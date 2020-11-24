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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Не дозволимо протягнути "слуг народу" до міської ради, - "ЄС" у Львові

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Не дозволимо протягнути

Представники депутатського корпусу, обрані у місцеві ради Львівщини від партії "Європейська Солідарність", на брифінгу заявили, що не допустять спроб протягнути до міської ради Львова партію "Слуга народу", яка не набрала необхідної кількості голосів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

У "Європейській Солідарності" наголошують, що діють в рамках чинного законодавства і з повагою до вибору львів’ян.

Зокрема, депутат Львівської обласної ради Святослав Шеремета зазначив, що проведення організаційної сесії Львівської міської ОТГ зупинило маніпуляції з метою "протягнути" провладну партію до міськради.

"Ми маємо сумний приклад Тернополя, коли партія "Слуга народу" набрала 4,7 відсотка. І після певної кількості судів, а було 4 судових процесів, під час повторного "підрахунку голосів" партію "Слуга народу" втягнули в Тернопільську міську раду з результатом 5,01 відсотка. Львів’яни сказали своє слово 25 жовтня і 22 листопада. "Європейська Солідарність" абсолютно поважає думку львів’ян, поважає вибір львів’ян і готова працювати на розвиток громади. Але ми не готові підтримувати маніпуляції міського голови Андрія Садового і міської влади з тим, щоб втягнути партію "Слуга народу" у Львівську міську раду", – наголошує Шеремета.

Депутатка Львівської міськради Олена Пасевич зазначила, що установче засідання відбулося відповідно до рішення ТВК виключно у рамках закону. При цьому кадрових питань депутати не розглядали.

"Ніхто не хоче поставити під загрозу волевиявлення. Ми діємо виключно в рамках чинного законодавства. Передбачено законодавством, що від моменту реєстрації депутатів має пройти два тижні, і тоді скликається перша сесія. Така норма в законі. Є розбіжності між терміном обрання, пов’язані з другим туром, який був призначений на 22 листопада. Утім, ця норма передбачена в законі, і так в нас відбулось на сесії", – зазначає Пасевич.

"Всі передбачали, що сьогодні буде міська рада обирати секретаря і комісії. Але депутати розуміли, що крім закону є ще певні етичні червоні лінії, які не можна переступати. Ніяких таких дій на сесії сьогодні вчинено не було. ТВК скликає – обов’язок депутата з’являтись. Депутати з’явились, склали присягу і фактично жодного рішення, яке могло б ставити певні питання, дати можливість маніпулювати, не було прийнято", – наголосила Пасевич.

Вона закликала колег до конструктивної співпраці і реагування на численні виклики, які постали перед громадою міста.

"Сьогодні у нас є багато викликів – це продовження війни на Сході, боротьба з коронавірусом. І сьогодні ми повинні як ніколи захистити наших медиків. І тому нам потрібно вкрай швидко ставати до роботи. У нас вже є напрацьовані програми, які потребують негайного прийняття, для того, щоб вони були включені у бюджет 2021 року. Сьогодні ні в кого немає сумнівів, що це має бути соціально і медично орієнтовний бюджет", – переконана представниця "Європейської Солідарності".

