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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Росія вийшла з консультаційної групи щодо MH17, - МЗС РФ

Росія вийшла з консультаційної групи щодо MH17, - МЗС РФ

Росія заявляє про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з питань, пов'язаних з катастрофою малайзійського літака Boeing MH17 в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"Як відомо, в липні Нідерланди подали до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) міждержавну скаргу проти Росії у зв'язку з катастрофою в 2014 р. пасажирського літака Боїнг-777 "Малайзійських авіаліній" (рейс МН17). Розцінюємо цей крок як черговий удар по російсько-нідерландським відносин і демонстрацію Гаагою твердого наміру всупереч здоровому глузду продовжити хибний шлях одностороннього покладання відповідальності за те, що трапилося в небі над Донбасом, на Росію", - йдеться в повідомленні міністерства.

У МЗС РФ зазначають, що Нідерланди від найпершого дня дотримувалися єдиної версії події і просували її як у межах технічного розслідування Ради з питань безпеки Нідерландів (РПБ), так і кримінального, яке проводиться Спільної слідчою групою (ССГ).

"Зі свого боку наша країна спочатку виступала за проведення повного, ретельного і всебічного розслідування відповідно до положень резолюції РБ ООН 2166, неодноразово вказувала на недоліки в розслідуваннях авіакатастрофи, зазначала їхню невідповідність критеріям, що містяться в резолюції. Росія була відкрита для контактів зі слідством, пропонувала всебічне сприяння, передала суттєвий обсяг цінних матеріалів, які проливають світло на те, що сталося, і що спростовують багато "висновків" слідства. Частина з наданих Росією даних була спеціально з цією метою розсекречена", - додали в МЗС Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинувачений у справі МН17 Пулатов хоче приїхати в Нідерланди і виступити на суді попри загрозу арешту, - адвокатка Дуссхате

Крім того, в міністерстві закордонних справ РФ заявили, що "Гаага обрала інший шлях, подавши міждержавну скаргу проти Росії в ЄСПЛ".

"Подібні недружні дії Нідерландів позбавляють сенсу продовження тристоронніх консультацій і нашу участь у них. Відповідальність за зрив тристоронніх консультацій, таким чином, повністю лежить на офіційній Гаазі", - підсумували в МЗС.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.

Також дивіться: Російський авіаексперт Лукашевич опублікував повний маршрут "Бука", що збив МН17, від місця дислокації під Курськом до точки пуску на Донбасі. ФОТО

Автор: 

МЗС рф (959) росія (64923) Боїнг-777 Malasia Airli... (754)


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Топ коментарі
+16
Как неожиданно
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15.10.2020 12:29
+9
***** хотело чтобы расследовали ватные органы, а суд прошел в басманном суде
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15.10.2020 12:33
+7
РФию нечего приглашать. Мотивировать абсолютной некомпетентностью , стремлением ко лжи и заинтересованностью в сокрытии!
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15.10.2020 12:42
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Как неожиданно
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15.10.2020 12:29 Відповісти
И росіяньский МІД ображено грюкнув дверима!
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15.10.2020 12:31 Відповісти
похоже, что исполнители и свидетели уже нежильцы
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15.10.2020 12:32 Відповісти
Чим більше кацапів передохне, тим краще!
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15.10.2020 16:41 Відповісти
і то так
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15.10.2020 17:15 Відповісти
***** хотело чтобы расследовали ватные органы, а суд прошел в басманном суде
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15.10.2020 12:33 Відповісти
Никто так и не поверил в фото километрового самолета. Опять затевают эту, которую затевают...
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15.10.2020 12:34 Відповісти
А коли расєянці входили в цю Групу, це яким чином впливало на її діяльність?
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15.10.2020 12:34 Відповісти
демонстрация Гаагой твердого намерения

