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Новости За рубежом
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Глава Евросовета Мишель предложил Байдену восстановить прочный трансатлантический альянс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Глава Евросовета Мишель предложил Байдену восстановить прочный трансатлантический альянс

Президент Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре с избранным президентом США Джо Байденом предложил восстановление прочного трансатлантического альянса, который пошатнулся за годы президентства Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на прессслужбу Европейского совета.

"Во время телефонного разговора президент Мишель предложил восстановить прочный трансатлантический союз, основанный на общих интересах и общих ценностях. Он приветствовал твердую приверженность избранного президента Байдена союзникам Америки и его поддержку европейского сотрудничества", - говорится в сообщении.

Также Мишель пригласил Байдена на специальную встречу с членами Европейского Совета в Брюсселе в 2021 году для обсуждения общих приоритетов.

"ЕС готов вместе с США решать насущные проблемы сегодняшнего дня: пандемию COVID-19, восстановления экономики, изменение климата, безопасность и многосторонность", - говорится в сообщении Европейского совета.

"Сейчас самое время объединить усилия. В меняющемся мире и наше партнерство будет как никогда важно для защиты наших граждан, восстановления нашей экономики, прекращение глобального потепления и создания более безопасного мира. ЕС и США всегда будут иметь большее влияние, когда будут предпринимать совместные шаги" – заявил Шарль Мишель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден о международной политике США: "Америка вернется в игру"

Автор: Роман Свиридович
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Глава Евросовета Мишель предложил Байдену восстановить прочный трансатлантический альянс - Цензор.НЕТ 5065
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23.11.2020 22:42 Ответить
Для начала, похерьте северный поток...
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23.11.2020 22:56 Ответить
ЕС и США всегда будут иметь большее влияние, когда будут предпринимать совместные шаги" - заявил Шарль Мишель - ЕС - подельники рашиста,которые уже 6 ть лет не в состоянии поставить на место мирового рашистского террориста и оккупанта Украины.
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23.11.2020 23:50 Ответить
ЕС многовекторный.) И демократы относятся к этому с пониманием.
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23.11.2020 23:55 Ответить
6 ть лет войны в Украине ,под которую отрезали часть независимой украинской территори,создали ордло ,подконтрольное рашисту ,для ведения войны с Украиной ,которая унесла уже около 14000 смертей украинского народа ,и которая имеет целью недопущение Украины в ЕС И НАТО. что есть и в планах расейского оккупанта Украины указывает на вектор ЕС
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24.11.2020 00:02 Ответить
А какой из векторов ЕС предлагает Штатам оплачивать? Все?
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24.11.2020 01:37 Ответить
Знову бабло хочуть
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24.11.2020 00:01 Ответить
Це означає: ми, Європа, знову нічого не платитимемо за оборону, натомість годуватимемо дармоїдів зі всього світу, а в разі чого нехай за Європу гинуть техаські рейнджери.

Шкода, що Трамп не дочавив це дурнувате європейське збіговисько.
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24.11.2020 08:25 Ответить
 
 