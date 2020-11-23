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Глава Євроради Мішель запропонував Байдену відновити міцний трансатлантичний альянс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глава Євроради Мішель запропонував Байдену відновити міцний трансатлантичний альянс

Президент Європейської ради Шарль Мішель у телефонній розмові з обраним президентом США Джо Байденом запропонував відновлення міцного трансатлантичного альянсу, який похитнувся за роки президентства Дональда Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європейської ради.

"Під час телефонної розмови президент Мішель запропонував відновити міцний трансатлантичний альянс, заснований на спільних інтересах і спільних цінностях. Він привітав тверду прихильність обраного президента Байдена союзникам Америки і його підтримку європейського співробітництва" - сказано у повідомленні.

Також Мішель запросив Байдена на спеціальну зустріч з членами Європейської Ради в Брюсселі в 2021 році для обговорення загальних пріоритетів.

"ЄС готовий разом зі США вирішувати нагальні проблеми сьогоднішнього дня: пандемію COVID-19, відновлення економіки, зміну клімату, безпеку і багатосторонність" - сказано у повідомленні Європейської ради.

"Зараз саме час об'єднати зусилля. У мінливому світі наше партнерство буде як ніколи важливо для захисту наших громадян, відновлення нашої економіки, припинення глобального потепління і створення більш безпечного світу. ЄС і США завжди матимуть більший вплив, коли будуть робити спільні кроки" – заявив Шарль Мішель.

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Глава Евросовета Мишель предложил Байдену восстановить прочный трансатлантический альянс - Цензор.НЕТ 5065
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23.11.2020 22:42 Відповісти
Для начала, похерьте северный поток...
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23.11.2020 22:56 Відповісти
ЕС и США всегда будут иметь большее влияние, когда будут предпринимать совместные шаги" - заявил Шарль Мишель - ЕС - подельники рашиста,которые уже 6 ть лет не в состоянии поставить на место мирового рашистского террориста и оккупанта Украины.
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23.11.2020 23:50 Відповісти
ЕС многовекторный.) И демократы относятся к этому с пониманием.
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23.11.2020 23:55 Відповісти
6 ть лет войны в Украине ,под которую отрезали часть независимой украинской территори,создали ордло ,подконтрольное рашисту ,для ведения войны с Украиной ,которая унесла уже около 14000 смертей украинского народа ,и которая имеет целью недопущение Украины в ЕС И НАТО. что есть и в планах расейского оккупанта Украины указывает на вектор ЕС
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24.11.2020 00:02 Відповісти
А какой из векторов ЕС предлагает Штатам оплачивать? Все?
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24.11.2020 01:37 Відповісти
Знову бабло хочуть
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24.11.2020 00:01 Відповісти
Це означає: ми, Європа, знову нічого не платитимемо за оборону, натомість годуватимемо дармоїдів зі всього світу, а в разі чого нехай за Європу гинуть техаські рейнджери.

Шкода, що Трамп не дочавив це дурнувате європейське збіговисько.
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24.11.2020 08:25 Відповісти
 
 