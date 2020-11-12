Байден о международной политике США: "Америка вернется в игру"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Бывший вице-президент США Джо Байден, который, по предварительным результатам голосования, победил на президентских выборах, анонсировал возврат США к активной роли в международной политике.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Байден написал в Twitter.
"Когда я общаюсь с иностранными лидерами, я говорю им: Америка вернется. Мы вернемся в игру", – написал Байден.
Напомним, ранее он заявил о необратимости процесса передачи власти. По словам демократа переходный период уже начался.
Отметим, что Байдена уже поздравили лидеры Канады, Франции, Германии, Великобритании, Ирландии и других государств. Байден уже пообещал отменить некоторые из самых противоречивых внешнеполитических решений Трампа. Байден считает необходимым вернуть США в Парижское соглашение по климату, вернуться во Всемирную организацию здравоохранения и возобновить переговоры с Ираном.
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"...наш университет и кафедра сделали несколько заявлений, возвеличивая и восхваляя Джорджа Флойда. Флойд был рецидивистом-уголовником, который как-то держал беременную чернокожую женщину под дулом пистолета. Он ворвался в её
дом с бандой грабителей и приставил пистолет к её животу. Он мучил и издевался над женщинами в своём районе, зачал множество детей, но никак не способствовал их поддержке или воспитанию, провалив тем самым один из самых основных тестов на порядочность человека. Он был наркоманом и торговцем наркотиками, это мошенник, который паразитировал на своих честных и трудолюбивых соседях.
И вот, пожалуйста - руководители университета и историки из Исторического факультета славословят этого насильника и преступника, возводя его имя в виртуальна святость. Человека, который нападал на женщин, на чернокожих женщин! При полной поддержке факультета Истории UCB, корпоративной Америки, большинства главных средств массовой информации, множества самых богатейших и наиболее привилегированных элит США, которые формируют общественное мнение, он стал всенародным героем, похороненным в золотом гробу, его формальная семья осыпана подарками и хвалебными эпитетами. Американцев подвергают социальному давлению вставать на колени в честь этого жестокого, злобного женоненавистника. Целое поколение чернокожих принуждают к идентификации с Джорджем Флойдом, самым худшим представителем этой расы и вообще человеческого вида. Мне стыдно за свой факультет. Я бы сказал, что мне стыдно за вас, но, возможно, вы всё же согласны со мной, но просто боитесь, как и я, последствий, если мы скажем правду. Постарайтесь понять, что символизирует акт вставания на колени, когда тебе нужно встать на колени, чтобы сохранить работу?
То, что я сейчас скажу, не должно принизить значимость моих аргументов, но всё же хочу отметить, что я сам цветной, чернокожий. Моя собственная семья не раз была жертвой личностей, подобно Флойду. Мы хорошо знаем об унижающей порче, которую напускает на нашу расу Демократическая партия. Она оскорбительное предполагает, что мы слишком глупы, чтобы изучать науки, что нам нужна особая помощь и более низкие требования к продвижению по жизни - всё это хорошо нам знакомо. Я иногда спрашиваю себя, не было бы проще иметь дело с открытыми фашистами, которые по крайней мере были бы откровеннее, называя меня недочеловеком?" https://ehorussia.com/new/node/21144?fbclid=IwAR13IKz5WRvlPeHRAHlDpD7qFetHlWf9YuEdQeEgdBABguS_g8EA89wTSUg
А вот то, что он, аки баба жуля, профессионально прошёлся по хотелкам разношерстного электората (от эмигрантов до бесполых чёрных анархистов) ~ это да ))) там он себе недостающие голоса и добрал.
Дальше вопрос в том, какой путь выбере американское общество: «крепких хозяйственников с плановой экономикой» от Трампа или научно-технический и культурный прогресс от команды клинтонов/обамы
Инцидент с флойдом это просто был удобный повод местным властям, активистам и ломам обобщено «показать зубы» трамповскому рэднэческому сумасбродному федеральному центру
Трамп разрулил за 4 года в международной политике то, что вы десятилетиями наворотили.
1 банкротство - сынок нарик хантер, второе с сделки с китаем
найдем и еще 4.
Шо ж вытакие тупые, "нулёвки"?
потому только ты и именно ты "Чувырло лахтовое, у тебя флажок отклеился!₽))Шо ж вытакие тупые, "нулёвки"?"
Фінансовий аферист, що шість(!!!) разів оголошував себе банкротом, вичухувавшийся завдяки плешивому сморчку, - нарешті піде "на путіна"!😎
Якась несуразица.
А теперь реальные официальные новости
1. Офис секретаря по национальной безопасности в США официально выдал сегодня письмо в котором сообщил, что Байден не является " выбранным Президентом" ,поэтому никаких контактов со штабом Байдена нет и не будет, до того момента пока не закончаться выборы в США в Конституционном порядке.
2. Джорджия еще вчера обьявила о пересчете голосов, но сегодня выступал Секретарь Штата и сообщил, что обнаружено большое количество фальшивых бюлетеней в том числе и голосования мертвецов. Напомню, этот пересчет проводится В РУЧНУЮ с полным аудитом каждого документа. Закончится, 20 ноября.
3.Час назад Трамп оставил мессидж в своем Твитерре- о том что у него было украдено только в электронном виде 2.7 миллионов голосов американцев. Это подтвержает, некоторую инсайдерскую информацию о том что согласно всем математическим подсчетам победа Бацдена по теориям вероятности относилась к событию невозможному. Однако ночью произошели сбои в системах електронного голосования по штатам, и мы увидели на утро- совсем другую картину. Есть информация что это происходило во Франкурте- на Майне в Германии в одном из офисов ЦРУ США. Но хакеры были арестованы Агентами по национальной безопасности вместе с электронными носителями ,оборудованием и т.д. сейчас они активно дают показания, кто когда зачем, ну как положено в таких случаях. Я уверен, что этот кейс сожет быть никогда не станет достоянием общественности, но то что он ляжет на стол Верховного Суда, которые имееют допуск к гос тайнам- 100%. Это касается нашей политики в отношении других стран, но это не может применяться внутри страны- это нарушение Конституции и тянет на попытку государственого переворота. Не зря Миллер стал исполнщим обязанности Пентагона! Последняя новость естественно не является 100%, я лишь передаю ту информацию которую имею, но пост нашего Действующего Президента говорит именно об стстеме електронного голосования, а не бумажного, что является косвенным подтверждением что в стране идет Самая масштабная за всю ее историю Антитерростическая операция против фальсификатор выборов и попытки государственного переворота.
Вы можете и д Ас льше хейтить мои сообщения и обзывать меня как вам заблагоросудится, но сути процесса который идет в гастоящий момент это не поменяет.
2. в Джоджии "обнаружено большое количество фальшивых бюллетеней" -
а "большое количество" - это сколько?
3а. "Трамп оставил мессидж в своем Твитерре" - ну и что?
3б " в стране идет Самая масштабная за всю ее историю Антитерростическая операция против фальсификатор выборов" - ну если идёт, то это хорошо, но пока ещё никуда не пришла. поэтому "обнаруженные фальсификации" вполне могут оказаться
лишь мистификацией для разрушения доверия к процессу и результатам выборов.
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по факту: Трамп проигрывает. Байден выигрывает.
достоверных фактов массовой фальсификации пока нет.