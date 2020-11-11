Процес передачі влади в США вже не зупинити, - Байден
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Колишній віцепрезидент США Джо Байден, який, за попередніми результатами голосування, переміг на президентських виборах, заявив про незворотність процесу передачі влади. За словами демократа, перехідний період вже розпочався.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Байден сказав під час пресконференції, яка транслювалася у Twitter.
Він наголосив, що процес передачі влади в США після виборів вже не зупинити.
"Ми перебуваємо на початку перехідного періоду, який іде повним ходом. Нас вже нічого не зупинить", - запевнив Байден.
Нагадаємо, в США створили консультативну перехідну раду з представників трьох останніх адміністрацій Білого дому. Рада вже закликала чинного президента США Дональда Трампа готуватися до процесу передачі влади Джо Байдену.
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" Я сегодня уволился из полиции по собственному желанию! Я не могу больше смотреть на идиотов, которые голосуют за демократов и жгут флаги собственной страны на улицах. Это все, до свидания. Увидимся на поле битвы" да да, именно так, увидимся на поле битвы! Это не я говорю, это говорят люди ,которые родились в этой стране.
Искренне верю в мужрость американцев. А значит и в то, что не будет никакого "поля битвы", кроме как электорального. А через 4 года, старикашку Джо сменит какой нибудь адекватный республиканец. А Ьрамп останется в истории как страшный сон и короткий позор США.
Республіканська ж партія базується на цінностях Християнства. На основі цих цінностей і збудовані США. І величезна кількість людей тому і рветься із постСССР в Америку, щоб жити краще, забуваючи на основі чого Америка збудована.
Якщо будувати Америку на основі погромів, розбою, то тільки таке і збудувати можливо.
У Трампа долгов 940 миллионов долларов, отдать которые без властного ресурса
нереально, а он же серийный банкрот - ищет повод, чтобы съехать с темы, его юристы
здесь бессильны, а надо что-то делать - потому этот шыдовский сррач с пересчётом.
Вам показують погорілий цирк, а ви все це сприймаєте всерйоз.
"Вибори" - це цирк для бидла.