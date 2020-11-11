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Компания Google заблокировала "расследование" о катастрофе MH17 на YouTube пропагандистского "Украина.ру", Роскомнадзор требует вернуть доступ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Компания Google заблокировала

Роскомнадзор потребовал от американской компании Google вернуть доступ к материалам российского пропагандистского сетевого издания "Украина.ру".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в среду, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Роскомнадзор обратился с требованием к компании Google LLC вернуть доступ к материалам сетевого издания "Украина.ру", - отмечается в релизе.

Американская компания, как подчеркнули в ведомстве, вновь ограничила доступ к российскому СМИ, на этот раз "заблокировав на видеохостинге YouTube фильм-расследование о крушении малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году".

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В письме Роскомнадзора указано, что подобные ограничения "расцениваются как акт цензуры, нарушающий ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней".

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+42
они там сейчас все завыли на Youtube, российские говноканалы разные, их стали щемить... и правильно делают
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11.11.2020 14:56
+29
"роскомнадзор" кукарекает о цензуре... Это как кот о сметане Компания Google заблокировала "расследование" о катастрофе MH17 на YouTube пропагандистского "Украина.ру", Роскомнадзор требует вернуть доступ - Цензор.НЕТ 6605 Давно пора закрывать эти информационные помойки Рашки в интернете
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11.11.2020 14:58
+22
Мокши, Байден вступит в должность и вам не по губам будут водить, а по самые гланды..
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11.11.2020 14:58
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они там сейчас все завыли на Youtube, российские говноканалы разные, их стали щемить... и правильно делают
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11.11.2020 14:56 Ответить
власть у американцев меняется и ютуб не стал испытывать судьбу, дедушка Байден это не клоун)) через два месяца все помойки позакрывают))
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11.11.2020 15:04 Ответить
"УкраЬІна.Ру"--це як "УкраЬІнскай вібаррь" Медведчюка.
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11.11.2020 22:15 Ответить
Компания Google заблокировала "расследование" о катастрофе MH17 на YouTube пропагандистского "Украина.ру", Роскомнадзор требует вернуть доступ - Цензор.НЕТ 2088
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11.11.2020 14:57 Ответить
І не просто іти, а з виглядом "опущеного".
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11.11.2020 17:30 Ответить
Мокши, Байден вступит в должность и вам не по губам будут водить, а по самые гланды..
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11.11.2020 14:58 Ответить
Посмотрим. На Обаму тоже в своё время много надежд было...
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11.11.2020 15:11 Ответить
Обама очень интеллигентно но болезненно давил плешивого педофила
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11.11.2020 15:13 Ответить
"роскомнадзор" кукарекает о цензуре... Это как кот о сметане Компания Google заблокировала "расследование" о катастрофе MH17 на YouTube пропагандистского "Украина.ру", Роскомнадзор требует вернуть доступ - Цензор.НЕТ 6605 Давно пора закрывать эти информационные помойки Рашки в интернете
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11.11.2020 14:58 Ответить
Требования роскомнадзора уместны на мордовских болотах. Хотя, безусловно, быдло имеет право узнать 8-ую версию крушения, еще более правдивую, чем все предыдущие.
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11.11.2020 14:59 Ответить
Какую восьмую?!
Счет пошел уже на четвертый десяток
При этом каждый раз били себя пяткой в груд и выщипывали волоса на анусе,рассказывая что это - уж наверняка
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11.11.2020 15:11 Ответить
Можно сказать, что они все правдивые. Каждая в своей параллельной реальности.
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11.11.2020 15:18 Ответить
Мне больше всего про "несвежие трупы" понравилось Фиг его знает, но мне кажется, что под коксом так не вштырит, там герыч нужен
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11.11.2020 15:30 Ответить
Там суміш всілякої "гадості" в вигляді гримучої суміши, яка одночасно зриває дах і дно.
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11.11.2020 17:33 Ответить
******** єта діють.
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11.11.2020 22:16 Ответить
болт на рило)
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11.11.2020 14:59 Ответить
докизделись лаптеногие.
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11.11.2020 15:01 Ответить
А роскомпозор не желает Цензор на рашке разблокировать?!)
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11.11.2020 15:04 Ответить
Компания Google заблокировала "расследование" о катастрофе MH17 на YouTube пропагандистского "Украина.ру", Роскомнадзор требует вернуть доступ - Цензор.НЕТ 8759
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11.11.2020 15:13 Ответить
Слава Цукербергу и Сундару Пичаи пророку его
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11.11.2020 15:15 Ответить
Значит как за рубежом им цензура не нравиться , А на рос ТВ я могу ***** , называть ****** , мене разрешат , и не упакуют , попробуйте выйти с критикой ***** на красную площадь шо возле кремля Компания Google заблокировала "расследование" о катастрофе MH17 на YouTube пропагандистского "Украина.ру", Роскомнадзор требует вернуть доступ - Цензор.НЕТ 9628 А потом поговорим о цензуре , ((ука ненавижу уский мир Компания Google заблокировала "расследование" о катастрофе MH17 на YouTube пропагандистского "Украина.ру", Роскомнадзор требует вернуть доступ - Цензор.НЕТ 6999
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11.11.2020 15:28 Ответить
Компания Google заблокировала "расследование" о катастрофе MH17 на YouTube пропагандистского "Украина.ру", Роскомнадзор требует вернуть доступ - Цензор.НЕТ 6412
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11.11.2020 15:38 Ответить
"Роскомнадзор потребовал от американской компании Google ...

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Далі можна не читати. Вже смішно Компанія Google заблокувала "розслідування" про катастрофу MH17 на YouTube пропагандистського "Україна.ру", Роскомнагляд вимагає повернути доступ - Цензор.НЕТ 2804 Компанія Google заблокувала "розслідування" про катастрофу MH17 на YouTube пропагандистського "Україна.ру", Роскомнагляд вимагає повернути доступ - Цензор.НЕТ 2804 Компанія Google заблокувала "розслідування" про катастрофу MH17 на YouTube пропагандистського "Україна.ру", Роскомнагляд вимагає повернути доступ - Цензор.НЕТ 2804
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11.11.2020 15:54 Ответить
русня жжот как обычно
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11.11.2020 16:15 Ответить
Роскомнадзор,а на ро* взять не хочешь? Компанія Google заблокувала "розслідування" про катастрофу MH17 на YouTube пропагандистського "Україна.ру", Роскомнагляд вимагає повернути доступ - Цензор.НЕТ 9951 Требовать будете в другом месте Компанія Google заблокувала "розслідування" про катастрофу MH17 на YouTube пропагандистського "Україна.ру", Роскомнагляд вимагає повернути доступ - Цензор.НЕТ 9951 Компанія Google заблокувала "розслідування" про катастрофу MH17 на YouTube пропагандистського "Україна.ру", Роскомнагляд вимагає повернути доступ - Цензор.НЕТ 3561
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11.11.2020 16:19 Ответить
эти дятлы даже не понимают, что их за людей уже давно никто и нигде не воспринимает
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11.11.2020 16:32 Ответить
Вєть вЯлікєє анє очінь.
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11.11.2020 22:17 Ответить
 
 