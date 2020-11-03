Суд в Нидерландах по делу МН17 заслушал видеоинтервью подозреваемого Пулатова

В Нидерландах суд по делу МН17 заслушал показания подозреваемого Олега Пулатова, который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ "ДНР". Видеоинтервью Пулатова было записано в России, с ним общался юрист из Нидерландов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Пулатов утверждает, что "он и его силы" не имели такого типа вооружения, которым, по словам прокуроров, был сбит самолет. Подозреваемый уточнил, что в день, когда был сбит МН17, он был занят проведением встреч, поэтому не мог видеть или слышать запуск ракеты из ЗРК "Бук".

Пулатов назвал преднамеренной дезинформацией упоминание о ЗРК "Бук", которое содержатся в записях перехваченных разговоров. "Каждый раз, когда вы слышите любые глупости в перехваченных разговорах, такие как упоминание о "Буке", вы можете быть уверены, что это было сделано с целью обмана - мы хотели ввести в заблуждение наших врагов", - подчеркнул Пулатов.

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Подозреваемый заявил, что в его распоряжении никогда не было ЗРК "Бук". "Если даже я умолял бы на коленях в России обеспечить нас зенитно-ракетной системой "Бук", мы бы никогда не получили его", - сказал он.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

31 августа в Нидерландах стартовала третья сессия судебного процесса по делу сбитого в небе над Донбассом самолета рейса МН17.

15 октября Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию аварии малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.

В ответ министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что сожалеет о решении Москвы.

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