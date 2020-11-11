Процесс передачи власти в США уже не остановить, - Байден
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Бывший вице-президент США Джо Байден, который, по предварительным результатам голосования, победил на президентских выборах, заявил о необратимости процесса передачи власти. По словам демократа переходный период уже начался.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Байден сказал во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.
Он подчеркнул, что процесс передачи власти в США после выборов уже не остановить.
"Мы находимся в начале переходного периода, который идет полным ходом. Нас уже ничего не остановит", - заверил Байден.
Напомним, в США создали консультативный переходный совет из представителей трех последних администраций Белого дома. Совет уже призвал действующего президента США Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену.
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" Я сегодня уволился из полиции по собственному желанию! Я не могу больше смотреть на идиотов, которые голосуют за демократов и жгут флаги собственной страны на улицах. Это все, до свидания. Увидимся на поле битвы" да да, именно так, увидимся на поле битвы! Это не я говорю, это говорят люди ,которые родились в этой стране.
Искренне верю в мужрость американцев. А значит и в то, что не будет никакого "поля битвы", кроме как электорального. А через 4 года, старикашку Джо сменит какой нибудь адекватный республиканец. А Ьрамп останется в истории как страшный сон и короткий позор США.
Республіканська ж партія базується на цінностях Християнства. На основі цих цінностей і збудовані США. І величезна кількість людей тому і рветься із постСССР в Америку, щоб жити краще, забуваючи на основі чого Америка збудована.
Якщо будувати Америку на основі погромів, розбою, то тільки таке і збудувати можливо.
У Трампа долгов 940 миллионов долларов, отдать которые без властного ресурса
нереально, а он же серийный банкрот - ищет повод, чтобы съехать с темы, его юристы
здесь бессильны, а надо что-то делать - потому этот шыдовский сррач с пересчётом.
Вам показують погорілий цирк, а ви все це сприймаєте всерйоз.
"Вибори" - це цирк для бидла.