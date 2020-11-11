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Процес передачі влади в США вже не зупинити, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Процес передачі влади в США вже не зупинити, - Байден

Колишній віцепрезидент США Джо Байден, який, за попередніми результатами голосування, переміг на президентських виборах, заявив про незворотність процесу передачі влади. За словами демократа, перехідний період вже розпочався.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Байден сказав під час пресконференції, яка транслювалася у Twitter.

Він наголосив, що процес передачі влади в США після виборів вже не зупинити.

"Ми перебуваємо на початку перехідного періоду, який іде повним ходом. Нас вже нічого не зупинить", - запевнив Байден.

Нагадаємо, в США створили консультативну перехідну раду з представників трьох останніх адміністрацій Білого дому. Рада вже закликала чинного президента США Дональда Трампа готуватися до процесу передачі влади Джо Байдену.

Також читайте: Байден готовий працювати з Великою Британією і Францією над вирішенням військового конфлікту на сході України, - заява штабу кандидата

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Пердак у тебя конкретно горит от того , что Байден президент U.S. ? Не русиш 🐖 ? 🤣🤣🤣🤣
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11.11.2020 02:20
+9
...и сидит дiд Трампушка на берегу синего моря з бабою Малашкою ( у разбитого корыта)... А нечего было с муйлушей заигрывать.
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11.11.2020 02:09
+9
Это мой месидж направлен к Админам Цензора и Бутусову. Вот что вы будете делать, если в конечном результате победит Трамп! А все к этому идет! Вот что вы будете делать со мной и с другими людьми, которые живут здесь и пытаются вам донести правду, что здесь происходит! Я никогда не считаю чужие деньги и не задаю вопросы о том как вы их зарабатываете! Меня это не интересует в принципе,но, вы же называетесь журналистами а не журнашлюхами, верно? Вы думаете что от того что вы затыкаете мне и другим рот, как это делается сейчас на ютубе,Фейсбуке или того поноса ,который льется из СНН и прочих новостных агенств- это вам поможет? Подумайте, и перестаньте тролить тех людей, которые приходят на этот сайт и рассказывают вам правду! Вы даже не представляете, какое количество Украиноязычного комьюнети голосовпла за Трампа! Сказать вам почему? Потому что украинцы Вашингтона, Орегона Айдахо и даже у нас в Техасе- они все хрестиане, в большинстве своем- 50 десятники! Я нет, я агностик, но я уважаю их выбор и согласен с ними. Здесь очень мало украинцев православных или католиков! Большинство украинских комьюнети- это евангелисты, баптисты, пятидесятники и т.д. это они помогали вам , когда Обама давал только одеяла, а они собирали деньги и везли каски , бронежелеты, приборы ночного виденья и т.д. В том числе, и я. Я тоже через диаспору делал пожертвования вашим воинам, но так случилось, что эта " беда" под названием охреневшие элиты пришла и к нам! Здесь же не вопрос Байдена или Трампа, здесь вопрос принципов этой страны, Демократии и Конституции, и никому не позволено ее нарушать!
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11.11.2020 04:16
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И хорошо, что вы признали что в Америки причина раскола не Трамп, а хотя бы либералы и ватники. Это первый шаг к пониманию, что дело не в идеологии, а в психологии.
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11.11.2020 06:45 Відповісти
Демократы в США разучились извиняться, признавать свою неправоту. Они не идут на компромиссы даже в мелочах. И так далее. Там чисто психологичные штуки.
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11.11.2020 06:03 Відповісти
Несколько дней назад наткнулся на пост одного американца из Джорджии, бывшего офицера полиции, именно в тот день он положил значок на стол и сделал в Фейсбуке очень злкю надпись
" Я сегодня уволился из полиции по собственному желанию! Я не могу больше смотреть на идиотов, которые голосуют за демократов и жгут флаги собственной страны на улицах. Это все, до свидания. Увидимся на поле битвы" да да, именно так, увидимся на поле битвы! Это не я говорю, это говорят люди ,которые родились в этой стране.
