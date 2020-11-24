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Роскомнагляд порушив справу проти Google

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Роскомнагляд порушив справу проти Google

Роскомнагляд порушив адміністративну справу проти Google, запідозривши компанію в тому, що вона не видаляє з пошукової видачі сайти з інформацією, забороненою в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza.

У Роскомнагляді повідомили, що раніше в пошуковій видачі Google виявили сайти, заблоковані в РФ, зокрема з екстремістським, порнографічним і суїцидальних контентом. За оцінкою відомства, в середньому Google не видаляє з пошукової видачі до 30% забороненого контенту.

Справу порушили за статтею про повторне невиконання обов'язків оператором пошукової системи. Google загрожує штраф від півтора до п'яти мільйонів рублів.

За законами РФ пошуковики зобов'язані видаляти зі своєї пошукової видачі сайти, заблоковані в Росії. Для цього вони мають підключитися до реєстру заборонених сайтів. У 2019 Google оштрафували на 500 тисяч рублів за відмову підключитися до реєстру, а також на 700 тисяч рублів - за те, що, за даними Роскомнагляду, компанія знизила в пошуковій видачі частку фільтрації забороненого контенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роскомнагляд вимагає від Google припинити рекламувати в YouTube "несанкціоновані масові заходи"
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Топ коментарі
+44
В чому проблема? Включайте "Чебурашку", замість "Інтернет", і до вас ніякий "Гугл" не зайде...
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23.11.2020 23:50
+14
чего так долго тянули то, закрыть нахрен тот гоогле, потом все границы на выезд для кацапов, смотри и наведёться порядок на рассие, а то гуляет как телято по пасдбыщу.
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24.11.2020 00:02
+13
не факт, могут закрыть гоогле и всё, руцкие же гордые и яндексом хватит для внутренного интернета.
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24.11.2020 00:04
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не факт, могут закрыть гоогле и всё, руцкие же гордые и яндексом хватит для внутренного интернета.
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24.11.2020 00:04 Відповісти
Яндекс - лучший поисковик на территории бывшего СССР. Это бесспорно.
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24.11.2020 15:23 Відповісти
Все время получает компенсации
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24.11.2020 00:21 Відповісти
оо!.. русня подтянулась!.. а ну скажи: Путин ху . . .!!!
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24.11.2020 00:30 Відповісти
И ты уверен, что я буду повторять всякую хрень за тобой?)))
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24.11.2020 15:43 Відповісти
Получать вы можете только пи&дюлей, мокша!😆
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24.11.2020 00:35 Відповісти
Google оплатил штраф в 500 тыс. рублей, назначенный ему Роскомнадзором
Американскую компанию уже не в первый раз оштрафовали за отказ фильтровать ссылки на запрещенные в стране ресурсы. ... В сентябре прошлого года Google заплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ фильтровать ссылки на запрещенные в России ресурсы.
Компании грозит штраф до пяти миллионов рублей
Россия оштрафовала Google на 1,5 миллиона рублей...
Компанию «Гугл» оштрафовали на 50 млн евро (£44 млн) за отсутствие прозрачности при получении согласия на обработку и использование персональных...
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24.11.2020 15:44 Відповісти
Ромыч! Хучь псевдо́ним-та напиши по-грамотному! Во-первы́х, раздельно надоть! И потом, не "с ватов", а "из ваты", дярёвня!
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24.11.2020 04:40 Відповісти
на горизонте уже спутниковый интернет от маска )) вслед за роскосмосом уже убит так до конца и не родившийся чебурнет. парашиян ждёт куча новых запретов на дивайсы способные с ним работать. а в спутниковой сети, просто будет, бесплатное окно для его приёма. такой себе сетевой "голос америки" и "радио свобода" по новому ))) спереди новые истерики тамошних надзоров, по поводу запрета гугления по "*****" и возможности просмотра результатов поиска.
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24.11.2020 09:55 Відповісти
Гугл під китайцями прогинався, прогнеться і під рашкою.
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24.11.2020 04:36 Відповісти
Мокша, имел Гугл твое мнение на твоей спине
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24.11.2020 09:06 Відповісти
Ще один в танку живе, не знає що таке Гугл
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24.11.2020 21:32 Відповісти
ви наче вчора народилися!! забули як ведуть себе западні компанії? впевненний, що вони просто будуть видаляти контент, забороненний в парашці, принаймні у видачі на терріторії парашії
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24.11.2020 08:44 Відповісти
Google оплатил штраф в 500 тыс. рублей, назначенный ему Роскомнадзором за неисполнение российского законодательства.
Американскую компанию уже не в первый раз оштрафовали за отказ фильтровать ссылки на запрещенные в стране ресурсы. ... В сентябре прошлого года Google заплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ фильтровать ссылки на запрещенные в России ресурсы.
Компании грозит штраф до пяти миллионов рублей
Россия оштрафовала Google на 1,5 миллиона рублей...
Компанию «Гугл» оштрафовали на 50 млн евро за отсутствие прозрачности при получении согласия на обработку и использование персональных...
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24.11.2020 15:40 Відповісти
В чому проблема? Включайте "Чебурашку", замість "Інтернет", і до вас ніякий "Гугл" не зайде...
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23.11.2020 23:50 Відповісти
Фишка в том, что Раша обойдется без гугла, а Украина?
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24.11.2020 15:41 Відповісти
А ми "яким боком"? Ми Інтернет з Гуглом заборонять не збираємось... Чи ти хочеш сказать, що до нас Інтернет через Росію заходить? (То ж я і дивлюся, що колишня однокурсниця дочки, яка після навчання працює у Криму, "за голову хапається" - в її банку російське програмне забезпечення, за її словами, "печерний період", "вчорашній день" від того, чому їх вчили в університеті, в Україні...).
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24.11.2020 15:51 Відповісти
Вот и я говорю, каким боком Украина? Про однокурсницу дочери, вообще смешно, ей бы варежки вязать, а не IT обсуждать. В банках стоит ПО, несколько отличное от того, что у тебя на копе.По уровню развития IT в банках, Раша на 40 месте из 170, Украина на 79
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24.11.2020 16:20 Відповісти
Тобі видніше, з "ВнутріМКАДдя"... У вас і "гіперзвукові" ракети "бараздят прастори Бальшога театра", і "армади " Армат" готуються Лондон з Берліном брать, і медалі "За взятие Нью-Йорка" вже чеканять...
Видение
Солдат спускается с пригорка,
С семьёю встреча впереди.
Медаль «За взятие Нью-Йорка»
Я вижу на его груди.

