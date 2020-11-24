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Афганістан (450) Кулеба Дмитро (3179)

Україна готова приєднатися до відновлення Афганістану, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна готова приєднатися до відновлення Афганістану, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у пленарному засіданні високого рівня конференції "Афганістан 2020" і розповів учасникам конференції про можливості українських компаній у відновленні Афганістану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Україна може багато запропонувати. Ми готові брати участь у регіональних та міжрегіональних економічних, інфраструктурних та енергетичних проєктах із залученням Афганістану. Українські компанії готові постачати промислові, будівельні товари, локомотиви, трактори, залізничне обладнання та устаткування. Наші спеціалісти готові організувати тренінги для афганських інженерів, задіяних у побудові залізничної інфраструктури та систем оповіщення", — розповів Кулеба.

Міністр висловив підтримку зусиль керівництва Афганістану у просуванні внутрішньоафганського діалогу. Він також зазначив, що саме економічний розвиток Афганістану якнайкраще сприятиме зміцненню миру, процвітанню та стабільності у регіоні Південної та Центральної Азії.

Кулеба нагадав, що Україна бере важливу участь у місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка" та запевнив у продовженні цього внеску у безпеку, мир та процвітання Афганістану та ширшого регіону.

"Я хочу донести простий месседж. Настав час не просто шукати якнайкращі формулювання про підтримку територіальної цілісності та суверенітету Афганістану, а діяти. Так, як ми вміємо діяти", — наголосив глава МЗС у відеозверненні до учасників конференції.

Конференція під гаслом "Мир, процвітання і самодостатність" триває у Женеві 23-24 листопада за участі представників високого рівня 66 держав та 32 міжнародних організацій з метою консолідувати міжнародну підтримку мирного процесу в Афганістані.
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Топ коментарі
+35
А Україна не бажає приєднатись до відновлення України ???))
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24.11.2020 18:29
+14
чего?
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24.11.2020 18:28
+12
У кого есть приличные слова ? У меня закончились .
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24.11.2020 18:29
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Думаю, Афганистану куда проще закупить все перечисленные позиции в Китае.
Тк везти контейнер из Украины: Черное море (порт Одесса) - Эгейское море - Суэцкий канал - Красное море - Индийский океан (порт Карачи, Пакистан) и дальше через весь Пакистан, будет достаточно дорогим удовольствием.
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24.11.2020 19:34 Відповісти
В Украине уже все построили? Для Украины денег никогда нет за что не возьмись,зато на муслимов найдутся.
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24.11.2020 19:34 Відповісти
знание английского языка для каждого солдата и тем более офицера обязательно,кого попало туда не пошлют без спецподготовки по линии НАТО.
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24.11.2020 19:35 Відповісти
всего в миротворческих миссиях с 1992 года и по сегодня участвовало 45 тысяч солдат и офицеров украины под эгидой ООН и НАТО
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24.11.2020 19:38 Відповісти
Кулеба проснись ,проснись ты усрался.Мозги себе восстанови.Совсем охерели?В задницу идите со своим афганистаном.У самих проблем выше крыши.Помогать тем кто всю жизнь с истоков то и делает что воюет и живёт также.Это бесполезно там война как смысел жизни.Дикий народ.
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24.11.2020 19:38 Відповісти
самих скоро нужно будет восстанавливать .а они про афганистан думают .там не урвется ничего там есть кому
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24.11.2020 19:42 Відповісти
Как только долбас восстановим, так сразу за Афганистан беремся
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24.11.2020 19:46 Відповісти
да уж- важное дело сейчас для страны востановление Афганистана-
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24.11.2020 19:55 Відповісти
По программе украинского презедента - восстановление начнут с земледелия, а конкретно - полей засеянных маком.
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24.11.2020 20:10 Відповісти
Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху!» - я смеюсь. (Лицо Филиппа Филипповича перекосило так, что тяпнутый открыл рот). Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся чисткой сараев - прямым своим делом, - разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев!

(с) М. Булгаков "Собачье сердце"
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24.11.2020 20:59 Відповісти
Богатейшая страна Европы берётся за восстановление Афганистана. ))
У нас что, других проблем нет, или это дружественное нам, пограничное с Украиной государство?
А может быть это Украина вела там "освободительную" войну?
Україна готова приєднатися до відновлення Афганістану, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4724

Видимо кто-то очень заинтересован в очередном распиле бабла, Или, на худой конец, в откате.
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24.11.2020 21:04 Відповісти
Кто то? А у вас есть сомнения кто? Конечно же это Порошенко!. Больше ведь некому. Кстати "барыга" ещё и в том виноват что оставил в казне так мало денег(131 миллиард) и их хватило только на "правительство" Гончарука а сейчас уже в казне дыра такая что даже вакцину купить просто не за что,деньги только на пенсии и всё. Учителям и всем кому обещали по 4 000 штуки баксов придётся "немного" подождать,до следующих выборов где пообещают уже по 8 000 баксов не меньше.
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25.11.2020 10:11 Відповісти
Упс.. странно и почему всего этого нет и не делается в Украине? Україна готова приєднатися до відновлення Афганістану, - Кулеба - Цензор.НЕТ 856
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24.11.2020 21:14 Відповісти
Там таліби часто наскакують, партизанська війна вже 20 років.
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24.11.2020 21:50 Відповісти
Иногда создаётся впечатление, что все чемоданы с аргентинским коксом, которые не попали в рашку попали к нам.
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24.11.2020 22:37 Відповісти
Масштаб не тот!!!!! Давайте лучше на луне кратер заасфальтируем!!!
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24.11.2020 23:01 Відповісти
"Украина готова присоединиться к восстановлению Афганистана". А к восстановлению Украины от последствий деятельности зе-власти Украина "готова присоединиться"?
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25.11.2020 06:50 Відповісти
Построить там сельпо или эпицентр.
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25.11.2020 07:00 Відповісти
Когда уже в конце концов госслужащих перед приёмом на работу начнут проверять на психическую адекватность и наркозависимость??????
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25.11.2020 07:36 Відповісти
Коли ваші компанії почнуть відновлювати Україну? Взагалі то українці не мають грошей на хліб не те що на продукти з маку.
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25.11.2020 09:57 Відповісти
Україна готова приєднатися до відновлення Афганістану, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4437 Україна готова приєднатися до відновлення Афганістану, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2261
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25.11.2020 10:04 Відповісти
После такого правления ЗЕбилов Украине точно, как Афганистану нужна помощь в восстановлении. И разрушило страну само же 73-х процентное стадо.
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25.11.2020 10:13 Відповісти
да, действительно, в Украине нет своих проблем... можно и помочь... "кричали" что как станем самостоятельными - накормим всю Европу... оказалось Европа кормит нас...
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25.11.2020 10:13 Відповісти
Ну, якщо за міжнародний кошт то, чому і не заробити? То, звичайно не Польща але і там гроші крутяться.
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25.11.2020 12:13 Відповісти
Видать COVID-19 мозги Кулебы превратил в кулебяку. Не, ну если Кулебе хочется, то нехай в частном порядке едет и восстанавливает.
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25.11.2020 10:18 Відповісти
А можна все те саме але для України? Тут ні на що не годні, а ось в Афган на заробітки з милою душею. Хоча і так непогано.
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25.11.2020 12:12 Відповісти
ТАЛИБАНУ ГЕРОИНЫЧУ, ПРЫВЭТ.
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25.11.2020 14:35 Відповісти
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