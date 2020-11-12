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Байден о международной политике США: "Америка вернется в игру"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден о международной политике США:

Бывший вице-президент США Джо Байден, который, по предварительным результатам голосования, победил на президентских выборах, анонсировал возврат США к активной роли в международной политике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Байден написал в Twitter.

"Когда я общаюсь с иностранными лидерами, я говорю им: Америка вернется. Мы вернемся в игру", – написал Байден.

Напомним, ранее он заявил о необратимости процесса передачи власти. По словам демократа переходный период уже начался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель: ЕС готов к сотрудничеству с новой администрацией Байдена

Отметим, что Байдена уже поздравили лидеры Канады, Франции, Германии, Великобритании, Ирландии и других государств. Байден уже пообещал отменить некоторые из самых противоречивых внешнеполитических решений Трампа. Байден считает необходимым вернуть США в Парижское соглашение по климату, вернуться во Всемирную организацию здравоохранения и возобновить переговоры с Ираном.

Байден о международной политике США: Америка вернется в игру 01
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Топ комментарии
+28
Джо, верни Джеймса в Пентагон!
Байден о международной политике США: "Америка вернется в игру" - Цензор.НЕТ 9342
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12.11.2020 11:50
+27
Хорошая новость, Джо!!! Пора заканчивать эпоху клоунов!!!
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12.11.2020 11:50
+18
забирайте себе в россию трампа, там таим самое место
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12.11.2020 11:51
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З листа професора історичного факультету Каліфорнійського університету в Берклі до колег:
"...наш университет и кафедра сделали несколько заявлений, возвеличивая и восхваляя Джорджа Флойда. Флойд был рецидивистом-уголовником, который как-то держал беременную чернокожую женщину под дулом пистолета. Он ворвался в её
дом с бандой грабителей и приставил пистолет к её животу. Он мучил и издевался над женщинами в своём районе, зачал множество детей, но никак не способствовал их поддержке или воспитанию, провалив тем самым один из самых основных тестов на порядочность человека. Он был наркоманом и торговцем наркотиками, это мошенник, который паразитировал на своих честных и трудолюбивых соседях.
И вот, пожалуйста - руководители университета и историки из Исторического факультета славословят этого насильника и преступника, возводя его имя в виртуальна святость. Человека, который нападал на женщин, на чернокожих женщин! При полной поддержке факультета Истории UCB, корпоративной Америки, большинства главных средств массовой информации, множества самых богатейших и наиболее привилегированных элит США, которые формируют общественное мнение, он стал всенародным героем, похороненным в золотом гробу, его формальная семья осыпана подарками и хвалебными эпитетами. Американцев подвергают социальному давлению вставать на колени в честь этого жестокого, злобного женоненавистника. Целое поколение чернокожих принуждают к идентификации с Джорджем Флойдом, самым худшим представителем этой расы и вообще человеческого вида. Мне стыдно за свой факультет. Я бы сказал, что мне стыдно за вас, но, возможно, вы всё же согласны со мной, но просто боитесь, как и я, последствий, если мы скажем правду. Постарайтесь понять, что символизирует акт вставания на колени, когда тебе нужно встать на колени, чтобы сохранить работу?
То, что я сейчас скажу, не должно принизить значимость моих аргументов, но всё же хочу отметить, что я сам цветной, чернокожий. Моя собственная семья не раз была жертвой личностей, подобно Флойду. Мы хорошо знаем об унижающей порче, которую напускает на нашу расу Демократическая партия. Она оскорбительное предполагает, что мы слишком глупы, чтобы изучать науки, что нам нужна особая помощь и более низкие требования к продвижению по жизни - всё это хорошо нам знакомо. Я иногда спрашиваю себя, не было бы проще иметь дело с открытыми фашистами, которые по крайней мере были бы откровеннее, называя меня недочеловеком?" https://ehorussia.com/new/node/21144?fbclid=IwAR13IKz5WRvlPeHRAHlDpD7qFetHlWf9YuEdQeEgdBABguS_g8EA89wTSUg
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12.11.2020 15:16 Ответить
По оценкам экспертам за Трампа и Республиканцев голосовало рекордное количество черного населения в Америке! Около 35-40 %! Это факты ,которые невозможно было себе представить ну каких то 10- 15 лет назад! Даже на предпоследних выборах, эта цифра была на 10- 15 процентов меньше!
