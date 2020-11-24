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Завантаженість ліжкомісць у лікарнях для інфікованих коронавірусом становить 52%, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Завантаженість ліжкомісць у лікарнях для інфікованих коронавірусом становить 52%, - Степанов

Введення в країні локдауна можливе, якщо системі охорони здоров'я загрожуватиме колапс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Головна цифра, на яку ми спираємося, коли говоримо про повний локдаун, це виключно завантаженість нашої медичної системи. Якщо говорити про нинішню динаміку і кількість хворих, які госпіталізуються від загальної кількості захворілих, то ми можемо говорити, що це може дійти від 25 до 30 тисяч. За нашими нинішніми розрахунками, ми можемо говорити, що в такому випадку заповненість нашої медичної системи може бути більше 75-80% а це вже серйозна загроза", - сказав Степанов.

Він зазначив, що йдеться про COVID-ліжка. За його словами зараз їх заповненість становить 52%, - це 27 792 ліжка із майже 54 тисяч ліжок, і за твердженням Степанова, їхню кількість постійно збільшують.

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Топ коментарі
+8
степашка ты тварь..
Редкая и циничная
Знаешь что скорые не приезжают...
Знаешь что твои врачи не могут отличить ковид от орви..
Вам плевать... Но закон бумеранга еще никто не отменял...
Сколько дома лечатся? И успеют ли их госпитализировать? Подохнешь дома.. И напишут от сопутсвующего заболевания. Например воспаления тройничнного нерва.. Или радикулита.. ** вашу мать.. Чтоб ваших родственников так лечили.. Прости меня господи..
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24.11.2020 00:28
+4
Шо ты несёшь лживая тварь, даже за деньги нельзя попасть на стационар, а за частные клиники вообще молчу - дерут как таксисты в новогоднюю ночь...реальные мародьоры..
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24.11.2020 00:06
+4
эти заявления - это чисто чтобы во рту не завонялось, другой смысловой нагрузки в них нет
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24.11.2020 00:12
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про температуру в среднем по больнице отчитаться забыл
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23.11.2020 23:52 Відповісти
если взять Феофанию с трехкомнатными апартаментами и районку с больными в коридорах, сложить вместе, а потом разделить, то получится 50% заполненность Завантаженість ліжкомісць у лікарнях для інфікованих коронавірусом становить 52%, - Степанов - Цензор.НЕТ 7141
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24.11.2020 01:20 Відповісти
Боже, боже, які вони недоробла зелені. Коли було десяток хворих, зупинили краіну: налякали так, що я від людей шарахався на вулицях, а коли хтось кашляв, на нього дивились як на прокаженого.Тепер при 15-20 тисячах в лікарню вже не потрапити, в кращому випадку за гроші знайлеться місце за сотні кілометрів по району десь, але , хто там буде платити та купувати ліки персоналу? А так покладуть на каталці в коридорі під туалетом та окачуришся за тиждень. Та вже щараз треба закривати школи, бо діти найшвидше переносять заразу по домівках, спілкуючись в переповнених класах, заражені тисячі вчителів , хто іх захистить?
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24.11.2020 08:29 Відповісти
Нельзя при такой опасной хвори так активно балаболить. Он там этим наслаждается что ли ? Дайте ему уже микстуры.
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23.11.2020 23:57 Відповісти
Тобто вірусна монобільшість - це не міф
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23.11.2020 23:59 Відповісти
Ну слава богу хоть не 73% 🙃
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24.11.2020 00:00 Відповісти
Шо ты несёшь лживая тварь, даже за деньги нельзя попасть на стационар, а за частные клиники вообще молчу - дерут как таксисты в новогоднюю ночь...реальные мародьоры..
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24.11.2020 00:06 Відповісти
Завантаженість ліжкомісць у лікарнях для інфікованих коронавірусом становить 52%, - Степанов - Цензор.НЕТ 6970
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24.11.2020 00:08 Відповісти
И посмотреть на эту довольную гниду

Завантаженість ліжкомісць у лікарнях для інфікованих коронавірусом становить 52%, - Степанов - Цензор.НЕТ 7788
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24.11.2020 00:16 Відповісти
Некачественный двойник.
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24.11.2020 00:20 Відповісти
Некачественный зеленый дебил. Перетрудилось оно. Жрет, как не в себя. После ширки наркош пробивает на еду.
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24.11.2020 00:26 Відповісти
Эволюция, однако

Завантаженість ліжкомісць у лікарнях для інфікованих коронавірусом становить 52%, - Степанов - Цензор.НЕТ 2247
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24.11.2020 01:03 Відповісти
Халтура же, ну... Уволить таксидермистов без выходного пособия.
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24.11.2020 04:05 Відповісти
эти заявления - это чисто чтобы во рту не завонялось, другой смысловой нагрузки в них нет
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24.11.2020 00:12 Відповісти
Коек-то хватает, но с ИВЛ мало, а медперсонала, катастрофически не хватает.
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24.11.2020 00:15 Відповісти
Это загруженность по тем у кого подтвеждено корону и то в более благополучных районах. Но молчат о массе больных пневмонией.
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24.11.2020 00:17 Відповісти
Почему тебя, казла драного, до сих пор не уволили ?
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24.11.2020 00:19 Відповісти
Заявление о локдауне ;

19 октября Зеленский объявил порогом локдауна 9,5 тысяч заболевших

01 ноября Степанов - 20 тысяч

02 ноября Зеленский назвал цифру в 15 тысяч

20 ноября Степанов - 30 тысяч заболевших

Эти два гражданина считают граждан своей страны тупыми идиотами? (с)
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24.11.2020 00:23 Відповісти
Это сюр какой-то.
Свидетели пишут об умирающих без кислорода в убитых палатах, а у этих *** -
"Всё хорошо, прекрасная маркиза!"
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24.11.2020 00:26 Відповісти
Их всех пересадят .
А вот умерших не вернуть
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24.11.2020 01:11 Відповісти
степашка ты тварь..
Редкая и циничная
Знаешь что скорые не приезжают...
Знаешь что твои врачи не могут отличить ковид от орви..
Вам плевать... Но закон бумеранга еще никто не отменял...
Сколько дома лечатся? И успеют ли их госпитализировать? Подохнешь дома.. И напишут от сопутсвующего заболевания. Например воспаления тройничнного нерва.. Или радикулита.. ** вашу мать.. Чтоб ваших родственников так лечили.. Прости меня господи..
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24.11.2020 00:28 Відповісти
Дибіли зелені шо ви морозите, які 52 відсотка, ви брехуни хренові, Зе міністри депутати губернатори , бл..і
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24.11.2020 00:43 Відповісти
А вот знакомые из Черновцов говорят что койкомест нет и им пришлось заплатить 1 тыс. долл. чтобы положили в больничку. Степашка как думаешь, почему так происходит? ))
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24.11.2020 01:10 Відповісти
В Одессе - то же самое.
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24.11.2020 07:44 Відповісти
То есть когда лежат в коридорах - это "52%"?! А при 100% больные будут лежать в холле и на ступеньках больницы????😨
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24.11.2020 08:48 Відповісти
Знакомые всей семьёй заболели, у супруги кента пневмония, в госпитализации отказали, лечатся дома....
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24.11.2020 09:39 Відповісти
****** феерический, слов приличных просто нет на это все, наркоманы хреновы с параллельной реальности хоть иногда рыло в нашу реальность высовывайте, сами придурки и нас за придурков держат. Люди на пороге больниц умирают, мест нет, а у этого сказочного ******** 52% коек свободных... и не коробит же так врать...
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24.11.2020 10:02 Відповісти
 
 