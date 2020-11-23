Роскомнадзор возбудил дело в отношении Google
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google, заподозрив компанию в том, что она не удаляет из поисковой выдачи сайты с информацией, запрещенной в России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.
В Роскомнадзоре сообщили, что ранее в поисковой выдаче Google выявили сайты, заблокированные в РФ, в том числе с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом. По оценке ведомства, в среднем Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% запрещенного контента.
Дело возбудили по статье о повторном неисполнении обязанностей оператором поисковой системы. Google грозит штраф от полутора до пяти миллионов рублей.
По законам РФ поисковики обязаны удалять из своей поисковой выдачи сайты, заблокированные в России. Для этого они должны подключиться к реестру запрещенных сайтов. В 2019 году Google оштрафовали на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру, а также на 700 тысяч рублей — за то, что, по данным Роскомнадзора, компания снизила в поисковой выдаче долю фильтрации запрещенного контента.
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Американскую компанию уже не в первый раз оштрафовали за отказ фильтровать ссылки на запрещенные в стране ресурсы. ... В сентябре прошлого года Google заплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ фильтровать ссылки на запрещенные в России ресурсы.
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Американскую компанию уже не в первый раз оштрафовали за отказ фильтровать ссылки на запрещенные в стране ресурсы. ... В сентябре прошлого года Google заплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ фильтровать ссылки на запрещенные в России ресурсы.
Компании грозит штраф до пяти миллионов рублей
Россия оштрафовала Google на 1,5 миллиона рублей...
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Видение
Солдат спускается с пригорка,
С семьёю встреча впереди.
Медаль «За взятие Нью-Йорка»
Я вижу на его груди.
Я вижу: дочка его Танька
На речку гонит двух гусей,
Где с башни натовскового танка
Сын Федька ловит карасей.
(Николай Зиновьев, савременный русскай паэт)
Ваш, російський сегмент Інтернет: "Россия получила предварительные заявки на экспорт танка Т-14 на платформе «Армата». Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. При этом он отметил, что продажи бронемашины за рубеж начнутся только после того, как будут налажены серийные поставки Т-14 в Вооружённые силы РФ. Планируется, что это произойдёт уже в 2021 году. ". Так де ж "Армата" "на вооружении, в войсках"? Тут тільки "предпалагаются" поставки в 2021-му році!!! А, знаючи, як ви любите строки переносить, "сумневаюсь я, однако...", що це станеться...
Ну, а запуск "челавека в космос в 1991 году..." - це, взагалі, "перл"...
После 1991 года, населения наверно и 100 000 нет,да и те постоянно на зароботках, осталось три завода (один еще дохает), никакого футбола, праздников, нищее, ободранное население, зачастую голодное
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Без "засраних" справимся...
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Справился7
Картина маслом:
"Роскомпозор побивает гугельнотов"
А как поисковик гугл может заблокировать для них этот контент, если это страна его распространения? )))
- Ну васбуди!
11 "друзей" Роскомнадзора: какие сайты запретили в России
ТОП-5 УКРАИНСКИХ САЙТОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ В РОССИИ
казалось бы... с чего?
умом не понять рассею
и пусть они его поют под балалайку ...
В Китае же его нет и никто не плачет.