Россия вышла из консультационной группы по MH17, - МИД РФ
Россия заявляет о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с крушением малазийского самолета Boeing MH17 в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"Как известно, в июле Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу против России в связи с крушением в 2014 г. пассажирского самолета Боинг-777 "Малайзийских авиалиний" (рейс МН17). Расцениваем данный шаг как очередной удар по российско-нидерландским отношениям и демонстрацию Гаагой твердого намерения вопреки здравому смыслу продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию", - говорится в сообщении министерства.
В МИД РФ отмечают, что Нидерланды с самого первого дня придерживались единственной версии произошедшего и продвигали ее как в рамках технического расследования Совета по вопросам безопасности Нидерландов (СВБ), так и уголовного, которое проводится Совместной следственной группой (ССГ).
"В свою очередь, наша страна изначально выступала за проведение полного, тщательного и независимого расследования в соответствии с положениями резолюции СБ ООН 2166, неоднократно указывала на недочеты в расследованиях авиакатастрофы, отмечала их несоответствие критериям, содержащимся в резолюции. Россия была открыта для контактов со следствием, предлагала всестороннее содействие, передала существенный объем ценных материалов, проливающих свет на произошедшее и опровергающих многие "выводы" следствия. Часть из предоставленных Россией данных была специально в этих целях рассекречена", - добавили в МИД России.
Кроме того, в инистерстве иностранных дел РФ заявили, что "Гаага выбрала другой путь, подав межгосударственную жалобу против России в ЕСПЧ.
"Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них. Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге", - подытожили в МИД.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
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до Гааги пока не дошло, а столица Нидерландов Амстердам.
одумайтесь,ті, хто затіває ету вот.., котру вони затівають!
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РФ так старалась - сочинила десятки версий, нарисовала фотографии с "фактами", нашла "тысячи очевидцев", заплатила 48 тыс. долларов "диспетчеру Карлосу", а её никто не слушает... абыдно однако
В село із лісу Вовк забіг...
Не думайте, що в гості, братця!
Ні, в гості Вовк не забіжить;
А він прибіг, щоб де-небудь сховаться:
Проклятий люд з собаками настиг...
І рад би Вовк в які ворота вскочить,
Та лишенько йому: куди не поглядить -
Усюди Вовченька недоленька морочить,-
Хоч сядь та й плач;
Ворота, як на те ж, кругом усі заперті,
А дуже Вовкові не хочеться умерти
(Бо ще він не нажився, бач!),
А гірше од людей - од видимої смерті...
.....Котусю-батечку! Куди ж мені поткнуться?
- Проси мерщій Степана,
Він добрий чоловік,- Кіт Вовкові сказав.
- Так я у його вкрав барана.
- Ну, так навідайсь до Дем'яна.
- Е, і Дем'яна я боюсь:
Як тільки навернусь,
Він і згадає поросятко.
- Біжи ж, аж ген живе Трохим!
- Трохим? Боюсь зійтися з ним:
З весни ще злий він за ягнятко!
- Погано ж!.. Ну, а чи не прийме Клим?
- Ох, братику! Теля я в його звів!
- Так, бачу, ти усім тут добре надоїв,-
Кіт Вовкові сказав,
- Чого ж ти, братику, сюди і забігав?
Ні, наші козаки ще з розуму не спали,
Щоб Вовка од біди сховали!
І так-таки ти сам себе вини:
Що, братику, посіяв, те й пожни!
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а ведь будут трахать и мало не покажется.
Как странно свинособаки... не то что ваши 26 версий и сколько их было "с самого первого дня"?