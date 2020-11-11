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Новости За рубежом
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Байден (2383) Боррель (578)

Боррель: ЕС готов к сотрудничеству с новой администрацией Байдена

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Боррель: ЕС готов к сотрудничеству с новой администрацией Байдена

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поздравил бывшего вице-президента США Джо Байдена и сенатора Камалу Харрис с избранием на пост президента и вице-президента США.

Как передает Цензор.НЕТ, б этом Боррель сказал 11 ноября в Европарламенте в Брюсселе, его речь опубликована на сайте Европейской службы внешних связей.

"Не секрет, что за последние четыре года в наших отношениях все усложнилось. Я с нетерпением жду возможности вернуться к откровенному диалогу – ну, диалог всегда был откровенным... Прежде всего я думаю, что мы должны приветствовать четкую приверженность избранного президента Байдена восстановлению единства и уважения демократических норм и институтов и работе с союзниками на основе подлинного партнерства", – сказал он.

Боррель назвал приоритетные направления сотрудничества между США и ЕС, среди которых, в частности, работа в рамках ООН, защита прав человека, "устранение трудностей" в работе Всемирной торговой организации, борьба с коронавирусной инфекцией COVID-19 и другое.

"Вы можете быть уверены, что мы готовы сотрудничать с новой администрацией, но для этого нам нужно дождаться 20 января. Поскольку, как вы очень хорошо знаете, впереди довольно долгий переходный период, будем надеяться, что он не будет резким", – сказал Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требования Азербайджана по выводу армянских войск из Нагорного Карабаха вряд ли выполнимы, - Боррель

