УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9711 відвідувач онлайн
Новини
12 475 30

В Одесі стався обвал житлового будинку, здійснюється евакуація людей, - Нацполіція. ФОТО

В Одесі сталося часткове обвалення житлового будинку ввечері в четвер, 21 травня, правоохоронці здійснюють евакуацію жителів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції Одеської області.

"Правоохоронці забезпечують правопорядок на місці руйнування будинку на вулиці Середньофонтанській в Одесі. Рятувальники і поліцейські проводять евакуацію людей. Встановлюються анкетні дані всіх, хто міг перебувати в момент обвалу в будівлі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за попередніми даними, внаслідок часткового обвалення фасаду і даху двоповерхового житлового будинку ніхто не постраждав.

Також дивіться: В Одесі обвалилася частина стіни п'ятиповерхового будинку, інформація про потерпілих уточнюється, - ДСНС. ФОТО

В Одесі стався обвал житлового будинку, здійснюється евакуація людей, - Нацполіція 01

Автор: 

обвалення (121) Одеса (5437)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
В Одессе произошло обрушение жилого дома, осуществляется эвакуация людей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4401
показати весь коментар
22.05.2020 00:53
+16
Таке враження, що в них там якось трухляво...
показати весь коментар
22.05.2020 01:48
+10
Шото в Одессе непруха какае-то.
Дома падают.труха - гнида
показати весь коментар
22.05.2020 01:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Одессе произошло обрушение жилого дома, осуществляется эвакуация людей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4401
показати весь коментар
22.05.2020 00:53 Відповісти
Мабуть в Одесі такі випадки стали щоденними🙄
показати весь коментар
22.05.2020 00:54 Відповісти
Таке враження, що в них там якось трухляво...
показати весь коментар
22.05.2020 01:48 Відповісти
Як не дивно, але з від'їздом різних жванецьких Одеса стала гіршою та почала обирати трухлявих!
показати весь коментар
22.05.2020 02:10 Відповісти
И ето еще землятресений небыло
показати весь коментар
22.05.2020 01:01 Відповісти
Шото в Одессе непруха какае-то.
Дома падают.труха - гнида
показати весь коментар
22.05.2020 01:02 Відповісти
Это нее дом, а скворечник
показати весь коментар
22.05.2020 01:04 Відповісти
Шото мне это Волгодонск и Москву начала нулевых напомнило.
показати весь коментар
22.05.2020 01:06 Відповісти
Зовите Зедебила. Это по его профилю.
показати весь коментар
22.05.2020 01:13 Відповісти
тю, дык это и есть черной кармой... Уже ведь призвали73-мя процентами... Франция пожав в соборе, Оман - наш самолет сбили...Одесса - дома рушатся...
показати весь коментар
22.05.2020 02:17 Відповісти
Да таких двухэтажных халуп из говна и палок на много лет новостей ещё хватит. Этот дом на Среднефонтанской уже давно по фасаду производит впечатление незаселённого - пустые грязные окна. А рядом лезут в небо бетонные монстры. Оказывается там ещё люди живут? Хотя да, скорее всего. Доживают свой век пенсионеры, их не всегда благополучные "наследные прынцы". Печально.
показати весь коментар
22.05.2020 01:19 Відповісти
Тобто для того аби звільнити місце для чергового будівництва дома почали самі сипатися. Нижче просто технологію їх будівництва описано.
показати весь коментар
22.05.2020 06:47 Відповісти
Про технологию почти правильно. Только главное не ракушняк, из него до сих пор строят, а отсутствие хорошего строительного леса в Одессе - очень слабые перекрытия. Про место под строительство в данном конкретном случае никто и не спорит - дом уже 20 лет назад определён под расселение и застройку. Там из прописанных жильцов меньше трети живёт. Новостройки совсем вплотную, они думаю и рады были бы чтоб их снесли и официально отселили. Кстати не позавидуешь их положению, из-за кризиса надежды на это становятся совсем призрачными.
показати весь коментар
22.05.2020 14:13 Відповісти
Как говаривал труханов "залипуха какая-то".
Вот видите до чего Саакашвили довел Одессу за 150 лет.
показати весь коментар
22.05.2020 01:27 Відповісти
Есть там одна объективная причина, и её знают все там, и раньше знали. И много говорили что однажды начнётся. Камень ракушняк. Из него строили город 200 лет назад и последующие 120--140 лет. Остальные причины технические, бабло-причины, взятко-причины итд. Кстати брали этот камень под городом в каменоломнях и не только. Камень кстати отличный, прохладно летом, тепло зимой. Но в 1 этаж или почти. И балки перекрытия деревянные. А ложили металл и 2-3 этажа лупили, настраивали и прочая. А ракушняк пористый очень, слабый на монолитность. Ну сов-шутку про песок и цемент в смысле соотношения---так промолчу. Там сыпатся давно стало---скоро пойдёт потоком.
показати весь коментар
22.05.2020 01:35 Відповісти
В 1990 г произошло землетрясение в Румынии так в Киеве мебель по квартире скакала, а что будет в Одессе если не дай Бог такое - ляжет пол города? А вы избирайте Трухановых с Альпериными, вроди там не глупые люди живут, а як пороблэно млиин...
показати весь коментар
22.05.2020 01:42 Відповісти
У 1976 році теж було подібне, але меблі у Києві ще гірше стрибали!
показати весь коментар
22.05.2020 02:12 Відповісти
І до речі, моя мати була в Румунії через місяць після землетрусу 1976 року. Там було повно людей, які носили чорний одяг😔
показати весь коментар
22.05.2020 02:32 Відповісти
А как спится труханову? Мразь кацапская только карманы свои набивает баблом!!!!
показати весь коментар
22.05.2020 01:57 Відповісти
Какой мер такая и Одесса
показати весь коментар
22.05.2020 04:53 Відповісти
Тим більше, що він мер останні 150 років!
показати весь коментар
22.05.2020 08:21 Відповісти
Ну, Порошенко же був президентом 150 років поспіль. Що, другим не можна?
показати весь коментар
22.05.2020 09:48 Відповісти
Не, ну вся Украина поняла во время пресс-еонференции Бубочки, что дно пробито, но чтобы до такой степени...
показати весь коментар
22.05.2020 06:51 Відповісти
Жемчужина, ***, у моря, тьфу!
показати весь коментар
22.05.2020 07:58 Відповісти
нужно или реконструировать дома или сносить и строить новые!
показати весь коментар
22.05.2020 08:04 Відповісти
реконструируй, сноси, строй.
показати весь коментар
22.05.2020 08:51 Відповісти
Скоро там ежедневний звіздєц начнеться, розсипеться як карточний домік...Хуле, все ж старе як ніч.
показати весь коментар
22.05.2020 08:39 Відповісти
труханов настроил ракушняка а потом втече в стамбул
показати весь коментар
22.05.2020 08:55 Відповісти
Да да... 200 років тому Траханов настроїв!
показати весь коментар
22.05.2020 11:33 Відповісти
А дэ " в турборежиме за месяц проверить все дома, я сказал!",( как с пожаром в колледже)?
показати весь коментар
22.05.2020 09:32 Відповісти
 
 