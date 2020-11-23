Загруженность койко-мест в больницах для инфицированных коронавирусом составляет 52%, - Степанов
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Введение в стране локдауна возможно, если системе здравоохранения будет угрожать коллапс.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
"Главная цифра, на которую мы опираемся, когда говорим о полном локдауне, это исключительно загруженность нашей медицинской системы. Если говорить о сегодняшней динамике и количестве больных, которые госпитализируются от общего количества заболевших, то мы можем говорить, что это может дойти от 25 до 30 тысяч. По нашим сегодняшним расчетам, мы можем говорить, что в таком случае заполненность нашей медицинской системы может быть больше 75-80% а это уже серьезная угроза", - сказал Степанов.
Он отметил, что речь идет о COVID- кроватях. По его словам сейчас она составляет 52%, - это 27 792 кровати из почти 54 тысяч кроватей, и по утверждению Степанова, их количество постоянно увеличивают.
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А вот умерших не вернуть
Редкая и циничная
Знаешь что скорые не приезжают...
Знаешь что твои врачи не могут отличить ковид от орви..
Вам плевать... Но закон бумеранга еще никто не отменял...
Сколько дома лечатся? И успеют ли их госпитализировать? Подохнешь дома.. И напишут от сопутсвующего заболевания. Например воспаления тройничнного нерва.. Или радикулита.. ** вашу мать.. Чтоб ваших родственников так лечили.. Прости меня господи..