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11.11.2020 17:43 Відповісти
Это как упрекать киноактрис за то, что они фотографируются для "глянцевых журналов" потому, что на них потом мастурбируют извращенцы.)) Каждому отморозку, голосующему за демократов, можно противопоставить десяток достойных граждан своей страны. В том числе и полицейских. Равно так же, как в числе республиканцев можно отыскать уйму ушлёпков в виде каких нибудь куклуксклановцев или просто свихнувшихся от бухла реднеков, готовых палить из своего ружья по масонам и прчим участникам вселенского заговора.))
Искренне верю в мужрость американцев. А значит и в то, что не будет никакого "поля битвы", кроме как электорального. А через 4 года, старикашку Джо сменит какой нибудь адекватный республиканец. А Ьрамп останется в истории как страшный сон и короткий позор США.
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11.11.2020 19:57 Відповісти
мудрость)
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11.11.2020 19:58 Відповісти
В данном случае- Конституционного! Но как то странно получается, Кассапия и *****,по мнению большинства моих бывших сограждан поддерживает того, кто по нашему мнению стоит на твердых убеждениях и принципах косервативного либерализма, свободы выбора и Конституции США? Это же сюреализм какой то верно? Разрыв шаблона? И никому и в голову не прейдет, а может быть те кто называет себя демократами вовсе таковыми то и не являются? Может быть они вовсе и не либералы, в классическом понимании этого слова- Лтберти- это Свабода принятия решения и взятие ответственности за него, через механизмы и институты государства, описанные в Конституции, а не ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ и АНАРХИЯ! А тем более, свободы воли изьявления граждан!
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11.11.2020 21:05 Відповісти
Это не админы. Это юзеры, которые спамят. Они думают что им дедушка Байден подарков принесет.
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11.11.2020 05:42 Відповісти
Ждешь тушонку Рузвельта и ножки Буша советскому быдлу? Процесс передачи власти в США уже не остановить, - Байден - Цензор.НЕТ 2658
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11.11.2020 05:44 Відповісти
Я в отличии от тебя не ем с лопаты.
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11.11.2020 05:54 Відповісти
С лопаты жрут только Мавзолейные уроды,и давят тракторами продукты питания и Турецкие помидоры..Болван ты тупой Процесс передачи власти в США уже не остановить, - Байден - Цензор.НЕТ 2222
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11.11.2020 05:58 Відповісти
Русский, а чем для вас Трамп хорош? Все равно будешь сидеть на бутылке.
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11.11.2020 06:28 Відповісти
Спроси у русских. Мое мнение простое. Любой кто считает Трампа русским агентом шизофреник. Оттого меня Трамп не раздражает совсем.
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11.11.2020 06:34 Відповісти
Так я у руссково і спрашиваю. Ілі ти кітаєц?
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11.11.2020 06:35 Відповісти
Мы тебя повесим на берёзе,как провокатора.
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11.11.2020 06:58 Відповісти
У Америки дійсно стоїть питання, яким напрямком вона піде - чи справжніми християнськими цінностями, які є основою в Республіканській Партії, чи по шляху riots (вуличних погромів у містах), що з піною на губах проповідує Дем партія, підтримуючи всі можливі заворушки у містах. Всі ці дії Демпартії приводять до ще більшого розколу у суспільстві. BLM хоче бути більшою жертвою ні ніж lgbtq. Представники lgbtq хочуть стати більшими жертвами у порівнянні із visual minorities (люди не білого кольору шкіри) і т.д. кожен себе хоче виставити унікальним і в той же час жертвою, щоб про них більше говорили і одночасно жаліли. А ще краще, якби їх за державні кошти фінансували.
Республіканська ж партія базується на цінностях Християнства. На основі цих цінностей і збудовані США. І величезна кількість людей тому і рветься із постСССР в Америку, щоб жити краще, забуваючи на основі чого Америка збудована.
Якщо будувати Америку на основі погромів, розбою, то тільки таке і збудувати можливо.
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11.11.2020 07:05 Відповісти
Америка без белого большинства распадется на добрый десяток государств. Это не потому что я такой республиканец и за них, но их ничто не держит вместе кроме этих ребят. Это клей, который их склеивает.