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
его еще официально не назвали победителем .
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11.11.2020 23:31
+4
Глспода поздоавляю! 6 часов назад Байден в своей речи сказал признался что они создали самую большую в истории США организацию по фальсификации выборов. Я не знаю, это шутка или нет, или это уже оговорка - он реально болен деменцей мозга. Кому интересно , есть цитата на ресурсе Business Blog USA. Кстати, у нас информационная блокада прорвана! Фокс Ньюс начал вещать о массовых фальсификациях на выборах. Ну переобуваются прямо на ходу.
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12.11.2020 04:57
+4
Не только в Джорджии, там и Висконсен, и Мичиган, и скорее всего Невада и Аризона.Но сейчас самая главная борьба за Пенсильванию.
Сообщаю Аляска Трамп победил результат 56% на 39. Вот это и есть приблизительно реальный результат по всем этим штатам. Особенно все ржут в Аризоне и Неваде- там говорят перед выборами все улицы были красными от рекламы за Трампа. Я там не был но был это время в Канзасе, Миссури, Техасе и Оклахоме. Набоюдал ту же картину. Да кстати по некоторым данным Рали в поддержку Трампа ,которое движется на Вашенгтон уже насчитывает 10 тысяч автомобилей! Он собирает митинг 14 ноября, где скорее всего обратится с речью к народу Америки и раскажет о всем. Небывалый подьем республиканского движения, и обьединения всех здравомыслящих сил. Я не пророк, но если он через суды посадит этих всех уродов на електрический стул, то реально станет в ровень с такими личностями как Линкольн, Джефферсон.
Известно что многие демократы федеральные прокуроры подали в отставку, после меморандума Барра. Помпео обьявил, что никаких контактов госчиновников , разведки и спец служб с командой Байдена- Вы никто и звать вас никак на сегодняшний день. Планирует несколько визитов за рубеж и напомнил лидерам стран, что подобные заявления являются вмешательством во внутренние дела США.
Идут серьезные перестановки в военном ведомстве после назначения Миллера, Трамп не забыл, когда миьингующие сносили памятник Джеферсона на площади перед Белым домом, он отказался выводить десантников для охраны Действующего Президента- дескать мы не воюем внутри страны! Все помнят эту историю с бункером, но как то забыли историю с посещением Трампа и Милании Собора, в самой гуще протестов." Благодарю вас за службу Соединненым Штатам Америки" такая формулировка. История с Миланией Трамп и зятем, полный фейк. Милания даже не вышла на контакт с женой Байдена,так же как и все чиновники США, им запрещен любой контакт с штабом Демократов.
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12.11.2020 07:44
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его еще официально не назвали победителем .
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11.11.2020 23:31 Ответить
Так рыжая истеричка и не признает свой проигрыш. Так и будет дальше верещать как у него пААбеду украли.
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11.11.2020 23:55 Ответить
байден даже ещё не назван President-Elect.
хехехе.
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12.11.2020 05:32 Ответить
Elected President Байден уже назван
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12.11.2020 07:47 Ответить
да, назван, фєйк-ньюзами типа cnn. когда голоса пересчитают, выборщики проголосуют, верховный суд и т.д. - тогда будет назван..... Трамп. Хехе.
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12.11.2020 07:58 Ответить
даже Fox News назван... но я ориентируюсь больше на Ассошиейтед пресс, выборщики выберут 14 декабря будет назван избранный выборщиками президент. а пока избранній народом США президент... тут не о чем спорить
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12.11.2020 08:04 Ответить
каждое твоё слово наоборот. пока, что байдун твой любимый сам себя объявил. а светит ему не белый дом, а другой казёный дом. хехе. тут не о чем спорить.
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12.11.2020 08:11 Ответить
твой Трамп любимый идет на выборы 2024, если б он был избран сейчас в 2020, то он не имеет права идти на выборы 2024 (третий срок)... пошевели рогами
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12.11.2020 08:07 Ответить
твой байдун любимый идет на выборы 3024, после выхода с кичи... у меня рогов нет. а ты пошевели рогами, а потом сдай их в каптёрку, или рога-загот-контору.
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12.11.2020 08:13 Ответить
троллятина рогатая. членоголовая
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12.11.2020 08:18 Ответить
одобряю, хорошо ты само себе исключительно о себе написало: "троллятина рогатая. членоголовая"
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12.11.2020 16:17 Ответить
В парадигме коронобессия звучит как аллегория,типа приглашение к диалогу на равных... Боррель: ЕС готов к сотрудничеству с новой администрацией Байдена - Цензор.НЕТ 3359
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11.11.2020 23:40 Ответить
