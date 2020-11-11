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Компанія Google заблокувала "розслідування" про катастрофу MH17 на YouTube пропагандистського "Україна.ру", Роскомнагляд вимагає повернути доступ

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Компанія Google заблокувала

Роскомнагляд зажадав від американської компанії Google повернути доступ до матеріалів російського пропагандистського мережевого видання "Україна.ру".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, поширеному в середу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Роскомнагляд звернувся з вимогою до компанії Google LLC повернути доступ до матеріалів мережевого видання "Україна.ру", - наголошується в релізі.

Американська компанія, як підкреслили у відомстві, знову обмежила доступ до російського ЗМІ, цього разу "заблокувавши на відеохостингу YouTube фільм-розслідування про катастрофу малайзійського Boeing у небі над Донбасом у 2014 році".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у Нідерландах у справі МН17 заслухав відеоінтерв'ю підозрюваного Пулатова

У листі Роскомнагляду зазначено, що подібні обмеження "розцінюються як акт цензури, що порушує ключові принципи вільного поширення інформації та безперешкодного доступу до неї".

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+42
они там сейчас все завыли на Youtube, российские говноканалы разные, их стали щемить... и правильно делают
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11.11.2020 14:56
+29
"роскомнадзор" кукарекает о цензуре... Это как кот о сметане Компания Google заблокировала "расследование" о катастрофе MH17 на YouTube пропагандистского "Украина.ру", Роскомнадзор требует вернуть доступ - Цензор.НЕТ 6605 Давно пора закрывать эти информационные помойки Рашки в интернете
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11.11.2020 14:58
+22
Мокши, Байден вступит в должность и вам не по губам будут водить, а по самые гланды..
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11.11.2020 14:58
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они там сейчас все завыли на Youtube, российские говноканалы разные, их стали щемить... и правильно делают
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11.11.2020 14:56 Відповісти
власть у американцев меняется и ютуб не стал испытывать судьбу, дедушка Байден это не клоун)) через два месяца все помойки позакрывают))
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11.11.2020 15:04 Відповісти
"УкраЬІна.Ру"--це як "УкраЬІнскай вібаррь" Медведчюка.
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11.11.2020 22:15 Відповісти
Компания Google заблокировала "расследование" о катастрофе MH17 на YouTube пропагандистского "Украина.ру", Роскомнадзор требует вернуть доступ - Цензор.НЕТ 2088
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11.11.2020 14:57 Відповісти
І не просто іти, а з виглядом "опущеного".
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11.11.2020 17:30 Відповісти
Мокши, Байден вступит в должность и вам не по губам будут водить, а по самые гланды..
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11.11.2020 14:58 Відповісти
Посмотрим. На Обаму тоже в своё время много надежд было...
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11.11.2020 15:11 Відповісти
Обама очень интеллигентно но болезненно давил плешивого педофила
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11.11.2020 15:13 Відповісти
"роскомнадзор" кукарекает о цензуре... Это как кот о сметане Компания Google заблокировала "расследование" о катастрофе MH17 на YouTube пропагандистского "Украина.ру", Роскомнадзор требует вернуть доступ - Цензор.НЕТ 6605 Давно пора закрывать эти информационные помойки Рашки в интернете
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11.11.2020 14:58 Відповісти
Требования роскомнадзора уместны на мордовских болотах. Хотя, безусловно, быдло имеет право узнать 8-ую версию крушения, еще более правдивую, чем все предыдущие.
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11.11.2020 14:59 Відповісти
Какую восьмую?!
Счет пошел уже на четвертый десяток
При этом каждый раз били себя пяткой в груд и выщипывали волоса на анусе,рассказывая что это - уж наверняка
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11.11.2020 15:11 Відповісти
Можно сказать, что они все правдивые. Каждая в своей параллельной реальности.
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11.11.2020 15:18 Відповісти
Мне больше всего про "несвежие трупы" понравилось Фиг его знает, но мне кажется, что под коксом так не вштырит, там герыч нужен
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11.11.2020 15:30 Відповісти
Там суміш всілякої "гадості" в вигляді гримучої суміши, яка одночасно зриває дах і дно.
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11.11.2020 17:33 Відповісти
******** єта діють.
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11.11.2020 22:16 Відповісти
болт на рило)
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11.11.2020 14:59 Відповісти
докизделись лаптеногие.
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11.11.2020 15:01 Відповісти
А роскомпозор не желает Цензор на рашке разблокировать?!)
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11.11.2020 15:04 Відповісти
Компания Google заблокировала "расследование" о катастрофе MH17 на YouTube пропагандистского "Украина.ру", Роскомнадзор требует вернуть доступ - Цензор.НЕТ 8759
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11.11.2020 15:13 Відповісти
Слава Цукербергу и Сундару Пичаи пророку его
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11.11.2020 15:15 Відповісти
Значит как за рубежом им цензура не нравиться , А на рос ТВ я могу ***** , называть ****** , мене разрешат , и не упакуют , попробуйте выйти с критикой ***** на красную площадь шо возле кремля Компания Google заблокировала "расследование" о катастрофе MH17 на YouTube пропагандистского "Украина.ру", Роскомнадзор требует вернуть доступ - Цензор.НЕТ 9628 А потом поговорим о цензуре , ((ука ненавижу уский мир Компания Google заблокировала "расследование" о катастрофе MH17 на YouTube пропагандистского "Украина.ру", Роскомнадзор требует вернуть доступ - Цензор.НЕТ 6999
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11.11.2020 15:28 Відповісти
Компания Google заблокировала "расследование" о катастрофе MH17 на YouTube пропагандистского "Украина.ру", Роскомнадзор требует вернуть доступ - Цензор.НЕТ 6412
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11.11.2020 15:38 Відповісти
"Роскомнадзор потребовал от американской компании Google ...

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Далі можна не читати. Вже смішно Компанія Google заблокувала "розслідування" про катастрофу MH17 на YouTube пропагандистського "Україна.ру", Роскомнагляд вимагає повернути доступ - Цензор.НЕТ 2804 Компанія Google заблокувала "розслідування" про катастрофу MH17 на YouTube пропагандистського "Україна.ру", Роскомнагляд вимагає повернути доступ - Цензор.НЕТ 2804 Компанія Google заблокувала "розслідування" про катастрофу MH17 на YouTube пропагандистського "Україна.ру", Роскомнагляд вимагає повернути доступ - Цензор.НЕТ 2804
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11.11.2020 15:54 Відповісти
русня жжот как обычно
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11.11.2020 16:15 Відповісти
Роскомнадзор,а на ро* взять не хочешь? Компанія Google заблокувала "розслідування" про катастрофу MH17 на YouTube пропагандистського "Україна.ру", Роскомнагляд вимагає повернути доступ - Цензор.НЕТ 9951 Требовать будете в другом месте Компанія Google заблокувала "розслідування" про катастрофу MH17 на YouTube пропагандистського "Україна.ру", Роскомнагляд вимагає повернути доступ - Цензор.НЕТ 9951 Компанія Google заблокувала "розслідування" про катастрофу MH17 на YouTube пропагандистського "Україна.ру", Роскомнагляд вимагає повернути доступ - Цензор.НЕТ 3561
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11.11.2020 16:19 Відповісти
эти дятлы даже не понимают, что их за людей уже давно никто и нигде не воспринимает
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11.11.2020 16:32 Відповісти
Вєть вЯлікєє анє очінь.
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11.11.2020 22:17 Відповісти
 
 