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Суд у Нідерландах у справі МН17 заслухав відеоінтерв'ю підозрюваного Пулатова

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Суд у Нідерландах у справі МН17 заслухав відеоінтерв'ю підозрюваного Пулатова

У Нідерландах суд у справі МН17 заслухав показання підозрюваного Олега Пулатова, який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР". Відеоінтерв'ю Пулатова було записане у Росії, з ним спілкувався юрист з Нідерландів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, Пулатов стверджує, що "він та його сили" не мали такого типу озброєння, яким, за словами прокурорів, був збитий літак. Підозрюваний уточнив, що у день, коли було збито літак, він був зайнятим проведенням зустрічей, а тому не міг бачити або чути запуск ракети із ЗРК "Бук".

Він назвав навмисною дезінформацією докази прокурорів про те, що згадування про ЗРК "Бук" містяться у записах перехоплених розмовах. "Кожен раз, коли ви чуєте будь-які дурниці у перехоплених розмовах, як згадування про "Бук", ви можете бути переконаними, що це було зроблено з метою обману - ми хотіли ввести в оману наших ворогів", - наголосив Пулатов.

Читайте також: Сьогодні в Нідерландах поновлюються слухання у справі МН17: захист Пулатова оголосить вимоги про додаткове розслідування, на них відреагує обвинувачення

Підозрюваний запевнив, що його ніколи не забезпечували ЗРК "Бук". "Якщо навіть я благав би на колінах у Росії забезпечити нас зенітно-ракетною системою "Бук", ми б ніколи не отримали її", - сказав він.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

31 серпня в Нідерландах стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого у небі над Донбасом літака рейсу МН17.

15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.

У відповідь міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що шкодує про рішення Москви.
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Топ коментарі
+7
Киздить ********. Я не я і корова не моя.
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03.11.2020 20:44
+7
А хто чекав,що кацап розкається і визнає дике вбивство?
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03.11.2020 22:27
+5
Русский - лживый и лицемерный
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03.11.2020 20:48
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Киздить ********. Я не я і корова не моя.
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03.11.2020 20:44 Відповісти
А хто чекав,що кацап розкається і визнає дике вбивство?
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03.11.2020 22:27 Відповісти
Русский - лживый и лицемерный
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03.11.2020 20:48 Відповісти
Ссанина в глаза похлеще зеленского
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03.11.2020 20:50 Відповісти
зеленский и здесь виноват?
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03.11.2020 21:25 Відповісти
Привыкай, кстати, ты знаешь что настоящая фамилия Зеленского - Вальцман? И да, он из этих, маланец Суд у Нідерландах у справі МН17 заслухав відеоінтерв'ю підозрюваного Пулатова - Цензор.НЕТ 1489
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03.11.2020 21:30 Відповісти
Знаю что такую фамилию - вальцман, вот только это не она зеленского
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03.11.2020 21:34 Відповісти
Ну й не того це прізвище,про кого тобі маць-ква накаркала.
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03.11.2020 22:24 Відповісти
Не? Зельцман не из этих?
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04.11.2020 00:50 Відповісти
ти ще скажи що зеленський ні в чому не винен
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03.11.2020 21:30 Відповісти
Хахелы специально притащили на землю каренных домбасян ракету и написали на ней большими буквами Бук штобы падставить наших друзев из масквы.Штобы буквы после взрыва неисчезле ане их хорошей краской напесале.
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03.11.2020 21:33 Відповісти
Кремляди специально завалили пассажира, только не того, само собой шестёрок не оповещали
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03.11.2020 21:50 Відповісти
Бухта,однако ты болен безвозвратно
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03.11.2020 22:14 Відповісти
Дужик-бухта
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03.11.2020 22:14 Відповісти
Ти не лікар,ти-пацієнт.
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03.11.2020 22:25 Відповісти
 
 