до Гааги пока не дошло, а столица Нидерландов Амстердам.
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15.10.2020 12:37 Відповісти
прям удівльон
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15.10.2020 12:37 Відповісти
гуси гуси, гаага...
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15.10.2020 12:38 Відповісти
расісюшку абіжают!
одумайтесь,ті, хто затіває ету вот.., котру вони затівають!
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15.10.2020 12:40 Відповісти
РФию нечего приглашать. Мотивировать абсолютной некомпетентностью , стремлением ко лжи и заинтересованностью в сокрытии!
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15.10.2020 12:42 Відповісти
На воре и шапка горит
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15.10.2020 12:44 Відповісти
Это все равно что подозреваемый в убийстве будет участвовать в расследовании этого самого убийства и будет при этом ещё выдвигать свои условия.
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15.10.2020 12:44 Відповісти
З параши знову булькнуло 💨💨..
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15.10.2020 12:45 Відповісти
"В душе каждого русского,в отличии от европейца,живёт хитрое злобное животное." (с)
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15.10.2020 12:46 Відповісти
Россия вышла из консультационной группы по MH17, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 2628
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15.10.2020 12:54 Відповісти
Цинизму кацапни нет границ.
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15.10.2020 12:56 Відповісти
Доказательства оказались неопровержимы, вот и соскользнули.
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15.10.2020 13:06 Відповісти
Т.е. ...дальше врать бесполезно...!!! Брехуны кремлевские, ох и брехуняры обкуренные.
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15.10.2020 13:06 Відповісти
"Россия была открыта для контактов со следствием, предлагала всестороннее содействие, передала существенный объем ценных материалов, проливающих свет на произошедшее и опровергающих многие "выводы" следствия."
------------
РФ так старалась - сочинила десятки версий, нарисовала фотографии с "фактами", нашла "тысячи очевидцев", заплатила 48 тыс. долларов "диспетчеру Карлосу", а её никто не слушает... абыдно однако
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15.10.2020 13:13 Відповісти
Росія вийшла з консультаційної групи щодо MH17, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 8728
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15.10.2020 13:15 Відповісти
А что России дплать в этой группе,если они уже привели доказательства своей невиновности: #этанемы, и #гдевашидаказательстава?
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15.10.2020 13:19 Відповісти
ПаРашу припёрли фактами, вот она и сдрыснула.
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15.10.2020 13:22 Відповісти
вышла в сад...
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15.10.2020 13:28 Відповісти
Чикотило відмовляється консультувати свої вбивства.
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15.10.2020 13:32 Відповісти
Леонід Глібов.Байка .

В село із лісу Вовк забіг...
Не думайте, що в гості, братця!
Ні, в гості Вовк не забіжить;
А він прибіг, щоб де-небудь сховаться:
Проклятий люд з собаками настиг...
І рад би Вовк в які ворота вскочить,
Та лишенько йому: куди не поглядить -
Усюди Вовченька недоленька морочить,-
Хоч сядь та й плач;
Ворота, як на те ж, кругом усі заперті,
А дуже Вовкові не хочеться умерти
(Бо ще він не нажився, бач!),
А гірше од людей - од видимої смерті...

.....Котусю-батечку! Куди ж мені поткнуться?
- Проси мерщій Степана,
Він добрий чоловік,- Кіт Вовкові сказав.
- Так я у його вкрав барана.
- Ну, так навідайсь до Дем'яна.
- Е, і Дем'яна я боюсь:
Як тільки навернусь,
Він і згадає поросятко.
- Біжи ж, аж ген живе Трохим!
- Трохим? Боюсь зійтися з ним:
З весни ще злий він за ягнятко!
- Погано ж!.. Ну, а чи не прийме Клим?
- Ох, братику! Теля я в його звів!
- Так, бачу, ти усім тут добре надоїв,-
Кіт Вовкові сказав,
- Чого ж ти, братику, сюди і забігав?
Ні, наші козаки ще з розуму не спали,
Щоб Вовка од біди сховали!
І так-таки ти сам себе вини:
Що, братику, посіяв, те й пожни!
1853
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15.10.2020 13:45 Відповісти
Це про того Вовка що в Апеляційному суді засідає?
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15.10.2020 16:42 Відповісти
похоже засрашка приготовилась в колено локтевой позиции получать "удовольствие".
а ведь будут трахать и мало не покажется.
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15.10.2020 13:47 Відповісти
Як я іх курва ненавиджу.... Мразота
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15.10.2020 13:48 Відповісти
Горите все в аду, казламордые!
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15.10.2020 13:54 Відповісти
Видать поняли что Гаага болт положила на рассийские фейки.
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15.10.2020 14:11 Відповісти
То, може вони і в суд їхати не захочуть? Там же прямо формена русофобія якась намічається.
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15.10.2020 14:29 Відповісти
"...Нидерланды с самого первого дня придерживались единственной версии произошедшего..."

Как странно свинособаки... не то что ваши 26 версий и сколько их было "с самого первого дня"?
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15.10.2020 14:31 Відповісти
Признати кацапію країною тероризма.
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15.10.2020 14:32 Відповісти
Ничего неожиданного не произошло. "...вышла из консультационной группы по MH17..." - потому что отрицать очевидное и практически на 100% доказанное, просто глупо и не имеет смысла. А признать очевидное - означает принять на себя всю ответственность за содеянное со всеми вытекающими последствиями. Говнострана, короче. Заселенная лживыми мудаками.
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15.10.2020 16:29 Відповісти
не договорились. а с "нашими" - договорились?
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15.10.2020 17:11 Відповісти
Когда преступник почувствовал, что вина его для судей уже очевидна, сбежал с суда... Кацапы - редчайшие мудаки! Бояться их могут только такие же...
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15.10.2020 22:49 Відповісти
 
 