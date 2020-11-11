Боррель: ЕС готов к сотрудничеству с новой администрацией Байдена

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поздравил бывшего вице-президента США Джо Байдена и сенатора Камалу Харрис с избранием на пост президента и вице-президента США.

Как передает Цензор.НЕТ, б этом Боррель сказал 11 ноября в Европарламенте в Брюсселе, его речь опубликована на сайте Европейской службы внешних связей.



"Не секрет, что за последние четыре года в наших отношениях все усложнилось. Я с нетерпением жду возможности вернуться к откровенному диалогу – ну, диалог всегда был откровенным... Прежде всего я думаю, что мы должны приветствовать четкую приверженность избранного президента Байдена восстановлению единства и уважения демократических норм и институтов и работе с союзниками на основе подлинного партнерства", – сказал он.



Боррель назвал приоритетные направления сотрудничества между США и ЕС, среди которых, в частности, работа в рамках ООН, защита прав человека, "устранение трудностей" в работе Всемирной торговой организации, борьба с коронавирусной инфекцией COVID-19 и другое.



"Вы можете быть уверены, что мы готовы сотрудничать с новой администрацией, но для этого нам нужно дождаться 20 января. Поскольку, как вы очень хорошо знаете, впереди довольно долгий переходный период, будем надеяться, что он не будет резким", – сказал Боррель.





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