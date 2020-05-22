В Одесі стався обвал житлового будинку, здійснюється евакуація людей, - Нацполіція. ФОТО
В Одесі сталося часткове обвалення житлового будинку ввечері в четвер, 21 травня, правоохоронці здійснюють евакуацію жителів.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції Одеської області.
"Правоохоронці забезпечують правопорядок на місці руйнування будинку на вулиці Середньофонтанській в Одесі. Рятувальники і поліцейські проводять евакуацію людей. Встановлюються анкетні дані всіх, хто міг перебувати в момент обвалу в будівлі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за попередніми даними, внаслідок часткового обвалення фасаду і даху двоповерхового житлового будинку ніхто не постраждав.
Топ коментарі
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Дома падают.труха - гнида
Вот видите до чего Саакашвили довел Одессу за 150 лет.