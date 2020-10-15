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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Россия вышла из консультационной группы по MH17, - МИД РФ

Россия вышла из консультационной группы по MH17, - МИД РФ

Россия заявляет о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с крушением малазийского самолета Boeing MH17 в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"Как известно, в июле Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу против России в связи с крушением в 2014 г. пассажирского самолета Боинг-777 "Малайзийских авиалиний" (рейс МН17). Расцениваем данный шаг как очередной удар по российско-нидерландским отношениям и демонстрацию Гаагой твердого намерения вопреки здравому смыслу продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию", - говорится в сообщении министерства.

В МИД РФ отмечают, что Нидерланды с самого первого дня придерживались единственной версии произошедшего и продвигали ее как в рамках технического расследования Совета по вопросам безопасности Нидерландов (СВБ), так и уголовного, которое проводится Совместной следственной группой (ССГ).

"В свою очередь, наша страна изначально выступала за проведение полного, тщательного и независимого расследования в соответствии с положениями резолюции СБ ООН 2166, неоднократно указывала на недочеты в расследованиях авиакатастрофы, отмечала их несоответствие критериям, содержащимся в резолюции. Россия была открыта для контактов со следствием, предлагала всестороннее содействие, передала существенный объем ценных материалов, проливающих свет на произошедшее и опровергающих многие "выводы" следствия. Часть из предоставленных Россией данных была специально в этих целях рассекречена", - добавили в МИД России.

Также читайте: Обвиняемый по делу МН17 Пулатов хочет приехать в Нидерланды и выступить на суде, несмотря на угрозу ареста, - адвокат Дуссхате

Кроме того, в инистерстве иностранных дел РФ заявили, что "Гаага выбрала другой путь, подав межгосударственную жалобу против России в ЕСПЧ.

"Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них. Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге", - подытожили в МИД.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Читайте: Российский авиаэксперт Лукашевич опубликовал полный маршрут сбившего МН17 "Бука" от места дислокации под Курском до точки пуска на Донбассе. ФОТО

Автор: 

МИД РФ (1665) россия (95361) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371)


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Топ комментарии
+16
Как неожиданно
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15.10.2020 12:29
+9
***** хотело чтобы расследовали ватные органы, а суд прошел в басманном суде
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15.10.2020 12:33
+7
РФию нечего приглашать. Мотивировать абсолютной некомпетентностью , стремлением ко лжи и заинтересованностью в сокрытии!
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15.10.2020 12:42
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Как неожиданно
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15.10.2020 12:29 Ответить
И росіяньский МІД ображено грюкнув дверима!
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15.10.2020 12:31 Ответить
похоже, что исполнители и свидетели уже нежильцы
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15.10.2020 12:32 Ответить
Чим більше кацапів передохне, тим краще!
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15.10.2020 16:41 Ответить
і то так
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15.10.2020 17:15 Ответить
***** хотело чтобы расследовали ватные органы, а суд прошел в басманном суде
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15.10.2020 12:33 Ответить
Никто так и не поверил в фото километрового самолета. Опять затевают эту, которую затевают...
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15.10.2020 12:34 Ответить
А коли расєянці входили в цю Групу, це яким чином впливало на її діяльність?
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15.10.2020 12:34 Ответить
демонстрация Гаагой твердого намерения