Трамбон получил лично от Путлера Страпон... Боррель: ЕС готов к сотрудничеству с новой администрацией Байдена - Цензор.НЕТ 853Видимо за Северный поток...
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11.11.2020 23:42 Ответить
Борель ротшильдівська ЖЛП 😃
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11.11.2020 23:58 Ответить
А ты - ********** Боррель: ЄС готовий до співпраці з новою адміністрацією Байдена - Цензор.НЕТ 483
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12.11.2020 00:05 Ответить
фу ну шо за манеры у вас 😀
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12.11.2020 00:11 Ответить
Вполне нормальные манеры по отношению к свинисобакам.
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12.11.2020 00:12 Ответить
having a corn cob up yours?
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12.11.2020 04:45 Ответить
Нет, я же не русский Боррель: ЄС готовий до співпраці з новою адміністрацією Байдена - Цензор.НЕТ 7700
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12.11.2020 17:48 Ответить
А чей же тогда? Боррель: ЄС готовий до співпраці з новою адміністрацією Байдена - Цензор.НЕТ 7941
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12.11.2020 18:01 Ответить
Это у вас, свинособак, принято кому-то принадлежать. У Людей все совсем не так.
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12.11.2020 18:04 Ответить
Так чьих будешь, людь с большой буквы? Боррель: ЄС готовий до співпраці з новою адміністрацією Байдена - Цензор.НЕТ 1242
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12.11.2020 18:13 Ответить
У тебя, свинорус, проблемы с пониманием прочитанного?
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12.11.2020 18:24 Ответить
к Украине ты отношения точно не имеешь, в Америка похоже живешь в русскоэмигрантском районе. мнения твои все из телевизора, засоряешь только сайт своими истерическими вскриками а полезной информации ноль
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12.11.2020 18:33 Ответить
Само придумало, или это такое самоутешительное заклинание у дикой русни? Боррель: ЄС готовий до співпраці з новою адміністрацією Байдена - Цензор.НЕТ 8428
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12.11.2020 18:47 Ответить
.. и к рэднекам
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12.11.2020 08:19 Ответить
У них всі темники розписані наперед, тому вони не сприймають реальності.
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12.11.2020 00:06 Ответить
Боррель: ЄС готовий до співпраці з новою адміністрацією Байдена - Цензор.НЕТ 5897
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12.11.2020 00:11 Ответить
Байден уверенно побеждает в Ижевске и Костроме.
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12.11.2020 00:24 Ответить
Байден - это американская версия Зеленского. Дело ведь не в фамилии, а в том что дем.администрация попытается вернуть умирающую политико-экономическую модель мироустройства.
Убрали Порошенко - получили бюджет с дырой 300 миллиардов гривен, и отмену плановых операций в больницах.
А что в Америке будет - это вообще . Жах.
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12.11.2020 04:32 Ответить
Оба марионетки в руках олигархов. А сами по себе ноль без палочки.
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12.11.2020 18:04 Ответить
Глспода поздоавляю! 6 часов назад Байден в своей речи сказал признался что они создали самую большую в истории США организацию по фальсификации выборов. Я не знаю, это шутка или нет, или это уже оговорка - он реально болен деменцей мозга. Кому интересно , есть цитата на ресурсе Business Blog USA. Кстати, у нас информационная блокада прорвана! Фокс Ньюс начал вещать о массовых фальсификациях на выборах. Ну переобуваются прямо на ходу.
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12.11.2020 04:57 Ответить
Они сначала говорили о единичных случаях а о десятках и сотнях тысяч фальсификаций стали говорить только сегодня
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12.11.2020 05:43 Ответить
Смотрю все наши украино- еврейские- русскоязычные сайты наших местных блогеров!
Все просто возмущены поздравлением Зеленского, а особенно тем фактом, что они закрыли дело Байдена в Украине! Все уже шутят по хтому поводу! Ладно жевали уголодное дело сутки всей прокуратурой во главе с Зеленским, а если Трамп? Что тогда делать будете, каким образом его обратно собирать в кучу!
Ну понятно Меркель с Макроном, им поскорей Северный Поток 2 достраивать надо! Трамп же предупредил, только попробуйте! Я все ваши компании обанкрочу через суды! Денежки то в долларах, а ребятки под санкциями, как там насчет переводов свыше 50 тысяч долларов на предмет коррупции в любой точке мира! От они обрадовались, теперь можно на газовые потоки всей Европы сесть!
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12.11.2020 07:06 Ответить
Повідомили, що в Джорджії буде перерахунок голосів вручну.
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12.11.2020 07:13 Ответить
Не только в Джорджии, там и Висконсен, и Мичиган, и скорее всего Невада и Аризона.Но сейчас самая главная борьба за Пенсильванию.
