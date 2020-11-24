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Газ (10099) Киевская область (3539) ГСЧС (4487)

Женщина и ребенок найдены мертвыми в квартире на Киевщине

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Женщина и ребенок найдены мертвыми в квартире на Киевщине

В городе Тетиев Киевской области в одной из квартир обнаружили тела женщины и ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, спасателям поступило сообщение, что в двухэтажном жилом доме возле квартиры слышен запах газа, дверь никто не открывает.

Прибыв к месту вызова спасатели деблокировали дверь квартиры.

"На месте происшествия обнаружены тела женщины 1970 года рождения и ребенка 2017 года без явных признаков жизни", - говорится в сообщении.

Предварительная причина трагедии выясняется.

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24.11.2020 17:43 Ответить
Бедненькие...
И, бедная деточка...
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24.11.2020 18:37 Ответить
Жах.. Газ це зло (!!) я не бачив жодного разу тут в німцях газову плиту , тільки єлектрчні
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24.11.2020 19:28 Ответить
У газової комфорки ККД в рази вищий . Та й як часто ломається електрична ?
Я міняю кожні два роки .
А газовою я десятиріччами користувався й жодної проблеми .
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24.11.2020 19:50 Ответить
За 25 років тут жодного разу не бачив і не чув проблем з єл.плитами
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24.11.2020 19:53 Ответить
Індукційна вілпур вже 6 років оно працює)
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24.11.2020 20:00 Ответить
золотая середина эл-газ напополам. Духовка электро лучше однозначно. Газ быстрее разгоняется. В германии газовые плиты есть. Природный не везде доступен, но баллонами даже в авто (wohnmobil) готовят. Жінку і дитину знайдено мертвими у квартирі на Київщині - Цензор.НЕТ 153
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24.11.2020 23:28 Ответить
 
 