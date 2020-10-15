Росія вийшла з консультаційної групи щодо MH17, - МЗС РФ
Росія заявляє про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з питань, пов'язаних з катастрофою малайзійського літака Boeing MH17 в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.
"Як відомо, в липні Нідерланди подали до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) міждержавну скаргу проти Росії у зв'язку з катастрофою в 2014 р. пасажирського літака Боїнг-777 "Малайзійських авіаліній" (рейс МН17). Розцінюємо цей крок як черговий удар по російсько-нідерландським відносин і демонстрацію Гаагою твердого наміру всупереч здоровому глузду продовжити хибний шлях одностороннього покладання відповідальності за те, що трапилося в небі над Донбасом, на Росію", - йдеться в повідомленні міністерства.
У МЗС РФ зазначають, що Нідерланди від найпершого дня дотримувалися єдиної версії події і просували її як у межах технічного розслідування Ради з питань безпеки Нідерландів (РПБ), так і кримінального, яке проводиться Спільної слідчою групою (ССГ).
"Зі свого боку наша країна спочатку виступала за проведення повного, ретельного і всебічного розслідування відповідно до положень резолюції РБ ООН 2166, неодноразово вказувала на недоліки в розслідуваннях авіакатастрофи, зазначала їхню невідповідність критеріям, що містяться в резолюції. Росія була відкрита для контактів зі слідством, пропонувала всебічне сприяння, передала суттєвий обсяг цінних матеріалів, які проливають світло на те, що сталося, і що спростовують багато "висновків" слідства. Частина з наданих Росією даних була спеціально з цією метою розсекречена", - додали в МЗС Росії.
Крім того, в міністерстві закордонних справ РФ заявили, що "Гаага обрала інший шлях, подавши міждержавну скаргу проти Росії в ЄСПЛ".
"Подібні недружні дії Нідерландів позбавляють сенсу продовження тристоронніх консультацій і нашу участь у них. Відповідальність за зрив тристоронніх консультацій, таким чином, повністю лежить на офіційній Гаазі", - підсумували в МЗС.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.
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до Гааги пока не дошло, а столица Нидерландов Амстердам.
одумайтесь,ті, хто затіває ету вот.., котру вони затівають!
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РФ так старалась - сочинила десятки версий, нарисовала фотографии с "фактами", нашла "тысячи очевидцев", заплатила 48 тыс. долларов "диспетчеру Карлосу", а её никто не слушает... абыдно однако
В село із лісу Вовк забіг...
Не думайте, що в гості, братця!
Ні, в гості Вовк не забіжить;
А він прибіг, щоб де-небудь сховаться:
Проклятий люд з собаками настиг...
І рад би Вовк в які ворота вскочить,
Та лишенько йому: куди не поглядить -
Усюди Вовченька недоленька морочить,-
Хоч сядь та й плач;
Ворота, як на те ж, кругом усі заперті,
А дуже Вовкові не хочеться умерти
(Бо ще він не нажився, бач!),
А гірше од людей - од видимої смерті...
.....Котусю-батечку! Куди ж мені поткнуться?
- Проси мерщій Степана,
Він добрий чоловік,- Кіт Вовкові сказав.
- Так я у його вкрав барана.
- Ну, так навідайсь до Дем'яна.
- Е, і Дем'яна я боюсь:
Як тільки навернусь,
Він і згадає поросятко.
- Біжи ж, аж ген живе Трохим!
- Трохим? Боюсь зійтися з ним:
З весни ще злий він за ягнятко!
- Погано ж!.. Ну, а чи не прийме Клим?
- Ох, братику! Теля я в його звів!
- Так, бачу, ти усім тут добре надоїв,-
Кіт Вовкові сказав,
- Чого ж ти, братику, сюди і забігав?
Ні, наші козаки ще з розуму не спали,
Щоб Вовка од біди сховали!
І так-таки ти сам себе вини:
Що, братику, посіяв, те й пожни!
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а ведь будут трахать и мало не покажется.
Как странно свинособаки... не то что ваши 26 версий и сколько их было "с самого первого дня"?