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12.11.2020 17:29 Ответить
А потому что люди почувствовали впервые в жизни что о них там, на самом верху политической пирамиды - по-настоящему заботятся.
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12.11.2020 21:01 Ответить
Этот дед еще не президент, Трамп просто так не сдастся.
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12.11.2020 15:34 Ответить
Трампа больше половины жителей штатов просто как личность уже не воспринимают. И буквально всюду празднуют его проигрыш словно падение воландеморта из вселенной Гарри Поттера
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12.11.2020 15:56 Ответить
...»комуняка байден» - гипербола, надеюсь ? )))
А вот то, что он, аки баба жуля, профессионально прошёлся по хотелкам разношерстного электората (от эмигрантов до бесполых чёрных анархистов) ~ это да ))) там он себе недостающие голоса и добрал.
Дальше вопрос в том, какой путь выбере американское общество: «крепких хозяйственников с плановой экономикой» от Трампа или научно-технический и культурный прогресс от команды клинтонов/обамы
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12.11.2020 16:45 Ответить
А суды в штатах, насколько мне это показалось, очень ориентированы на запросы общества. История с этим всем бэ-эл-эм ярко и красноречиво понятно всё продемонстрировала.
Инцидент с флойдом это просто был удобный повод местным властям, активистам и ломам обобщено «показать зубы» трамповскому рэднэческому сумасбродному федеральному центру
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12.11.2020 16:50 Ответить
А кто такие реднеки? Что плохого в том , что " реднэки" ге стдят на пособиях и стоят за свои права свободных людей в этой стране? То есть, те кто - не требует у государства ничего, кроме того чтобы соблюдались Законы и не менялась Конституция? Мало того, они пдатят налоги в этой стране! Они оказывается плохие???? Вы что совмем ополоумели от поноса ,который льется с экранов СМИ? Далее, а вы в курсе что местный демосы в Орегоне мало того ,что разрешили свободную продажу Марихуаны, дпже не в лечебных целях, они еще и декриминализировали статьи по тяжелым наркотикам! Вы хотите чтобы в США были такие законы? Я категорически против! Теперь чувака поймали с пакетиком героина возле Хай скул или университета, да или просто на улице, его уже не посадят надолго в тюрьму, потому что статья декриминилизоравана!
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12.11.2020 18:47 Ответить
И одним из первых шагов будет - насадить зелепута вместе с его фсбшным шептуном-дерьмком на кукан
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12.11.2020 15:54 Ответить
Нарешті, американці позбулися самого ганебного та самого паскудного президента за всю свою історію. Расист, сексист, гомофоб, юний путінець, одним словом - чмо.
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12.11.2020 16:37 Ответить
Шо ************! Пердак твій вже димить, шкварчить та смажиться? Далі буде ще гірше.
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12.11.2020 18:16 Ответить
Один уже возвращал величие Америке, теперь другой тоже те же сказки. Прям как у нас президенты с одними и теми же сказками идут на выборы, да и голосуют за них одни и те же. А ничего не меняется, теперь какаяразница и у них.
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12.11.2020 16:39 Ответить
незрозуміло задля чого Трамп все це ігнорував? Дивна якась позиція в нього була, напевно, колись він пояснить чому саме так поводився.
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12.11.2020 17:07 Ответить
тебя пока не выбрали. И не выберут.
Трамп разрулил за 4 года в международной политике то, что вы десятилетиями наворотили.
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12.11.2020 17:07 Ответить
А что разрулил Трамп?
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12.11.2020 17:11 Ответить
А что разрулил Трамп? гугель в помощь.
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12.11.2020 17:16 Ответить
Та да... ми знаємо що трамп захищав інтереси ***** як ніхто інший!
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12.11.2020 17:43 Ответить
особенно северным потоком 2....где таких только плодят..))
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12.11.2020 18:41 Ответить
Тиск на саудитів і ріст цін на нафту як основна імперська кормушка. Блокування санкцій проти парашії. Не вникаючи в гугл....
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12.11.2020 18:46 Ответить
Та нє.. ми знаємо що тільки байдун захищав інтереси ***** як ніхто інший!
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12.11.2020 20:58 Ответить
Шесть своих банкротств?😎
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12.11.2020 19:18 Ответить
6 банкротств защищал во внешней политике байдун.
1 банкротство - сынок нарик хантер, второе с сделки с китаем
найдем и еще 4.
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12.11.2020 21:00 Ответить
Ну Лахту точно нико спрашивать не будет!)))