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11.11.2020 07:15 Відповісти
********** мячты
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11.11.2020 08:02 Відповісти
Ты не читал фантастику. Там множество сценариев есть, где США не существует.
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11.11.2020 08:07 Відповісти
Демократы живут только на мусорнике Брайтон-Бич Процесс передачи власти в США уже не остановить, - Байден - Цензор.НЕТ 8979
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11.11.2020 07:41 Відповісти
З приводу християнських цінностей непогано спитати думку індіанців, ...
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11.11.2020 14:14 Відповісти
Мавзолейные Хмыри типа Жиринжопское недоразумение хотят шампусь опять бухать... Процесс передачи власти в США уже не остановить, - Байден - Цензор.НЕТ 4016Крысы Путлера палятся похлеще чем с Новичком...стадо баранов... Процесс передачи власти в США уже не остановить, - Байден - Цензор.НЕТ 4016
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11.11.2020 04:33 Відповісти
Процесс передачи власти в США уже не остановить, - Байден - Цензор.НЕТ 3191 Процесс передачи власти в США уже не остановить, - Байден - Цензор.НЕТ 8041 первым нагадил в советских подъездах Байден и было это в 1988 году
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11.11.2020 05:07 Відповісти
Мелания и Кушнер имеют на Трампа зуб из-за очень тесных отношений с дочерью Иванкой. Но информация, что Мелания хочет развода - это что-то новое - какие источники ?
У Трампа долгов 940 миллионов долларов, отдать которые без властного ресурса
нереально, а он же серийный банкрот - ищет повод, чтобы съехать с темы, его юристы
здесь бессильны, а надо что-то делать - потому этот шыдовский сррач с пересчётом.
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11.11.2020 05:26 Відповісти
Процесс передачи власти в США уже не остановить, - Байден - Цензор.НЕТ 1098 Процесс передачи власти в США уже не остановить, - Байден - Цензор.НЕТ 3881
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11.11.2020 05:52 Відповісти
Болею за Трампа только потому, что бы посмотреть, как побежит переобуваться на ходу вся эта соровская шобла с Зе нариком впереди Процесс передачи власти в США уже не остановить, - Байден - Цензор.НЕТ 7753 Процесс передачи власти в США уже не остановить, - Байден - Цензор.НЕТ 7753 Процесс передачи власти в США уже не остановить, - Байден - Цензор.НЕТ 7753
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11.11.2020 08:33 Відповісти
Росіяни, а чому вам так подобається Трамп?
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11.11.2020 06:18 Відповісти
А почему у свинорусни горят пуканы?
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11.11.2020 06:54 Відповісти
Это жопная чуйка, что будут их бить и возможно даже ногами.
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11.11.2020 07:11 Відповісти
Процесс передачи власти в США уже не остановить, - Байден - Цензор.НЕТ 5717
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11.11.2020 07:14 Відповісти
Свой знаменитый трактат "Государь" Никколо Макиавелли написал в 1513 году.С той поры много воды утекло...но Государями становились единицы в мировой политике...Рюсских среди них не было...,300 монголы управлялои потом пришел черед немцев из семейства Готторп-Гольштейнов,которых обзывают Романовыми...которые правили РАБссией еще 304 года... Процесс передачи власти в США уже не остановить, - Байден - Цензор.НЕТ 9907
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11.11.2020 07:10 Відповісти
Демократия была на РАБссии всего лишь с 1 марта 1917 года по 7 ноября 1917 года.За это время даже ребенок не может родиться,не то что демократия...
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11.11.2020 07:16 Відповісти
Тобто санітари вже чергують біля Білого дому з носилками?
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11.11.2020 07:21 Відповісти
Корпус морской пехоты США взял под охрану семью Байдена 5 ноября...,а "морские котики",это вам не спецназ Путлера в Беслане...
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11.11.2020 07:29 Відповісти
Импичмент Трампу еще не закончен...слишком много дерьма о Трампе знают спецслужбы США...
