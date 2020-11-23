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Загруженность койко-мест в больницах для инфицированных коронавирусом составляет 52%, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Загруженность койко-мест в больницах для инфицированных коронавирусом составляет 52%, - Степанов

Введение в стране локдауна возможно, если системе здравоохранения будет угрожать коллапс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Главная цифра, на которую мы опираемся, когда говорим о полном локдауне, это исключительно загруженность нашей медицинской системы. Если говорить о сегодняшней динамике и количестве больных, которые госпитализируются от общего количества заболевших, то мы можем говорить, что это может дойти от 25 до 30 тысяч. По нашим сегодняшним расчетам, мы можем говорить, что в таком случае заполненность нашей медицинской системы может быть больше 75-80% а это уже серьезная угроза", - сказал Степанов.

Он отметил, что речь идет о COVID- кроватях. По его словам сейчас она составляет  52%, - это 27 792 кровати из почти 54 тысяч кроватей, и по утверждению Степанова, их количество постоянно увеличивают.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
степашка ты тварь..
Редкая и циничная
Знаешь что скорые не приезжают...
Знаешь что твои врачи не могут отличить ковид от орви..
Вам плевать... Но закон бумеранга еще никто не отменял...
Сколько дома лечатся? И успеют ли их госпитализировать? Подохнешь дома.. И напишут от сопутсвующего заболевания. Например воспаления тройничнного нерва.. Или радикулита.. ** вашу мать.. Чтоб ваших родственников так лечили.. Прости меня господи..
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24.11.2020 00:28
+4
Шо ты несёшь лживая тварь, даже за деньги нельзя попасть на стационар, а за частные клиники вообще молчу - дерут как таксисты в новогоднюю ночь...реальные мародьоры..
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24.11.2020 00:06
+4
эти заявления - это чисто чтобы во рту не завонялось, другой смысловой нагрузки в них нет
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24.11.2020 00:12
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про температуру в среднем по больнице отчитаться забыл
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23.11.2020 23:52 Ответить
если взять Феофанию с трехкомнатными апартаментами и районку с больными в коридорах, сложить вместе, а потом разделить, то получится 50% заполненность Завантаженість ліжкомісць у лікарнях для інфікованих коронавірусом становить 52%, - Степанов - Цензор.НЕТ 7141
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24.11.2020 01:20 Ответить
Боже, боже, які вони недоробла зелені. Коли було десяток хворих, зупинили краіну: налякали так, що я від людей шарахався на вулицях, а коли хтось кашляв, на нього дивились як на прокаженого.Тепер при 15-20 тисячах в лікарню вже не потрапити, в кращому випадку за гроші знайлеться місце за сотні кілометрів по району десь, але , хто там буде платити та купувати ліки персоналу? А так покладуть на каталці в коридорі під туалетом та окачуришся за тиждень. Та вже щараз треба закривати школи, бо діти найшвидше переносять заразу по домівках, спілкуючись в переповнених класах, заражені тисячі вчителів , хто іх захистить?
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24.11.2020 08:29 Ответить
Нельзя при такой опасной хвори так активно балаболить. Он там этим наслаждается что ли ? Дайте ему уже микстуры.
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23.11.2020 23:57 Ответить
Тобто вірусна монобільшість - це не міф
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23.11.2020 23:59 Ответить
Ну слава богу хоть не 73% 🙃
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24.11.2020 00:00 Ответить
Шо ты несёшь лживая тварь, даже за деньги нельзя попасть на стационар, а за частные клиники вообще молчу - дерут как таксисты в новогоднюю ночь...реальные мародьоры..
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24.11.2020 00:06 Ответить
Завантаженість ліжкомісць у лікарнях для інфікованих коронавірусом становить 52%, - Степанов - Цензор.НЕТ 6970
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24.11.2020 00:08 Ответить
И посмотреть на эту довольную гниду

Завантаженість ліжкомісць у лікарнях для інфікованих коронавірусом становить 52%, - Степанов - Цензор.НЕТ 7788
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24.11.2020 00:16 Ответить
Некачественный двойник.
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24.11.2020 00:20 Ответить
Некачественный зеленый дебил. Перетрудилось оно. Жрет, как не в себя. После ширки наркош пробивает на еду.
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24.11.2020 00:26 Ответить
Эволюция, однако

Завантаженість ліжкомісць у лікарнях для інфікованих коронавірусом становить 52%, - Степанов - Цензор.НЕТ 2247
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24.11.2020 01:03 Ответить
Халтура же, ну... Уволить таксидермистов без выходного пособия.
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24.11.2020 04:05 Ответить
эти заявления - это чисто чтобы во рту не завонялось, другой смысловой нагрузки в них нет
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24.11.2020 00:12 Ответить
Коек-то хватает, но с ИВЛ мало, а медперсонала, катастрофически не хватает.
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24.11.2020 00:15 Ответить
Это загруженность по тем у кого подтвеждено корону и то в более благополучных районах. Но молчат о массе больных пневмонией.
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24.11.2020 00:17 Ответить
Почему тебя, казла драного, до сих пор не уволили ?
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24.11.2020 00:19 Ответить
Заявление о локдауне ;

19 октября Зеленский объявил порогом локдауна 9,5 тысяч заболевших

01 ноября Степанов - 20 тысяч

02 ноября Зеленский назвал цифру в 15 тысяч

20 ноября Степанов - 30 тысяч заболевших

Эти два гражданина считают граждан своей страны тупыми идиотами? (с)
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24.11.2020 00:23 Ответить
Это сюр какой-то.
Свидетели пишут об умирающих без кислорода в убитых палатах, а у этих *** -
"Всё хорошо, прекрасная маркиза!"
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24.11.2020 00:26 Ответить
Их всех пересадят .
А вот умерших не вернуть
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24.11.2020 01:11 Ответить
степашка ты тварь..
Редкая и циничная
Знаешь что скорые не приезжают...
Знаешь что твои врачи не могут отличить ковид от орви..
Вам плевать... Но закон бумеранга еще никто не отменял...
Сколько дома лечатся? И успеют ли их госпитализировать? Подохнешь дома.. И напишут от сопутсвующего заболевания. Например воспаления тройничнного нерва.. Или радикулита.. ** вашу мать.. Чтоб ваших родственников так лечили.. Прости меня господи..
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24.11.2020 00:28 Ответить
Дибіли зелені шо ви морозите, які 52 відсотка, ви брехуни хренові, Зе міністри депутати губернатори , бл..і
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24.11.2020 00:43 Ответить
А вот знакомые из Черновцов говорят что койкомест нет и им пришлось заплатить 1 тыс. долл. чтобы положили в больничку. Степашка как думаешь, почему так происходит? ))
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24.11.2020 01:10 Ответить
В Одессе - то же самое.
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24.11.2020 07:44 Ответить
То есть когда лежат в коридорах - это "52%"?! А при 100% больные будут лежать в холле и на ступеньках больницы????😨
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24.11.2020 08:48 Ответить
Знакомые всей семьёй заболели, у супруги кента пневмония, в госпитализации отказали, лечатся дома....
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24.11.2020 09:39 Ответить
****** феерический, слов приличных просто нет на это все, наркоманы хреновы с параллельной реальности хоть иногда рыло в нашу реальность высовывайте, сами придурки и нас за придурков держат. Люди на пороге больниц умирают, мест нет, а у этого сказочного ******** 52% коек свободных... и не коробит же так врать...
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24.11.2020 10:02 Ответить
 
 