Росія вийшла з консультаційної групи щодо MH17, - МЗС РФ

Росія заявляє про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з питань, пов'язаних з катастрофою малайзійського літака Boeing MH17 в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"Як відомо, в липні Нідерланди подали до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) міждержавну скаргу проти Росії у зв'язку з катастрофою в 2014 р. пасажирського літака Боїнг-777 "Малайзійських авіаліній" (рейс МН17). Розцінюємо цей крок як черговий удар по російсько-нідерландським відносин і демонстрацію Гаагою твердого наміру всупереч здоровому глузду продовжити хибний шлях одностороннього покладання відповідальності за те, що трапилося в небі над Донбасом, на Росію", - йдеться в повідомленні міністерства.

У МЗС РФ зазначають, що Нідерланди від найпершого дня дотримувалися єдиної версії події і просували її як у межах технічного розслідування Ради з питань безпеки Нідерландів (РПБ), так і кримінального, яке проводиться Спільної слідчою групою (ССГ).

"Зі свого боку наша країна спочатку виступала за проведення повного, ретельного і всебічного розслідування відповідно до положень резолюції РБ ООН 2166, неодноразово вказувала на недоліки в розслідуваннях авіакатастрофи, зазначала їхню невідповідність критеріям, що містяться в резолюції. Росія була відкрита для контактів зі слідством, пропонувала всебічне сприяння, передала суттєвий обсяг цінних матеріалів, які проливають світло на те, що сталося, і що спростовують багато "висновків" слідства. Частина з наданих Росією даних була спеціально з цією метою розсекречена", - додали в МЗС Росії.

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Крім того, в міністерстві закордонних справ РФ заявили, що "Гаага обрала інший шлях, подавши міждержавну скаргу проти Росії в ЄСПЛ".

"Подібні недружні дії Нідерландів позбавляють сенсу продовження тристоронніх консультацій і нашу участь у них. Відповідальність за зрив тристоронніх консультацій, таким чином, повністю лежить на офіційній Гаазі", - підсумували в МЗС.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.

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