Я вижу: дочка его Танька
На речку гонит двух гусей,
Где с башни натовскового танка
Сын Федька ловит карасей.
(Николай Зиновьев, савременный русскай паэт)
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24.11.2020 16:43 Відповісти
Да, есть и гипперзвук, и "Армата", причем на вооружении, в войсках. А еще, только никому, в 1991 году СССР запустил человека в космос! TOP SECRET
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24.11.2020 19:37 Відповісти
Та ти що?!!! ... У "мультіках? Всі ракетні держави регочуть з ваших "стрілялок комп"ютерних"...
Ваш, російський сегмент Інтернет: "Россия получила предварительные заявки на экспорт танка Т-14 на платформе «Армата». Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. При этом он отметил, что продажи бронемашины за рубеж начнутся только после того, как будут налажены серийные поставки Т-14 в Вооружённые силы РФ. Планируется, что это произойдёт уже в 2021 году. ". Так де ж "Армата" "на вооружении, в войсках"? Тут тільки "предпалагаются" поставки в 2021-му році!!! А, знаючи, як ви любите строки переносить, "сумневаюсь я, однако...", що це станеться...
Ну, а запуск "челавека в космос в 1991 году..." - це, взагалі, "перл"...
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24.11.2020 19:48 Відповісти
Радуют только успехи Украины.
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24.11.2020 19:54 Відповісти
Без "засраних" справимся...
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24.11.2020 20:23 Відповісти
Ярусик, я родился и вырос в городе на берегу Днепра (КВХ). 160 000 человек Город прекрасный,
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24.11.2020 21:11 Відповісти
Четыре мощных завода, шесть кинотеатров, постоянные городские праздники, футбольная команда первой лиги СССР....
После 1991 года, населения наверно и 100 000 нет,да и те постоянно на зароботках, осталось три завода (один еще дохает), никакого футбола, праздников, нищее, ободранное население, зачастую голодное
--------------------------------------------------------------
Без "засраних" справимся...
_______________________________________________________________
Справился7
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24.11.2020 21:13 Відповісти
Ти народився і виріс "в городе на берегу Днепра", однак, в Україні любив тільки хліб і сало... Ти звичайний "манкурт", "хахол", як вас кацапи називають... А хто і де на заробітках - не твоя справа... Слідкуй за своєю "матушкой Рассеей"... Ті з наших, що поїхали на заробітки, рано, чи пізно, повертаються додому, живими... А твої "заробітчани" - у цинкових гробах...
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24.11.2020 21:28 Відповісти
Город, где я родился, стал Украиной в 1922 году, по декрету Ленина. Про цинковые гробы слышал, из Афгана, из Чечни. Пожалуй все.
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24.11.2020 22:38 Відповісти
Хотя нет, еще и из Сирии было несколько десятков.
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24.11.2020 22:41 Відповісти
а ты таки, вата.. Сырожа((
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23.11.2020 23:58 Відповісти
вот вы смеётесь, а слугам ума хватит скопипастить законы из рашки. Будут и у нас ФОП Цукерберг Марк Батькович и ООО Гугль-Шевченковский
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23.11.2020 23:55 Відповісти
Не не не, на разі усі ці нещастя на Фопів з збільшенням тотального фіскального контролю, касовими апаратами, божевільними штрафами і т.д., увесь цей брЄд гетьманцева - це 100% копія з кацапських законів. Непременьшуйте "величність" депутатів слуг не зрозуміло якого народу!
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24.11.2020 00:09 Відповісти
ТА ТИ ШО, А НУ А НУ РОЗСКАЖИ
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24.11.2020 00:13 Відповісти
ну, гугль у поміч тим ідіотам
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23.11.2020 23:55 Відповісти
Роскомнадзор порушив справу проти Google - Цензор.НЕТ 6568 ща ихний суд и землю запретить вращаться
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23.11.2020 23:59 Відповісти
чего так долго тянули то, закрыть нахрен тот гоогле, потом все границы на выезд для кацапов, смотри и наведёться порядок на рассие, а то гуляет как телято по пасдбыщу.
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24.11.2020 00:02 Відповісти
Из инета

