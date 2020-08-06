УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4664 відвідувача онлайн
Новини
3 584 37

"Великий розпродаж в'язниць" переросте у "велике будівництво в'язниць", - Малюська

"Великий розпродаж в'язниць" переросте у "велике будівництво в'язниць", - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська оголосив початок "великого розпродажу в'язниць".

Про це Малюська повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розпочинаємо великий розпродаж в’язниць! Це маленький крок для одного міністерства, але гігантський стрибок для людства! Найімовірніше, тюрми втратять своє цільове призначення і будуть знищені. Ключова цінність у цих об’єктах для інвесторів – можливість отримати великі земельні ділянки з уже підведеними інженерними мережами. Що виросте на їхньому місці – заводи, житлові комплекси, ТРЦ – це вже не до нас, а до майбутніх власників та органів місцевого самоврядування, які затверджують генплани і видають містобудівні умови та обмеження", - зазначив міністр.

За словами Малюськи, продаж в'язниць не означає, що в'язнів будуть випускати на свободу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трофімов про "продаж" посади голови Харківської ОДА: Купити не можна, можна тільки заслужити

"Чи означає продаж в’язниць те, що ми випускатимемо засуджених на свободу? Ні. Просто у нас надто багато надлишкового майна, на утримання якого ми витрачаємо кошти.
От з нього якраз і розпочинається продаж", - пояснив міністр юстиції.

Крім того, Малюська розповів, який вигляд матиме "великий розпродаж в'язниць":

"1 - продаємо заморожені в'язниці (вони не використовуються і ми тільки втрачаємо кошти на їх охорону); 2 - оптимізуємо мережу існуючих в'язниць, вивільняємо, заморожуємо і продаємо ще до десятка поки що функціонуючих в'язниць; 3 - обираємо міста, в яких слідчі ізолятори будуть виводитися з центральних частин міста в промзону або взагалі за межі міста (чим лояльніше буде влада, тим більше шансів, що відповідне місто потрапить до списку перших); 4 - проєктуємо і будуємо перші нові і сучасні слідчі ізолятори на околицях; 5 продаємо старі слідчі ізолятори в центральних частинах міст і переїжджаємо в нові; 6 повторюємо кроки 4 і 5 поки не отримаємо повністю нову мережу сучасних СІЗО; 7- будуємо/реконструюємо установи виконання покарань", - пояснив Малюська.

За його словами, кроки 1-3 уже перебувають у процесі реалізації.

"Як видно з описаного вище плану, "великий розпродаж в’язниць" переросте у "велике будівництво в’язниць"", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительные леса обвалились в центре Полтавы, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Автор: 

продаж (2331) будівництво (3079) в’язниця (445) Малюська Денис (402)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Гарний план, забористий.
показати весь коментар
06.08.2020 12:40 Відповісти
+12
Навіщо будувати? Є безліч котеджних містечок закритого типу, де мешкають виключно чинуші, судді, прокурори. Треба лише ззовні охорону поставити, а десятиметрові паркани ніяка людина не перелізе (особливо жирні чинуші, судді, прокурори).
показати весь коментар
06.08.2020 12:41 Відповісти
+10
ЗеГУЛАГ.
показати весь коментар
06.08.2020 12:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарний план, забористий.
показати весь коментар
06.08.2020 12:40 Відповісти
- «Мы скоро заживем иначе. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик. Будет он у нас, и еще кое‑что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить, да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу.» (с)
показати весь коментар
06.08.2020 16:25 Відповісти
"Велике будівництво тюрем" - а то вже страшнувато, блін...
показати весь коментар
06.08.2020 12:41 Відповісти
ЗеГУЛАГ.
показати весь коментар
06.08.2020 12:45 Відповісти
Навіщо будувати? Є безліч котеджних містечок закритого типу, де мешкають виключно чинуші, судді, прокурори. Треба лише ззовні охорону поставити, а десятиметрові паркани ніяка людина не перелізе (особливо жирні чинуші, судді, прокурори).
показати весь коментар
06.08.2020 12:41 Відповісти
Тюрьмократія?
показати весь коментар
06.08.2020 12:42 Відповісти
дистиллированный зебил
показати весь коментар
06.08.2020 12:42 Відповісти
який же він бойобдов.
показати весь коментар
06.08.2020 12:42 Відповісти
Сірі мури xолодні, непривітні зебільні,
ржаві ґрати чорніють угорі.
Вітру і сонця нема, земонотонність німа,
замість волі гнітючі зебіли.
показати весь коментар
06.08.2020 12:44 Відповісти
Господи, врятуй України від довбойобів!
показати весь коментар
06.08.2020 12:46 Відповісти
Избиратели Зеленского, вы довольны такими дегенератами при власти?
показати весь коментар
06.08.2020 12:51 Відповісти
"Великий розпродаж в'язниць" переросте у "велике будівництво в'язниць", - Малюська - Цензор.НЕТ 5917

