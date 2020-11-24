Україна готова приєднатися до відновлення Афганістану, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у пленарному засіданні високого рівня конференції "Афганістан 2020" і розповів учасникам конференції про можливості українських компаній у відновленні Афганістану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Україна може багато запропонувати. Ми готові брати участь у регіональних та міжрегіональних економічних, інфраструктурних та енергетичних проєктах із залученням Афганістану. Українські компанії готові постачати промислові, будівельні товари, локомотиви, трактори, залізничне обладнання та устаткування. Наші спеціалісти готові організувати тренінги для афганських інженерів, задіяних у побудові залізничної інфраструктури та систем оповіщення", — розповів Кулеба.

Міністр висловив підтримку зусиль керівництва Афганістану у просуванні внутрішньоафганського діалогу. Він також зазначив, що саме економічний розвиток Афганістану якнайкраще сприятиме зміцненню миру, процвітанню та стабільності у регіоні Південної та Центральної Азії.

Кулеба нагадав, що Україна бере важливу участь у місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка" та запевнив у продовженні цього внеску у безпеку, мир та процвітання Афганістану та ширшого регіону.

"Я хочу донести простий месседж. Настав час не просто шукати якнайкращі формулювання про підтримку територіальної цілісності та суверенітету Афганістану, а діяти. Так, як ми вміємо діяти", — наголосив глава МЗС у відеозверненні до учасників конференції.

Конференція під гаслом "Мир, процвітання і самодостатність" триває у Женеві 23-24 листопада за участі представників високого рівня 66 держав та 32 міжнародних організацій з метою консолідувати міжнародну підтримку мирного процесу в Афганістані.