до Гааги пока не дошло, а столица Нидерландов Амстердам.
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15.10.2020 12:37 Ответить
прям удівльон
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15.10.2020 12:37 Ответить
гуси гуси, гаага...
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15.10.2020 12:38 Ответить
расісюшку абіжают!
одумайтесь,ті, хто затіває ету вот.., котру вони затівають!
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15.10.2020 12:40 Ответить
РФию нечего приглашать. Мотивировать абсолютной некомпетентностью , стремлением ко лжи и заинтересованностью в сокрытии!
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15.10.2020 12:42 Ответить
На воре и шапка горит
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15.10.2020 12:44 Ответить
Это все равно что подозреваемый в убийстве будет участвовать в расследовании этого самого убийства и будет при этом ещё выдвигать свои условия.
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15.10.2020 12:44 Ответить
З параши знову булькнуло 💨💨..
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15.10.2020 12:45 Ответить
"В душе каждого русского,в отличии от европейца,живёт хитрое злобное животное." (с)
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15.10.2020 12:46 Ответить
Россия вышла из консультационной группы по MH17, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 2628
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15.10.2020 12:54 Ответить
Цинизму кацапни нет границ.
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15.10.2020 12:56 Ответить
Доказательства оказались неопровержимы, вот и соскользнули.
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15.10.2020 13:06 Ответить
Т.е. ...дальше врать бесполезно...!!! Брехуны кремлевские, ох и брехуняры обкуренные.
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15.10.2020 13:06 Ответить
"Россия была открыта для контактов со следствием, предлагала всестороннее содействие, передала существенный объем ценных материалов, проливающих свет на произошедшее и опровергающих многие "выводы" следствия."
------------
РФ так старалась - сочинила десятки версий, нарисовала фотографии с "фактами", нашла "тысячи очевидцев", заплатила 48 тыс. долларов "диспетчеру Карлосу", а её никто не слушает... абыдно однако
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15.10.2020 13:13 Ответить
Росія вийшла з консультаційної групи щодо MH17, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 8728
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15.10.2020 13:15 Ответить
А что России дплать в этой группе,если они уже привели доказательства своей невиновности: #этанемы, и #гдевашидаказательстава?
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15.10.2020 13:19 Ответить
ПаРашу припёрли фактами, вот она и сдрыснула.
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15.10.2020 13:22 Ответить
вышла в сад...
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15.10.2020 13:28 Ответить
Чикотило відмовляється консультувати свої вбивства.
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15.10.2020 13:32 Ответить
Леонід Глібов.Байка .

В село із лісу Вовк забіг...
Не думайте, що в гості, братця!
Ні, в гості Вовк не забіжить;
А він прибіг, щоб де-небудь сховаться:
Проклятий люд з собаками настиг...
І рад би Вовк в які ворота вскочить,
Та лишенько йому: куди не поглядить -
Усюди Вовченька недоленька морочить,-
Хоч сядь та й плач;
Ворота, як на те ж, кругом усі заперті,
А дуже Вовкові не хочеться умерти
(Бо ще він не нажився, бач!),
А гірше од людей - од видимої смерті...

.....Котусю-батечку! Куди ж мені поткнуться?
- Проси мерщій Степана,
Він добрий чоловік,- Кіт Вовкові сказав.
- Так я у його вкрав барана.
- Ну, так навідайсь до Дем'яна.
- Е, і Дем'яна я боюсь:
Як тільки навернусь,
Він і згадає поросятко.
- Біжи ж, аж ген живе Трохим!
- Трохим? Боюсь зійтися з ним:
З весни ще злий він за ягнятко!
- Погано ж!.. Ну, а чи не прийме Клим?
- Ох, братику! Теля я в його звів!
- Так, бачу, ти усім тут добре надоїв,-
Кіт Вовкові сказав,
- Чого ж ти, братику, сюди і забігав?
Ні, наші козаки ще з розуму не спали,
Щоб Вовка од біди сховали!
І так-таки ти сам себе вини:
Що, братику, посіяв, те й пожни!
1853
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15.10.2020 13:45 Ответить
Це про того Вовка що в Апеляційному суді засідає?
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15.10.2020 16:42 Ответить
похоже засрашка приготовилась в колено локтевой позиции получать "удовольствие".
а ведь будут трахать и мало не покажется.
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15.10.2020 13:47 Ответить
Як я іх курва ненавиджу.... Мразота
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15.10.2020 13:48 Ответить
Горите все в аду, казламордые!
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15.10.2020 13:54 Ответить
Видать поняли что Гаага болт положила на рассийские фейки.
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15.10.2020 14:11 Ответить
То, може вони і в суд їхати не захочуть? Там же прямо формена русофобія якась намічається.
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15.10.2020 14:29 Ответить
"...Нидерланды с самого первого дня придерживались единственной версии произошедшего..."

Как странно свинособаки... не то что ваши 26 версий и сколько их было "с самого первого дня"?
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15.10.2020 14:31 Ответить
Признати кацапію країною тероризма.
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15.10.2020 14:32 Ответить
Ничего неожиданного не произошло. "...вышла из консультационной группы по MH17..." - потому что отрицать очевидное и практически на 100% доказанное, просто глупо и не имеет смысла. А признать очевидное - означает принять на себя всю ответственность за содеянное со всеми вытекающими последствиями. Говнострана, короче. Заселенная лживыми мудаками.
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15.10.2020 16:29 Ответить
не договорились. а с "нашими" - договорились?
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15.10.2020 17:11 Ответить
Когда преступник почувствовал, что вина его для судей уже очевидна, сбежал с суда... Кацапы - редчайшие мудаки! Бояться их могут только такие же...
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15.10.2020 22:49 Ответить
 
 