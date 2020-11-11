Компанія Google заблокувала "розслідування" про катастрофу MH17 на YouTube пропагандистського "Україна.ру", Роскомнагляд вимагає повернути доступ
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Роскомнагляд зажадав від американської компанії Google повернути доступ до матеріалів російського пропагандистського мережевого видання "Україна.ру".
Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, поширеному в середу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Роскомнагляд звернувся з вимогою до компанії Google LLC повернути доступ до матеріалів мережевого видання "Україна.ру", - наголошується в релізі.
Американська компанія, як підкреслили у відомстві, знову обмежила доступ до російського ЗМІ, цього разу "заблокувавши на відеохостингу YouTube фільм-розслідування про катастрофу малайзійського Boeing у небі над Донбасом у 2014 році".
У листі Роскомнагляду зазначено, що подібні обмеження "розцінюються як акт цензури, що порушує ключові принципи вільного поширення інформації та безперешкодного доступу до неї".
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
Будь ласка, зачекайте...
Счет пошел уже на четвертый десяток
При этом каждый раз били себя пяткой в груд и выщипывали волоса на анусе,рассказывая что это - уж наверняка
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Далі можна не читати. Вже смішно