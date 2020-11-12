Боррель: ЄС готовий до співпраці з новою адміністрацією Байдена
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Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель привітав колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і сенатора Камалу Гарріс з обранням на пост президента і віцепрезидента США.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Боррель сказав 11 листопада в Європарламенті в Брюсселі. Його промова опублікована на сайті Європейської служби зовнішніх зв'язків.
"Не секрет, що за останні чотири роки в наших відносинах все ускладнилося. Я з нетерпінням чекаю можливості повернутися до відвертого діалогу - ну, діалог завжди був відвертим ... Перш за все я думаю, що ми повинні вітати чітку прихильність обраного президента Байдена відновленню єдності і поваги демократичних норм і інститутів і роботі з союзниками на основі справжнього партнерства", - сказав він.
Боррель назвав пріоритетні напрямки співпраці між США і ЄС, серед яких, зокрема, робота в рамках ООН, захист прав людини, "усунення труднощів" у роботі Світової організації торгівлі, боротьба з коронавірусною інфекцією COVID-19 та інше.
"Ви можете бути впевнені, що ми готові співпрацювати з новою адміністрацією, але для цього нам потрібно дочекатися 20 січня. Оскільки, як ви дуже добре знаєте, попереду досить довгий перехідний період, будемо сподіватися, що він не буде різким", - сказав Боррель.
Будь ласка, зачекайте...
хехехе.
Убрали Порошенко - получили бюджет с дырой 300 миллиардов гривен, и отмену плановых операций в больницах.
А что в Америке будет - это вообще . Жах.
Все просто возмущены поздравлением Зеленского, а особенно тем фактом, что они закрыли дело Байдена в Украине! Все уже шутят по хтому поводу! Ладно жевали уголодное дело сутки всей прокуратурой во главе с Зеленским, а если Трамп? Что тогда делать будете, каким образом его обратно собирать в кучу!
Ну понятно Меркель с Макроном, им поскорей Северный Поток 2 достраивать надо! Трамп же предупредил, только попробуйте! Я все ваши компании обанкрочу через суды! Денежки то в долларах, а ребятки под санкциями, как там насчет переводов свыше 50 тысяч долларов на предмет коррупции в любой точке мира! От они обрадовались, теперь можно на газовые потоки всей Европы сесть!
Сообщаю Аляска Трамп победил результат 56% на 39. Вот это и есть приблизительно реальный результат по всем этим штатам. Особенно все ржут в Аризоне и Неваде- там говорят перед выборами все улицы были красными от рекламы за Трампа. Я там не был но был это время в Канзасе, Миссури, Техасе и Оклахоме. Набоюдал ту же картину. Да кстати по некоторым данным Рали в поддержку Трампа ,которое движется на Вашенгтон уже насчитывает 10 тысяч автомобилей! Он собирает митинг 14 ноября, где скорее всего обратится с речью к народу Америки и раскажет о всем. Небывалый подьем республиканского движения, и обьединения всех здравомыслящих сил. Я не пророк, но если он через суды посадит этих всех уродов на електрический стул, то реально станет в ровень с такими личностями как Линкольн, Джефферсон.
Известно что многие демократы федеральные прокуроры подали в отставку, после меморандума Барра. Помпео обьявил, что никаких контактов госчиновников , разведки и спец служб с командой Байдена- Вы никто и звать вас никак на сегодняшний день. Планирует несколько визитов за рубеж и напомнил лидерам стран, что подобные заявления являются вмешательством во внутренние дела США.
Идут серьезные перестановки в военном ведомстве после назначения Миллера, Трамп не забыл, когда миьингующие сносили памятник Джеферсона на площади перед Белым домом, он отказался выводить десантников для охраны Действующего Президента- дескать мы не воюем внутри страны! Все помнят эту историю с бункером, но как то забыли историю с посещением Трампа и Милании Собора, в самой гуще протестов." Благодарю вас за службу Соединненым Штатам Америки" такая формулировка. История с Миланией Трамп и зятем, полный фейк. Милания даже не вышла на контакт с женой Байдена,так же как и все чиновники США, им запрещен любой контакт с штабом Демократов.
Він не має офіційно визнаного статусу, тому по закону не можна.
Про Меланію - теж.
Але от люди в коментах пишуть, що потрібно не просто перерахувати, а перевірити підписи і звірити списки, бо ніби бюлетені за Трампа повикидали, а за Байдена докинули.
Це вже ні на що не було б схоже - дійсно злочин.
Хочеться, щоб встановили правду.
Дуже не приємна ситуація.
До короновируса, экономика США шла огромными темпами. Снижение налогов на бизнесс и граждан дал ошеломляющий результат, а экономическое давление на Китай вернуло нам сюда производства и рабочие места, и вам и Мексике, разве трехсторонний договор об экономической инграции- это плохо? Я значительно ощутил налоговые послабления Трампа, у меня денег стадо оставаться больше. А теперь подумай, кто запустил короновирус и для чего? Я вижу всю картину целиком и все эти пазлы очень хорошо складывтся друг с другом. Поэтому я голосовал за республиканцев и за Трампа.