"Ми поважаємо вибір львів’ян, який відбувся 22 листопада, і звичайно ми очікуємо офіційного оголошення результатів другого туру виборів для того, щоб обраний мер Садовий, як ми бачимо це по попередньому підрахунку результатів, швидше став до роботи і очолив цей процес", – резюмує Олена Пасевич.
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Топ коментарі
+39
Не позволим протащить "слуг народа" в городской совет, - "ЕС" во Львове - Цензор.НЕТ 6378
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24.11.2020 17:40
+30
Молодцы!
ЗеЛеных гнид и опзж нужно гнать и выжигать под корень!
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24.11.2020 17:38
+30
Не позволим протащить "слуг народа" в городской совет, - "ЕС" во Львове - Цензор.НЕТ 5100
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24.11.2020 17:46
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Ну собсно да, правда не знаю за кого голосовать на следующих выборах, за Портнова, Бойко.. а может уже и Виктор Хфёдырыч к тому времени вернётся 🤔
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24.11.2020 21:41 Відповісти
Не мелите херню !
У Жополехайма електоральный барьер 20-25% .
Их кандидата во втором туре переиграет даже дворовой бобик Микитка , токо на проукраинских гаслах . Ру$$кый мыр сдох на Украине после оккупации Крыма и Донбасса .
Проект закрыт ввиду отсутствия биомассы сторонников .
Ну разве что Пепа если с Бойко окажеться во втором туре (не дай Бог) , то у Бойко могут быть хоть какие-то шансы .
А Юля , Гриценко , Садовий разнесут рыгоблювотину в пух с отрывом в 20-30% .
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24.11.2020 22:29 Відповісти
О-ХЕ-РЕ-ТЬ !!! Старая Клюшка, Диванный Воен и Мусоровоз😁. Вы блин один хрен в Раду шлимазлов соберёте по всем помойка, хоть вам президентом Бандеру поставь😡
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24.11.2020 22:37 Відповісти
Ну на фоне старого педофила ***** и кабинетного бюрократа со сраколетним стажем протирания брюк Байденом это один молодняк .

Или Вам с детсада нужны лидеры страны ?!
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24.11.2020 22:41 Відповісти
Нифига не понял. Тоесть весь движ за "новые лица", был ошибкой? Или разводняком? Прям интересно получается 🤔
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25.11.2020 00:03 Відповісти
Чувак , ты не по адресу - я никогда не поддерживал ЗЕ и его тупые гасла . Как до этого не поддерживал Пепу , хотя у Пепы гасла куда более вменяемые и идеалогически выдержанные . Другое дело , шо шоколадка была в Липецке ....
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25.11.2020 01:04 Відповісти
У Зе было прямое финансирование из минкульта Раши, бизнес с КалоМойшей, обсырание Майдана, офшоры, недвига в оккупированном Крыму. И...?
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25.11.2020 10:12 Відповісти
Ты совсем со своим натаньяхухуйловским мозгом тронулся. Кремлевские твари -кукуха жулька после ширки с яныком и ворюга грыценко , который продавал оружие укр. армии русне- патриоты Украины??? Не сосуться с рыгами ни разу)))) Боже, как вы боитесь Пороха, который почти 2 года не президент, аж обсираетесь жидким дерьмом, как только где то идет о нем речь! Это не просто смешно, это очень смешно! У вас из трусов ********** методичка выпала))))) Ты конченная мордорвская мразь! иди кизди на просторах лаптестана и своего израйля, ущербный.
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25.11.2020 00:28 Відповісти
Послушай , сказочник -- цитировать байки из серии "бла-бла-бла" (про ширку, про проданные Кении Т-34) это всё равно , шо всерьёз рсасуждать про братоубийство .
Никто же не цитируют пердачи плюсов Бени про кровавого брата-убийцу ... как и "ширка" , так и "зозули *****" , про проданный старый хлам 60-летней свежести ... это всё байки одного уровня "достоверности" .
Вот универсалы и меморандумы Юща (и Пороха) с рыгоблевотой -- это исторически свершившиеся события . Так же как министерство (воровстава экономики) в кабмине Пахла-Ибуковича . Это тоже то, что существовало в реальном мире . А не рулоны туалетной бумаги , "найденные" страусами Ибуковича в его сортирной тумбочек ... И уровня сочинения двоечника восьмиклассника , когда он с корешом делят найденную кучу бычком ...
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25.11.2020 01:36 Відповісти
Юзеры уже на отсосе у ***** и зеленожопых
Жри-жри, глотай!!!
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24.11.2020 23:59 Відповісти
О чем и речь. Сосут пользователи "Скотов", причмокивая сосут 😁
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25.11.2020 00:24 Відповісти
Не дозволимо протягнути "слуг народу" до міської ради, - "ЄС" у Львові - Цензор.НЕТ 3841 .Правильно ЕС , мочіть зебілів Не дозволимо протягнути "слуг народу" до міської ради, - "ЄС" у Львові - Цензор.НЕТ 9335 хоч і в сортірє . Нема чого з ними панькатись , вони вороги України .
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24.11.2020 19:44 Відповісти
А олігархи не вороги? В тому числі і Порошенко.
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24.11.2020 23:51 Відповісти
Самое смешноге, когда пишут об этом поклонники ***** и зеленожопых. пуйло- самый богатый человек в мире, ни разу не олигарх, партия прислуг урода поддерживается беней бабломойским и ахметкой, тоже редкими "сиротками". Но вам же, твари, эти олигархи, которые вас **...т во все дыхательные и пихательные нравятся! . Вы- манкурты и генетические рабы.
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25.11.2020 00:02 Відповісти
28 народних депутатів з партії "Слуга народу" з групи Іллі Павлюка орендували чартер для "корпоративної" поїздки на Мальдіви.
Про це повідомляє Telegram-канал "Темний лицар".
Як зазначається, Павлюк орендував для депутатів Boeing на 54 місця, але "через вроджену жадібність" вільні 26 місць виставив на продаж через турагентства, які почали повідомляти своїм клієнтам про можливість "полетіти з депутатами".https://prm.ua/poletity-z-deputatom-sluhy-orenduvaly-charter-na-maldivy-ta-vystavyly-na-prodazh-vilni-mistsia/
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24.11.2020 19:57 Відповісти
Цимбалюк размазал как "говно по стенах" Богдана за подыгрывание роспропаганде у Ксении Собчак.
https://www.youtube.com/watch?v=yRYBPG6lI-E
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24.11.2020 21:17 Відповісти
Партию слуг народа вообще нужно запретить
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24.11.2020 21:27 Відповісти
На самом деле Кривецкий и Козловский показали мэру, что они уже имеют большинство. И вряд ли Садовой все сможет быстро переиграть. Чтобы "Свобода" потеряла свое большинство в горсовете 2010 избрания понадобилось 5 лет. И только под конец каденции более 10 депутатов вышли из фракции.
Этот конфликт не о капеллане на сессии, а об откате за застройки. И это только начало торгов.https://bykvu.com/ru/mysli/andrii-sadovyi-iak-vyhraty-i-prohraty-vladu-u-lvovi-odnochasno/
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25.11.2020 00:10 Відповісти
Садовий саботував сесію ЛМР, щоб прикрити дерибан землі в ОТГ Не дозволимо протягнути "слуг народу" до міської ради, - "ЄС" у Львові - Цензор.НЕТ 2439

