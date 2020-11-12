Байден о международной политике США: "Америка вернется в игру"

Бывший вице-президент США Джо Байден, который, по предварительным результатам голосования, победил на президентских выборах, анонсировал возврат США к активной роли в международной политике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Байден написал в Twitter.

"Когда я общаюсь с иностранными лидерами, я говорю им: Америка вернется. Мы вернемся в игру", – написал Байден.

Напомним, ранее он заявил о необратимости процесса передачи власти. По словам демократа переходный период уже начался.

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Отметим, что Байдена уже поздравили лидеры Канады, Франции, Германии, Великобритании, Ирландии и других государств. Байден уже пообещал отменить некоторые из самых противоречивых внешнеполитических решений Трампа. Байден считает необходимым вернуть США в Парижское соглашение по климату, вернуться во Всемирную организацию здравоохранения и возобновить переговоры с Ираном.