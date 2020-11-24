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Жінку і дитину знайдено мертвими у квартирі на Київщині

Новини Цензор.НЕТ Події

Жінку і дитину знайдено мертвими у квартирі на Київщині

У місті Тетіїв Київської області в одній із квартир виявили тіла жінки і дитини.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Київській області, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, рятувальникам надійшло повідомлення, що в двоповерховому житловому будинку біля квартири чути запах газу, двері ніхто не відкриває.

Прибувши до місця виклику рятувальники деблокували двері квартири.

"На місці події виявлено тіла жінки 1970 року народження і дитини 2017 року без явних ознак життя", - сказано в повідомленні.

Попередня причина трагедії з'ясовується.

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24.11.2020 17:43 Відповісти
Бедненькие...
И, бедная деточка...
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24.11.2020 18:37 Відповісти
Жах.. Газ це зло (!!) я не бачив жодного разу тут в німцях газову плиту , тільки єлектрчні
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24.11.2020 19:28 Відповісти
У газової комфорки ККД в рази вищий . Та й як часто ломається електрична ?
Я міняю кожні два роки .
А газовою я десятиріччами користувався й жодної проблеми .
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24.11.2020 19:50 Відповісти
За 25 років тут жодного разу не бачив і не чув проблем з єл.плитами
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24.11.2020 19:53 Відповісти
Індукційна вілпур вже 6 років оно працює)
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24.11.2020 20:00 Відповісти
золотая середина эл-газ напополам. Духовка электро лучше однозначно. Газ быстрее разгоняется. В германии газовые плиты есть. Природный не везде доступен, но баллонами даже в авто (wohnmobil) готовят. Жінку і дитину знайдено мертвими у квартирі на Київщині - Цензор.НЕТ 153
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24.11.2020 23:28 Відповісти
 
 