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11.11.2020 07:32 Відповісти
Процес передачі влади має всі шанси закінчитися арештом Байдена і всіх причетних до фальшувань на виборах.
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11.11.2020 07:44 Відповісти
Все шансы есть у ***** удавиться на бункере
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11.11.2020 08:04 Відповісти
***** вже давно нема - як Ющенка, Януковича, байдена, англійської королеви, папи римського...
Вам показують погорілий цирк, а ви все це сприймаєте всерйоз.
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11.11.2020 11:09 Відповісти
Попробуйте включить мозги и задайте себе простые вопросы: когда в последний раз в США фальсифицировались выборы и зачем демократам ввязываться в такой опасный и непредсказуемый блудняк, как фальсификация, если по всем соцопросам они уверенно побеждали.
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11.11.2020 08:18 Відповісти
Ох как я хочу посмотреть на тебя через недели две Процесс передачи власти в США уже не остановить, - Байден - Цензор.НЕТ 6617
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11.11.2020 09:24 Відповісти
Посмотришь. Вряд ли чего нового увидишь.
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11.11.2020 09:29 Відповісти
Ты что,реально веришь в какие-то фальсификации и что трамп чего-то добьется? США-это не Белоруссия и не эрэфия.
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11.11.2020 09:46 Відповісти
Проста відповідь - завжди.
"Вибори" - це цирк для бидла.
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11.11.2020 11:08 Відповісти
Понятно, реальный мир - иллюзия, мы все живем в матрице Процес передачі влади в США вже не зупинити, - Байден - Цензор.НЕТ 8173
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11.11.2020 11:12 Відповісти
На кой хрен это вбросы? Угомонитесь уже,кацапы.
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11.11.2020 09:44 Відповісти
Байден, схоже, не більш адекватнй, ніж Трамп, а може й ще менше. Ще навіть підрахунок не завершено, не кажучи про суди, а він вже про передачу влади. Важкі часи чекають на США, моральна травма буде глибока, суспільство радикалізоване і занадто розділене. І все це наслідки діяльності ліваків, я вже, бачучи тенденцію, років з десять кажу, що США потрібен новий сенатор Маккарті, щоб знищити фактичних комуняк, бо це саме комуняки, а не анархісти, феминісти, ********* і чорнодупі наркомани. Комуняки тому, що головним гасло є вимога "відібрати і поділити", а головною практикою цькування незгодних і погроми з грабунками, ми в Україні вже це проходили з катастрофічними наслідками і втратою мільйонів життів.
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11.11.2020 09:46 Відповісти
Байден-президент. Гаси пердак.
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11.11.2020 09:48 Відповісти
Процес передачі влади в США вже не зупинити, - Байден - Цензор.НЕТ 4171 схоже це у Вас щось бомбануло, не зрозуміло тільки, чому, бо справи в США якщо і впливають на справи в Україні, то дуже опосередковано, до того ж уся підтримка України американцями грунтується зовсім не на обамах, трампах і байденах, а на конгресменах і сенаторах, а в Конгресі та Сенаті ніяких важливих змін по завершенню виборів не очікується. Може справа в тому, що особисто Ви профан у політиці?
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11.11.2020 10:27 Відповісти
Вони не профани, а тролі. Їм платять за абзаци з замовними фразами.
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11.11.2020 11:11 Відповісти
Пригорело?
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11.11.2020 13:35 Відповісти
Пригорело?
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11.11.2020 13:34 Відповісти
Владімір Ілліч, це не ви? Ви перепутали комуняк із іншими. Переверніться і спіть спокійно. Процес передачі влади в США вже не зупинити, - Байден - Цензор.НЕТ 5091
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11.11.2020 14:21 Відповісти
Ну не знаю, про що взагалі ці дядки сперечаються, коли вже давно відомиій справжній переможець
Процес передачі влади в США вже не зупинити, - Байден - Цензор.НЕТ 3345
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11.11.2020 10:25 Відповісти
Если за тебя голосуют люди 1850 года рождения, то да: преград нет.
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11.11.2020 15:11 Відповісти
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