Картина маслом:
"Роскомпозор побивает гугельнотов"
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24.11.2020 00:03 Відповісти
Просто Google не знает "Где найти бояру"?
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24.11.2020 00:13 Відповісти
"В Роскомнадзоре сообщили, что ранее в поисковой выдаче Google выявили сайты, заблокированные в РФ, в том числе с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом".
Роскомнадзор порушив справу проти Google - Цензор.НЕТ 6644

А как поисковик гугл может заблокировать для них этот контент, если это страна его распространения? )))
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24.11.2020 00:27 Відповісти
Роскомпозор в очередной раз возбудился...
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24.11.2020 00:29 Відповісти
Пральна. Да здравствует Чебурнет!👹
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24.11.2020 00:31 Відповісти
Всемогутній Гугл! Трєпєщі від страху! Роскомнадзор порушив справу проти Google - Цензор.НЕТ 3118
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24.11.2020 00:32 Відповісти
- Вас будить?
- Ну васбуди!
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24.11.2020 00:37 Відповісти
так, радугу в тюрьму, северное сияние в ссьілку и депортировать всех синичек из россии
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24.11.2020 00:38 Відповісти
я чомусь впевнений, що касапи иають на увазі не тільки сайти "с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом". Чомусь впевнений, що, наприклад, до екстреміського контенту вони віндносять карти з українським Кримом. І не тільки...
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24.11.2020 00:39 Відповісти
)))) здесь парашные собаки порылись.
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24.11.2020 00:51 Відповісти
Оце вже більш реальні кроки до "чебурнету", то єсть до залізного занавісу.
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24.11.2020 00:57 Відповісти
в помойной яме кацапии все стабильно.
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24.11.2020 01:01 Відповісти
мой сайт ркн запретил за статью об исламе http://www.bible-for-you.org/Propovedn/darij-xycejn.php
казалось бы... с чего?
умом не понять рассею
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24.11.2020 01:01 Відповісти
Поддерживаю. Пусть блокируют Гугл полностью. Может в Ютубе будет меньше токсиков и ботов.
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24.11.2020 01:17 Відповісти
Не переживай... Для цієї публіки Лука спеціальний портал відкрив, у білоруському контенті... Це раз. По-друге, це блокування не буде розповсюджуваться на ОРДЛО і Крим. А саме там зараз сидить основна маса "токсиков" і "ботов", що строчать тут під українськими прапорцями... І не тільки під українськими...
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24.11.2020 16:02 Відповісти
ГУГОЛ должен изъять рузький гимн и...
и пусть они его поют под балалайку ...
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24.11.2020 03:03 Відповісти
это такая рюзке хуцпа
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24.11.2020 08:04 Відповісти
НУ ФСЕ, ТЕПЕРЬ КОНЕЦ ГУГАЛУ!
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24.11.2020 08:08 Відповісти
Підказую гуглу ідею)))Зробіть за $1-1000 фуфлів і хай штрафують)))
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24.11.2020 08:45 Відповісти
Давно пора!
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24.11.2020 10:27 Відповісти
ну у них Яндекс половину поисковых запросов обрабатывает, забанят гуголь ничего не изменится.
В Китае же его нет и никто не плачет.
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24.11.2020 10:40 Відповісти
кому еще не насрать на мнение паРаши?
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24.11.2020 11:02 Відповісти
 
 