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12.11.2020 19:21 Ответить
точно, тебя, лахту точно никто спрашивать не будет!)))
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12.11.2020 21:02 Ответить
Чувырло лахтовое, у тебя флажок отклеился!₽))
Шо ж вытакие тупые, "нулёвки"?
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12.11.2020 22:56 Ответить
да нет, то у тебя псевдо укр прокси приклеился.
потому только ты и именно ты "Чувырло лахтовое, у тебя флажок отклеился!₽))Шо ж вытакие тупые, "нулёвки"?"
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13.11.2020 02:51 Ответить
Америке давно пора играть всерьез ,а то всякая шантрапа в край оборзела.
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12.11.2020 17:12 Ответить
Нам надо брать пример с Алиева. Пусть даже женщині Украині возбмут оружие. Нам надо наступать.
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12.11.2020 20:18 Ответить
Пердаки лилипукинов зажарятся
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12.11.2020 17:26 Ответить
Трампнаш добровільно не піде. Знаю що його будуть судити от і чіпляється за соломинку...на вашингтонських пагорбах запахло жареним...
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12.11.2020 18:51 Ответить
Нарешті нормальна людина прийшла до влади у штатах, тому така діарея у лахтинських💩
Фінансовий аферист, що шість(!!!) разів оголошував себе банкротом, вичухувавшийся завдяки плешивому сморчку, - нарешті піде "на путіна"!😎
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12.11.2020 19:14 Ответить
Лучше берите союзнками Украины сторонников Каддафи.
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12.11.2020 19:22 Ответить
Я поддерживаю на все 100% воинов АТО в Священной Войне с сепарюками, но мне не нравится политика США ни в Югославии ни в Ливии ни в Ираке.
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12.11.2020 19:24 Ответить
не з сепарюками , а з рашиздами.
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12.11.2020 19:49 Ответить
Именно рашизды берут под контроль Карабах и им там не место. Нефть Алиева мечта Путина. У Вас імья як у Ксени Принцеси Воїна.Мені 34 років та й я Тарас з Київа[email protected]
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12.11.2020 20:15 Ответить
НИ БАЙДЕН И НИ ТРАМП, А ТОЛЬКО Украина и украинство!
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12.11.2020 19:25 Ответить
Призываю прудумывать укрепления от обстрелов боевиками Украины используя науку и фантазию. Пока последний оккупант не покинет нашу Святую Землю мы не должны верить ни одному договору и тем более Минску.Продолжайте оказывать помощь воинам АТО и повстанцам Сирии информацией о противнике. Не пройдут и иранские Аятоллы которые оказывают помощь криминальному режиму Асада. Именно Аятоллы сбили украинский пассажирский самолёт и поддерживают оружием и финансами террористов ''Хизболлы'' которые есть и на Донбассе. ''Хезболла'' это прямая угроза Украине и они имеют массу ракет и другого вооружения. Поддержим информацией о войсках РФ сил АТО и воинов героической Сирии что истекая кровью защищают не тольку Сирию и Ислам, но и Украину отвлекая орды злого и подлого врага задача каждого патриота и каждой патриотки Украины. Воины Сирии и многочисленные добровольцы с арабских стран проявили великие подвиги в борьбе с асадовскими и путинскими карателями. Мы должны воевать тоже с Богом и Иисусом Христом поражая врага Священным оружием во имя Князя Владимира и Святослава хоть он был и язычником... Мы должны спомнить старые традиции и восстановить козачество и опираясь на него вести борьбу за мир и свободу Украины изучая украинство и не красивыми словцами а путными делами разрушать враго Враг: Путька, коррупция, Аятоллы, Хезболла, Асад. нацисты скинхеды воюющие против украинцев и многие другие недруги Украины и Христианства. Слава Украине! Героям Слава! Смерть врагам Украины! Слава СССР! Иисус Христос и Святой Дух с Украиной и её армией! Аминь.
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12.11.2020 20:09 Ответить
ПУТИНОИДЫ NO PASARAN! ПУТИНОФАШИЗМ ВРАГ УКРАИНСТВА! ПРИДУМЫВАЙТЕ С ПОМОЩЬЮ НАУКИ УКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВОИНОВ АТО И НЕ ЖДИТЕ НИ БАЙДЕНА НИ ТРАМПА ХОТЯ США И НАШ СОЮЗНИК.
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12.11.2020 20:21 Ответить
А чому ви ссср шануєте ?
Якась несуразица.
