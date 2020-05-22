В Одесі стався обвал житлового будинку, здійснюється евакуація людей, - Нацполіція. ФОТО

В Одесі сталося часткове обвалення житлового будинку ввечері в четвер, 21 травня, правоохоронці здійснюють евакуацію жителів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції Одеської області.

"Правоохоронці забезпечують правопорядок на місці руйнування будинку на вулиці Середньофонтанській в Одесі. Рятувальники і поліцейські проводять евакуацію людей. Встановлюються анкетні дані всіх, хто міг перебувати в момент обвалу в будівлі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за попередніми даними, внаслідок часткового обвалення фасаду і даху двоповерхового житлового будинку ніхто не постраждав.

Також дивіться: В Одесі обвалилася частина стіни п'ятиповерхового будинку, інформація про потерпілих уточнюється, - ДСНС. ФОТО