушение жилого дома, осуществляется эвакуация людей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4401
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22.05.2020 00:53
+16
Таке враження, що в них там якось трухляво...
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22.05.2020 01:48
+10
Шото в Одессе непруха какае-то.
Дома падают.труха - гнида
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22.05.2020 01:02
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В Одессе произошло обрушение жилого дома, осуществляется эвакуация людей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4401
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22.05.2020 00:53 Ответить
Мабуть в Одесі такі випадки стали щоденними🙄
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22.05.2020 00:54 Ответить
Таке враження, що в них там якось трухляво...
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22.05.2020 01:48 Ответить
Як не дивно, але з від'їздом різних жванецьких Одеса стала гіршою та почала обирати трухлявих!
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22.05.2020 02:10 Ответить
И ето еще землятресений небыло
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22.05.2020 01:01 Ответить
Шото в Одессе непруха какае-то.
Дома падают.труха - гнида
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22.05.2020 01:02 Ответить
Это нее дом, а скворечник
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22.05.2020 01:04 Ответить
Шото мне это Волгодонск и Москву начала нулевых напомнило.
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22.05.2020 01:06 Ответить
Зовите Зедебила. Это по его профилю.
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22.05.2020 01:13 Ответить
тю, дык это и есть черной кармой... Уже ведь призвали73-мя процентами... Франция пожав в соборе, Оман - наш самолет сбили...Одесса - дома рушатся...
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22.05.2020 02:17 Ответить
Да таких двухэтажных халуп из говна и палок на много лет новостей ещё хватит. Этот дом на Среднефонтанской уже давно по фасаду производит впечатление незаселённого - пустые грязные окна. А рядом лезут в небо бетонные монстры. Оказывается там ещё люди живут? Хотя да, скорее всего. Доживают свой век пенсионеры, их не всегда благополучные "наследные прынцы". Печально.
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22.05.2020 01:19 Ответить
Тобто для того аби звільнити місце для чергового будівництва дома почали самі сипатися. Нижче просто технологію їх будівництва описано.
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22.05.2020 06:47 Ответить
Про технологию почти правильно. Только главное не ракушняк, из него до сих пор строят, а отсутствие хорошего строительного леса в Одессе - очень слабые перекрытия. Про место под строительство в данном конкретном случае никто и не спорит - дом уже 20 лет назад определён под расселение и застройку. Там из прописанных жильцов меньше трети живёт. Новостройки совсем вплотную, они думаю и рады были бы чтоб их снесли и официально отселили. Кстати не позавидуешь их положению, из-за кризиса надежды на это становятся совсем призрачными.
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22.05.2020 14:13 Ответить
Как говаривал труханов "залипуха какая-то".
Вот видите до чего Саакашвили довел Одессу за 150 лет.
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22.05.2020 01:27 Ответить
Есть там одна объективная причина, и её знают все там, и раньше знали. И много говорили что однажды начнётся. Камень ракушняк. Из него строили город 200 лет назад и последующие 120--140 лет. Остальные причины технические, бабло-причины, взятко-причины итд. Кстати брали этот камень под городом в каменоломнях и не только. Камень кстати отличный, прохладно летом, тепло зимой. Но в 1 этаж или почти. И балки перекрытия деревянные. А ложили металл и 2-3 этажа лупили, настраивали и прочая. А ракушняк пористый очень, слабый на монолитность. Ну сов-шутку про песок и цемент в смысле соотношения---так промолчу. Там сыпатся давно стало---скоро пойдёт потоком.
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22.05.2020 01:35 Ответить
В 1990 г произошло землетрясение в Румынии так в Киеве мебель по квартире скакала, а что будет в Одессе если не дай Бог такое - ляжет пол города? А вы избирайте Трухановых с Альпериными, вроди там не глупые люди живут, а як пороблэно млиин...
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22.05.2020 01:42 Ответить
У 1976 році теж було подібне, але меблі у Києві ще гірше стрибали!
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22.05.2020 02:12 Ответить
І до речі, моя мати була в Румунії через місяць після землетрусу 1976 року. Там було повно людей, які носили чорний одяг😔
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22.05.2020 02:32 Ответить
А как спится труханову? Мразь кацапская только карманы свои набивает баблом!!!!
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22.05.2020 01:57 Ответить
Какой мер такая и Одесса
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22.05.2020 04:53 Ответить
Тим більше, що він мер останні 150 років!
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22.05.2020 08:21 Ответить
Ну, Порошенко же був президентом 150 років поспіль. Що, другим не можна?
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22.05.2020 09:48 Ответить
Не, ну вся Украина поняла во время пресс-еонференции Бубочки, что дно пробито, но чтобы до такой степени...
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22.05.2020 06:51 Ответить
Жемчужина, ***, у моря, тьфу!
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22.05.2020 07:58 Ответить
нужно или реконструировать дома или сносить и строить новые!
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22.05.2020 08:04 Ответить
реконструируй, сноси, строй.
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22.05.2020 08:51 Ответить
Скоро там ежедневний звіздєц начнеться, розсипеться як карточний домік...Хуле, все ж старе як ніч.
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22.05.2020 08:39 Ответить
труханов настроил ракушняка а потом втече в стамбул
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22.05.2020 08:55 Ответить
Да да... 200 років тому Траханов настроїв!
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22.05.2020 11:33 Ответить
А дэ " в турборежиме за месяц проверить все дома, я сказал!",( как с пожаром в колледже)?
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22.05.2020 09:32 Ответить
 
 