доки не запрацювала новообрана Львівська міська рада (вона ж - рада першого скликання Львівської ОТГ), чинними залишалися повноваження місцевих рад сіл і селищ, які напередодні приєдналися до Львівської ОТГ. Відтак ці сільські ради донині ще мали можливість проводити і проводили свої сесії, на яких голосували за різноманітні земельні та майнові питання. Таким чином, саботуючи зібрання новообраної Львівської міської ради у законний термін, міський голова Садовий разом з депутатами від "Самопомочі" й "Голосу" давали можливість місцевим ділкам на позачергових засіданнях протягувати скандальні рішення для дерибану майна громади.
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25.11.2020 15:55 Відповісти
Івано-Франківська облрада. Хто об'єднався в так звану місцеву «коаліцію». Вгадайте з тьох разів? Правильно. Свобода+За Майбутнє Коломойського+Батьківщина. Розділили між собою посади в облраді. Тобто, до виборів криком кричали про «наступ олігархів», а тут з головним олігархом об'єднались. Мета одна - не допустити Європейську солідарність, яка отримала другий результат. Гадалося - в облраді мала б бути природня коаліція проукраїнських сил, але ні. Цікаво, які відреагують виборці на такі реверанси «патріотів»

Тернопільська облрада. Завтра там відбудеться перша сесія. Знаєте яка «коаліція» намічається? Свобода + За майбутнє + Слуга народу. Нагадаю, що саме ЄС взяла ПЕРШЕ місце в Тернопільській області. Але старими методами Віктора Федоровича в українців збираються вкрасти перемогу і посадити на посади «своїх-правильних» людей.

Не дозволимо протягнути "слуг народу" до міської ради, - "ЄС" у Львові - Цензор.НЕТ 7403
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25.11.2020 03:49 Відповісти
Садовий голова, а ЄС і Свобода шия у ЛьвОТГ
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26.11.2020 14:19 Відповісти
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