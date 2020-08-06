"Великий розпродаж в'язниць" переросте у "велике будівництво в'язниць", - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська оголосив початок "великого розпродажу в'язниць".

Про це Малюська повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розпочинаємо великий розпродаж в’язниць! Це маленький крок для одного міністерства, але гігантський стрибок для людства! Найімовірніше, тюрми втратять своє цільове призначення і будуть знищені. Ключова цінність у цих об’єктах для інвесторів – можливість отримати великі земельні ділянки з уже підведеними інженерними мережами. Що виросте на їхньому місці – заводи, житлові комплекси, ТРЦ – це вже не до нас, а до майбутніх власників та органів місцевого самоврядування, які затверджують генплани і видають містобудівні умови та обмеження", - зазначив міністр.

За словами Малюськи, продаж в'язниць не означає, що в'язнів будуть випускати на свободу.

"Чи означає продаж в’язниць те, що ми випускатимемо засуджених на свободу? Ні. Просто у нас надто багато надлишкового майна, на утримання якого ми витрачаємо кошти.

От з нього якраз і розпочинається продаж", - пояснив міністр юстиції.

Крім того, Малюська розповів, який вигляд матиме "великий розпродаж в'язниць":

"1 - продаємо заморожені в'язниці (вони не використовуються і ми тільки втрачаємо кошти на їх охорону); 2 - оптимізуємо мережу існуючих в'язниць, вивільняємо, заморожуємо і продаємо ще до десятка поки що функціонуючих в'язниць; 3 - обираємо міста, в яких слідчі ізолятори будуть виводитися з центральних частин міста в промзону або взагалі за межі міста (чим лояльніше буде влада, тим більше шансів, що відповідне місто потрапить до списку перших); 4 - проєктуємо і будуємо перші нові і сучасні слідчі ізолятори на околицях; 5 продаємо старі слідчі ізолятори в центральних частинах міст і переїжджаємо в нові; 6 повторюємо кроки 4 і 5 поки не отримаємо повністю нову мережу сучасних СІЗО; 7- будуємо/реконструюємо установи виконання покарань", - пояснив Малюська.

За його словами, кроки 1-3 уже перебувають у процесі реалізації.

"Як видно з описаного вище плану, "великий розпродаж в’язниць" переросте у "велике будівництво в’язниць"", - додав міністр.