"Великий розпродаж в'язниць" переросте у "велике будівництво в'язниць", - Малюська - Цензор.НЕТ 9728
показати весь коментар
06.08.2020 13:02 Відповісти
green sheep - забрав собі. Дякую )))
показати весь коментар
06.08.2020 13:16 Відповісти
В 1917-м тоже писали что преступность исчезнет как пережиток, выпускали, закрывали, но потом создали огромное ГУЛАГ. Любую хорошую реформу можно превратить во вредную, если ей займутся заинтересованные поживиться.
показати весь коментар
06.08.2020 12:52 Відповісти
Всё правильно говорит Малюска,зачем нужны тюрьмы, если есть один большой гулаг."Большая распродажа тюрем" перерастет в "большое строительство тюрем", - Малюська - Цензор.НЕТ 4043
показати весь коментар
06.08.2020 12:53 Відповісти
Его бы не министром юстиции,а прорабом на стройку.Ну или начальником отдела продаж на этой стройке.Но как бы там ни было,а главзебилу нравиться.
показати весь коментар
06.08.2020 12:55 Відповісти
Прочитав. Напевно, Малюська айкосами від Бубочки обкурився ...
показати весь коментар
06.08.2020 12:58 Відповісти
Дебіл
показати весь коментар
06.08.2020 13:04 Відповісти
Надо понимать что "новые лица" обратили свой взор на те места где расположены тюрьмы а вовсе не на сами тюрьмы. А расположены они как не странно в очень "перспективных" местах а зачастую чуть ли не в центре городов. А так как сейчас у власти все те кто и занимается застройками городов то такая "несправедливость" от них явно не скрылась. Думаю что тюрьмы они выкупят сами за три копейки и какие перестроят а какие и снесут вовсе и на их месте построят ТРЦ,Супермаркеты,офисные здания ну и возможно и высотки элитные где квартиры будут стоить миллионы. С одной стороны это конечно же не плохо но с другой стороны это безусловно же отвратительная и циничная коррупция этой власти.
показати весь коментар
06.08.2020 13:06 Відповісти
В прошлом месяце по международному рейтингу Украина была признана самой криминогенной страной в Европе А у нас ( по данным Минюста) преступности -- НЕТ!!! и можно закрывать тюрьмы. И при этом Минюст НЕ ВРЕТ !! Тюрьмы предназначены для осужденных судом -- у нас же все сидят в СИЗО ( месяцами ожидая суда, за это время дело может закрыться или откуп или амнистия ) или сразу на волю под залог ( даже за тяжкие). Осужденных ( даже пожизненных тоже отпускают на волю, лично знаю такого, 5 душ загубил, меньше 12 лет отсидел и амнистия)
Вот и выходит тюрьмы не нужны -- главное БАБКИ.
показати весь коментар
06.08.2020 13:10 Відповісти
Где то я про этот маленький шаг уже слышал....
И "классно" были рабы государственные, станут рабы частными - это я про ЗК
Хочется пожелать "новоявленному рехформатору" словами песни:
что день, то короче к могиле твой путь
показати весь коментар
06.08.2020 13:11 Відповісти
Маленький шаг для министерства,но огромный скачек для застройщиков и Малюськи в частности.Нил Армстронг смотрит с того света на Малюську как на говно.
показати весь коментар
06.08.2020 15:22 Відповісти
Кто-то в это поверил? Просто все разтащат по карманам.
показати весь коментар
06.08.2020 13:27 Відповісти
Шагаем семи мильно....
суды как бы тоже в неплохих районах.В аренду,в лизинг и пр.
"правосудие-раз,правосудие-два........"
показати весь коментар
06.08.2020 13:28 Відповісти
Во понесло пацана! Дайошььь Алькатрас!
показати весь коментар
06.08.2020 13:29 Відповісти
Алькатрас на Рыбальском.
показати весь коментар
06.08.2020 15:23 Відповісти
Была - маниловщина.
Сейчас - малюськівщина.
показати весь коментар
06.08.2020 13:31 Відповісти
Вот так. Порох строил ФАПы, железные и автомобильные дороги.
Зелеплесень строит тюрьмы.
показати весь коментар
06.08.2020 13:33 Відповісти
От дивлюсь на художества Молюска-Слимака і згадую комедійний серіал "Приватна міліція"...
показати весь коментар
06.08.2020 13:49 Відповісти
хто не сват все в тюрьму
показати весь коментар
06.08.2020 13:50 Відповісти
Как только отменят УК принятый в 2012г и примут нормальный УК, который защищает людей, - тюрьмы будут переполнены.
Это полное враньё, что они не нужны.
показати весь коментар
06.08.2020 14:05 Відповісти
Даешь больше тюрем для зеписюноидов
показати весь коментар
06.08.2020 14:58 Відповісти
КРАЩЕ Б ЛІКАРНІ ОСНАЩУВАЛИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ,А ЦЯ ГАНЕБНА ВЛАДА ШВИДЕНЬКО РОЗПРОДАЄ ЗЕМЛЮ, А ЗАРАЗ ЩЕ ЦІННІ ЗЕМЛІ НА ЯКИХ ЗНАХОДЯТЬСЯ ТЮРЬМИ. А МОЖЕ ШВИДЕНЬКО ТЮРЬМИ ГАРНІ ДЛЯ СЕБЕ БУДУЮТЬ, БО ЗНАЮТЬ, ЩО МАЮТЬ ТАМ ПОЖИТТЕВО СИДІТИ З КОНФФІСКАЦІЄЮ МАЙНА І ЗЕЛЕНА ВЛАДА І ОПЗЖ І ЩЕ БАГАТО ХТО!!!
показати весь коментар
06.08.2020 18:57 Відповісти
Для кацапов и совков стройте концлагеря!
показати весь коментар
06.08.2020 19:10 Відповісти
Який сором для України такий міністр юстиції. Хоча не більший, ніж такий президент. Але вони з'явились з волі народа, до якого і всі претензії.
показати весь коментар
06.08.2020 19:25 Відповісти
сядуть - всі!
показати весь коментар
06.08.2020 20:26 Відповісти
кароч..= всё разрушим, шо не зможем- продамо .. и настроим турмы...)))- хай нарид сыдыть по них...)))
показати весь коментар
06.08.2020 23:32 Відповісти
 
 