Роскомнагляд порушив справу проти Google
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Роскомнагляд порушив адміністративну справу проти Google, запідозривши компанію в тому, що вона не видаляє з пошукової видачі сайти з інформацією, забороненою в Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza.
У Роскомнагляді повідомили, що раніше в пошуковій видачі Google виявили сайти, заблоковані в РФ, зокрема з екстремістським, порнографічним і суїцидальних контентом. За оцінкою відомства, в середньому Google не видаляє з пошукової видачі до 30% забороненого контенту.
Справу порушили за статтею про повторне невиконання обов'язків оператором пошукової системи. Google загрожує штраф від півтора до п'яти мільйонів рублів.
За законами РФ пошуковики зобов'язані видаляти зі своєї пошукової видачі сайти, заблоковані в Росії. Для цього вони мають підключитися до реєстру заборонених сайтів. У 2019 Google оштрафували на 500 тисяч рублів за відмову підключитися до реєстру, а також на 700 тисяч рублів - за те, що, за даними Роскомнагляду, компанія знизила в пошуковій видачі частку фільтрації забороненого контенту.
Будь ласка, зачекайте...
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Американскую компанию уже не в первый раз оштрафовали за отказ фильтровать ссылки на запрещенные в стране ресурсы. ... В сентябре прошлого года Google заплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ фильтровать ссылки на запрещенные в России ресурсы.
Компании грозит штраф до пяти миллионов рублей
Россия оштрафовала Google на 1,5 миллиона рублей...
Компанию «Гугл» оштрафовали на 50 млн евро за отсутствие прозрачности при получении согласия на обработку и использование персональных...
Видение
Солдат спускается с пригорка,
С семьёю встреча впереди.
Медаль «За взятие Нью-Йорка»
Я вижу на его груди.
Я вижу: дочка его Танька
На речку гонит двух гусей,
Где с башни натовскового танка
Сын Федька ловит карасей.
(Николай Зиновьев, савременный русскай паэт)
Ваш, російський сегмент Інтернет: "Россия получила предварительные заявки на экспорт танка Т-14 на платформе «Армата». Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. При этом он отметил, что продажи бронемашины за рубеж начнутся только после того, как будут налажены серийные поставки Т-14 в Вооружённые силы РФ. Планируется, что это произойдёт уже в 2021 году. ". Так де ж "Армата" "на вооружении, в войсках"? Тут тільки "предпалагаются" поставки в 2021-му році!!! А, знаючи, як ви любите строки переносить, "сумневаюсь я, однако...", що це станеться...
Ну, а запуск "челавека в космос в 1991 году..." - це, взагалі, "перл"...
После 1991 года, населения наверно и 100 000 нет,да и те постоянно на зароботках, осталось три завода (один еще дохает), никакого футбола, праздников, нищее, ободранное население, зачастую голодное
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Без "засраних" справимся...
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Справился7
Картина маслом:
"Роскомпозор побивает гугельнотов"
А как поисковик гугл может заблокировать для них этот контент, если это страна его распространения? )))
- Ну васбуди!
11 "друзей" Роскомнадзора: какие сайты запретили в России
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казалось бы... с чего?
умом не понять рассею
и пусть они его поют под балалайку ...
В Китае же его нет и никто не плачет.