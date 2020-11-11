Процесс передачи власти в США уже не остановить, - Байден

Бывший вице-президент США Джо Байден, который, по предварительным результатам голосования, победил на президентских выборах, заявил о необратимости процесса передачи власти. По словам демократа переходный период уже начался.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Байден сказал во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

Он подчеркнул, что процесс передачи власти в США после выборов уже не остановить.

"Мы находимся в начале переходного периода, который идет полным ходом. Нас уже ничего не остановит", - заверил Байден.

Напомним, в США создали консультативный переходный совет из представителей трех последних администраций Белого дома. Совет уже призвал действующего президента США Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену.

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