Сообщаю Аляска Трамп победил результат 56% на 39. Вот это и есть приблизительно реальный результат по всем этим штатам. Особенно все ржут в Аризоне и Неваде- там говорят перед выборами все улицы были красными от рекламы за Трампа. Я там не был но был это время в Канзасе, Миссури, Техасе и Оклахоме. Набоюдал ту же картину. Да кстати по некоторым данным Рали в поддержку Трампа ,которое движется на Вашенгтон уже насчитывает 10 тысяч автомобилей! Он собирает митинг 14 ноября, где скорее всего обратится с речью к народу Америки и раскажет о всем. Небывалый подьем республиканского движения, и обьединения всех здравомыслящих сил. Я не пророк, но если он через суды посадит этих всех уродов на електрический стул, то реально станет в ровень с такими личностями как Линкольн, Джефферсон.
Известно что многие демократы федеральные прокуроры подали в отставку, после меморандума Барра. Помпео обьявил, что никаких контактов госчиновников , разведки и спец служб с командой Байдена- Вы никто и звать вас никак на сегодняшний день. Планирует несколько визитов за рубеж и напомнил лидерам стран, что подобные заявления являются вмешательством во внутренние дела США.
Идут серьезные перестановки в военном ведомстве после назначения Миллера, Трамп не забыл, когда миьингующие сносили памятник Джеферсона на площади перед Белым домом, он отказался выводить десантников для охраны Действующего Президента- дескать мы не воюем внутри страны! Все помнят эту историю с бункером, но как то забыли историю с посещением Трампа и Милании Собора, в самой гуще протестов." Благодарю вас за службу Соединненым Штатам Америки" такая формулировка. История с Миланией Трамп и зятем, полный фейк. Милания даже не вышла на контакт с женой Байдена,так же как и все чиновники США, им запрещен любой контакт с штабом Демократов.
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12.11.2020 07:44 Ответить
Про те, що Байдену розвідка і спецслужби не подають жодної інформації - бачила.
Він не має офіційно визнаного статусу, тому по закону не можна.
Про Меланію - теж.
Але от люди в коментах пишуть, що потрібно не просто перерахувати, а перевірити підписи і звірити списки, бо ніби бюлетені за Трампа повикидали, а за Байдена докинули.
Це вже ні на що не було б схоже - дійсно злочин.
Хочеться, щоб встановили правду.
Дуже не приємна ситуація.
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12.11.2020 07:54 Ответить
Ведана, вы же видели видио, к парню можно по разному относится, он из Челябинска ео он такой же гражданин США как и я. Его видео- это реальность.Жуткая реальность. И с этим нужно что то делать , иначе мы потеряем эту страну! У них не осталось ничего святого, деньги и власть затуманили им разум. У них природа такая. Но они нарушили балланс сил и правила игры, и должны понести наказание, чтобы другим не повадно было. Когда вскроются эти скелеты в шкафах, и это будут растерзанные скелеты деток, которых в мире пропадает до 400 тысяч! В год! Ведана , где они? Какая у вас по Канаде статистика пропажи детей в возрасте от нескольких дней до 16 лет? Вот найди она есть? А сколько находят? А сколько находят трупов? Куда они пропадают? Должны же быть трупы, возвращение , если их нет, то где они. Ну ты можешь украсть ребенка до 5 лет, он может забыть родителей, но старше 5 помнят папу, маму, где он жил, хотя бы приблизительно, где они???? Их нет! А теперь вопрос- раз их нет, то куда они могли деться? Ну несчастные случаи- находят тела, животные сьели- все равно есть какие то останки одежды или обуви или тел! Куда деваются эти дети? Надо просто сесть, и критически задать себе эти просты логические вопросы! Кстати Президент Мексики не поздравил Байдена- почему? Ведь он же первым должен быть рад тому что наконец то- все будет как прежде! А он молчит! Почему? Потому что Трамп с ним договорился, и Трамп его партнер, а как то не очень хорошо, предавать партнера! Северная Корея при Обаме бряцала оружием каждый месяц или два делала запуск ракет и проводила ядерные испытаеия. За время правления Трампа я не слышал ни одной угрозы ни в сторону Японии и Южной Кореи ни в сторону США! Ни одной! Мы уже забыли что такая страна есть! После переговоров с Трампом, нам уже больше не угрожают. И нашим союзникам тоже. За 4 года США не начала ни одной новой войны! Ни одной! А то что случилось с Украиной он назвал упущением Обамы, который позволил оккупировать Крым! А что разве это не правда!
До короновируса, экономика США шла огромными темпами. Снижение налогов на бизнесс и граждан дал ошеломляющий результат, а экономическое давление на Китай вернуло нам сюда производства и рабочие места, и вам и Мексике, разве трехсторонний договор об экономической инграции- это плохо? Я значительно ощутил налоговые послабления Трампа, у меня денег стадо оставаться больше. А теперь подумай, кто запустил короновирус и для чего? Я вижу всю картину целиком и все эти пазлы очень хорошо складывтся друг с другом. Поэтому я голосовал за республиканцев и за Трампа.
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12.11.2020 08:37 Ответить
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12.11.2020 07:14 Ответить
 
 