Завантаженість ліжкомісць у лікарнях для інфікованих коронавірусом становить 52%, - Степанов

Введення в країні локдауна можливе, якщо системі охорони здоров'я загрожуватиме колапс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Головна цифра, на яку ми спираємося, коли говоримо про повний локдаун, це виключно завантаженість нашої медичної системи. Якщо говорити про нинішню динаміку і кількість хворих, які госпіталізуються від загальної кількості захворілих, то ми можемо говорити, що це може дійти від 25 до 30 тисяч. За нашими нинішніми розрахунками, ми можемо говорити, що в такому випадку заповненість нашої медичної системи може бути більше 75-80% а це вже серйозна загроза", - сказав Степанов.

Він зазначив, що йдеться про COVID-ліжка. За його словами зараз їх заповненість становить 52%, - це 27 792 ліжка із майже 54 тисяч ліжок, і за твердженням Степанова, їхню кількість постійно збільшують.

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