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12.11.2020 20:31 Ответить
Выздоровдения всем воинам АТО и героям Сирии!
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12.11.2020 20:10 Ответить
Где-то на болотах в бункере запищала полудохлая крыса.
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12.11.2020 20:18 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ МАККЕЙНУ КОТОРЫЙ БЫЛ ДРУГ И ЗАЩИТНИК УКРАИНЫ. НАДЕЮСЬ БАЙДЕН ПОЙДЕТ ПО ЕГО ПУТИ...
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12.11.2020 20:23 Ответить
Таки услышал мое обращение, браво Бутусов, на Цензоре перестали подавать информацию о результатах выборов в США в одностороннем порядке. Молодцы, правильно.
А теперь реальные официальные новости
1. Офис секретаря по национальной безопасности в США официально выдал сегодня письмо в котором сообщил, что Байден не является " выбранным Президентом" ,поэтому никаких контактов со штабом Байдена нет и не будет, до того момента пока не закончаться выборы в США в Конституционном порядке.
2. Джорджия еще вчера обьявила о пересчете голосов, но сегодня выступал Секретарь Штата и сообщил, что обнаружено большое количество фальшивых бюлетеней в том числе и голосования мертвецов. Напомню, этот пересчет проводится В РУЧНУЮ с полным аудитом каждого документа. Закончится, 20 ноября.
3.Час назад Трамп оставил мессидж в своем Твитерре- о том что у него было украдено только в электронном виде 2.7 миллионов голосов американцев. Это подтвержает, некоторую инсайдерскую информацию о том что согласно всем математическим подсчетам победа Бацдена по теориям вероятности относилась к событию невозможному. Однако ночью произошели сбои в системах електронного голосования по штатам, и мы увидели на утро- совсем другую картину. Есть информация что это происходило во Франкурте- на Майне в Германии в одном из офисов ЦРУ США. Но хакеры были арестованы Агентами по национальной безопасности вместе с электронными носителями ,оборудованием и т.д. сейчас они активно дают показания, кто когда зачем, ну как положено в таких случаях. Я уверен, что этот кейс сожет быть никогда не станет достоянием общественности, но то что он ляжет на стол Верховного Суда, которые имееют допуск к гос тайнам- 100%. Это касается нашей политики в отношении других стран, но это не может применяться внутри страны- это нарушение Конституции и тянет на попытку государственого переворота. Не зря Миллер стал исполнщим обязанности Пентагона! Последняя новость естественно не является 100%, я лишь передаю ту информацию которую имею, но пост нашего Действующего Президента говорит именно об стстеме електронного голосования, а не бумажного, что является косвенным подтверждением что в стране идет Самая масштабная за всю ее историю Антитерростическая операция против фальсификатор выборов и попытки государственного переворота.
Вы можете и д Ас льше хейтить мои сообщения и обзывать меня как вам заблагоросудится, но сути процесса который идет в гастоящий момент это не поменяет.
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12.11.2020 21:53 Ответить
1. "Офис секретаря по национальной безопасности в США официально выдал сегодня письмо" - ну и что? Байден про міжнародну політику США: "Америка повернеться в гру" - Цензор.НЕТ 1503
2. в Джоджии "обнаружено большое количество фальшивых бюллетеней" -
а "большое количество" - это сколько? Байден про міжнародну політику США: "Америка повернеться в гру" - Цензор.НЕТ 1503
3а. "Трамп оставил мессидж в своем Твитерре" - ну и что? Байден про міжнародну політику США: "Америка повернеться в гру" - Цензор.НЕТ 1503
3б " в стране идет Самая масштабная за всю ее историю Антитерростическая операция против фальсификатор выборов" - ну если идёт, то это хорошо, но пока ещё никуда не пришла. поэтому "обнаруженные фальсификации" вполне могут оказаться
лишь мистификацией для разрушения доверия к процессу и результатам выборов. Байден про міжнародну політику США: "Америка повернеться в гру" - Цензор.НЕТ 9124
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по факту: Трамп проигрывает. Байден выигрывает.
достоверных фактов массовой фальсификации пока нет.
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13.11.2020 01:46 Ответить
Уже и Китай Байдена поздравил Байден про міжнародну політику США: "Америка повернеться в гру" - Цензор.НЕТ 6578
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13.11.2020 12:54 Ответить
СДЕЛАЙТЕ ТАК ЧТОБ ПУТИН КРОВЬЮ ХАРКАЛ !!!
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13.11.2020 15:14 Ответить
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