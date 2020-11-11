Боррель: ЕС готов к сотрудничеству с новой администрацией Байдена
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поздравил бывшего вице-президента США Джо Байдена и сенатора Камалу Харрис с избранием на пост президента и вице-президента США.
Как передает Цензор.НЕТ, б этом Боррель сказал 11 ноября в Европарламенте в Брюсселе, его речь опубликована на сайте Европейской службы внешних связей.
"Не секрет, что за последние четыре года в наших отношениях все усложнилось. Я с нетерпением жду возможности вернуться к откровенному диалогу – ну, диалог всегда был откровенным... Прежде всего я думаю, что мы должны приветствовать четкую приверженность избранного президента Байдена восстановлению единства и уважения демократических норм и институтов и работе с союзниками на основе подлинного партнерства", – сказал он.
Боррель назвал приоритетные направления сотрудничества между США и ЕС, среди которых, в частности, работа в рамках ООН, защита прав человека, "устранение трудностей" в работе Всемирной торговой организации, борьба с коронавирусной инфекцией COVID-19 и другое.
"Вы можете быть уверены, что мы готовы сотрудничать с новой администрацией, но для этого нам нужно дождаться 20 января. Поскольку, как вы очень хорошо знаете, впереди довольно долгий переходный период, будем надеяться, что он не будет резким", – сказал Боррель.
Пожалуйста, подождите...
хехехе.
Убрали Порошенко - получили бюджет с дырой 300 миллиардов гривен, и отмену плановых операций в больницах.
А что в Америке будет - это вообще . Жах.
Все просто возмущены поздравлением Зеленского, а особенно тем фактом, что они закрыли дело Байдена в Украине! Все уже шутят по хтому поводу! Ладно жевали уголодное дело сутки всей прокуратурой во главе с Зеленским, а если Трамп? Что тогда делать будете, каким образом его обратно собирать в кучу!
Ну понятно Меркель с Макроном, им поскорей Северный Поток 2 достраивать надо! Трамп же предупредил, только попробуйте! Я все ваши компании обанкрочу через суды! Денежки то в долларах, а ребятки под санкциями, как там насчет переводов свыше 50 тысяч долларов на предмет коррупции в любой точке мира! От они обрадовались, теперь можно на газовые потоки всей Европы сесть!
Сообщаю Аляска Трамп победил результат 56% на 39. Вот это и есть приблизительно реальный результат по всем этим штатам. Особенно все ржут в Аризоне и Неваде- там говорят перед выборами все улицы были красными от рекламы за Трампа. Я там не был но был это время в Канзасе, Миссури, Техасе и Оклахоме. Набоюдал ту же картину. Да кстати по некоторым данным Рали в поддержку Трампа ,которое движется на Вашенгтон уже насчитывает 10 тысяч автомобилей! Он собирает митинг 14 ноября, где скорее всего обратится с речью к народу Америки и раскажет о всем. Небывалый подьем республиканского движения, и обьединения всех здравомыслящих сил. Я не пророк, но если он через суды посадит этих всех уродов на електрический стул, то реально станет в ровень с такими личностями как Линкольн, Джефферсон.
Известно что многие демократы федеральные прокуроры подали в отставку, после меморандума Барра. Помпео обьявил, что никаких контактов госчиновников , разведки и спец служб с командой Байдена- Вы никто и звать вас никак на сегодняшний день. Планирует несколько визитов за рубеж и напомнил лидерам стран, что подобные заявления являются вмешательством во внутренние дела США.
Идут серьезные перестановки в военном ведомстве после назначения Миллера, Трамп не забыл, когда миьингующие сносили памятник Джеферсона на площади перед Белым домом, он отказался выводить десантников для охраны Действующего Президента- дескать мы не воюем внутри страны! Все помнят эту историю с бункером, но как то забыли историю с посещением Трампа и Милании Собора, в самой гуще протестов." Благодарю вас за службу Соединненым Штатам Америки" такая формулировка. История с Миланией Трамп и зятем, полный фейк. Милания даже не вышла на контакт с женой Байдена,так же как и все чиновники США, им запрещен любой контакт с штабом Демократов.
Він не має офіційно визнаного статусу, тому по закону не можна.
Про Меланію - теж.
Але от люди в коментах пишуть, що потрібно не просто перерахувати, а перевірити підписи і звірити списки, бо ніби бюлетені за Трампа повикидали, а за Байдена докинули.
Це вже ні на що не було б схоже - дійсно злочин.
Хочеться, щоб встановили правду.
Дуже не приємна ситуація.
До короновируса, экономика США шла огромными темпами. Снижение налогов на бизнесс и граждан дал ошеломляющий результат, а экономическое давление на Китай вернуло нам сюда производства и рабочие места, и вам и Мексике, разве трехсторонний договор об экономической инграции- это плохо? Я значительно ощутил налоговые послабления Трампа, у меня денег стадо оставаться больше. А теперь подумай, кто запустил короновирус и для чего? Я вижу всю картину целиком и все эти пазлы очень хорошо складывтся друг с другом. Поэтому я голосовал за республиканцев и за Трампа.