За добу в ЗСУ виявили 153 випадки коронавірусу, - Командування Медсил

Станом на 24 листопада в Збройних Силах України на коронавірус хворіють 2815 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebookповідомляє Командування Медсил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу виявили 153 нові випадки коронавірусної інфекції.

До закладів охорони здоров'я госпіталізовано 23 людини. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 130 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії одужали - 6379 осіб, летальних випадків - 26. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 353 людини. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 26 осіб.

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