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Украина готова присоединиться к восстановлению Афганистана, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина готова присоединиться к восстановлению Афганистана, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в пленарном заседании высокого уровня конференции "Афганистан 2020" и рассказал участникам конференции о возможностях украинских компаний в восстановлении Афганистана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Украина может многое предложить. Мы готовы участвовать в региональных и межрегиональных экономических, инфраструктурных и энергетических проектах с привлечением Афганистана. Украинские компании готовы поставлять промышленные, строительные товары, локомотивы, тракторы, железнодорожное оборудование. Наши специалисты готовы организовать тренинги для афганских инженеров, задействованных в строительстве железнодорожной инфраструктуры и систем оповещения", - рассказал Кулеба.

Министр выразил поддержку усилий руководства Афганистана в продвижении внутриафганского диалога. Он также отметил, что именно экономическое развитие Афганистана лучше всего будет содействовать укреплению мира, процветания и стабильности в регионе Южной и Центральной Азии.

Также читайте: Украина продолжит участие в операции НАТО в Афганистане, - Пристайко

Кулеба напомнил, что Украина принимает важное участие в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" и уверил в продолжении этого вклада в безопасность, мир и процветание Афганистана и более широкого региона.

"Я хочу донести простой месседж. Пришло время не просто искать лучшие формулировки о поддержке территориальной целостности и суверенитета Афганистана, а действовать. Так, как мы умеем действовать", - подчеркнул глава МИД в видеообращении к участникам конференции.

Конференция под лозунгом "Мир, процветание и самодостаточность" проходит в Женеве 23-24 ноября с участием представителей высокого уровня 66 государств и 32 международных организаций с целью консолидировать международную поддержку мирного процесса в Афганистане.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+35
А Україна не бажає приєднатись до відновлення України ???))
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24.11.2020 18:29
+14
чего?
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24.11.2020 18:28
+12
У кого есть приличные слова ? У меня закончились .
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24.11.2020 18:29
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Страница 2 из 2
Думаю, Афганистану куда проще закупить все перечисленные позиции в Китае.
Тк везти контейнер из Украины: Черное море (порт Одесса) - Эгейское море - Суэцкий канал - Красное море - Индийский океан (порт Карачи, Пакистан) и дальше через весь Пакистан, будет достаточно дорогим удовольствием.
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24.11.2020 19:34 Ответить
В Украине уже все построили? Для Украины денег никогда нет за что не возьмись,зато на муслимов найдутся.
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24.11.2020 19:34 Ответить
знание английского языка для каждого солдата и тем более офицера обязательно,кого попало туда не пошлют без спецподготовки по линии НАТО.
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24.11.2020 19:35 Ответить
всего в миротворческих миссиях с 1992 года и по сегодня участвовало 45 тысяч солдат и офицеров украины под эгидой ООН и НАТО
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24.11.2020 19:38 Ответить
Кулеба проснись ,проснись ты усрался.Мозги себе восстанови.Совсем охерели?В задницу идите со своим афганистаном.У самих проблем выше крыши.Помогать тем кто всю жизнь с истоков то и делает что воюет и живёт также.Это бесполезно там война как смысел жизни.Дикий народ.
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24.11.2020 19:38 Ответить
самих скоро нужно будет восстанавливать .а они про афганистан думают .там не урвется ничего там есть кому
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24.11.2020 19:42 Ответить
Как только долбас восстановим, так сразу за Афганистан беремся
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24.11.2020 19:46 Ответить
да уж- важное дело сейчас для страны востановление Афганистана-
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24.11.2020 19:55 Ответить
По программе украинского презедента - восстановление начнут с земледелия, а конкретно - полей засеянных маком.
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24.11.2020 20:10 Ответить
Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху!» - я смеюсь. (Лицо Филиппа Филипповича перекосило так, что тяпнутый открыл рот). Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся чисткой сараев - прямым своим делом, - разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев!

(с) М. Булгаков "Собачье сердце"
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24.11.2020 20:59 Ответить
Богатейшая страна Европы берётся за восстановление Афганистана. ))
У нас что, других проблем нет, или это дружественное нам, пограничное с Украиной государство?
А может быть это Украина вела там "освободительную" войну?
Україна готова приєднатися до відновлення Афганістану, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4724

Видимо кто-то очень заинтересован в очередном распиле бабла, Или, на худой конец, в откате.
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24.11.2020 21:04 Ответить
Кто то? А у вас есть сомнения кто? Конечно же это Порошенко!. Больше ведь некому. Кстати "барыга" ещё и в том виноват что оставил в казне так мало денег(131 миллиард) и их хватило только на "правительство" Гончарука а сейчас уже в казне дыра такая что даже вакцину купить просто не за что,деньги только на пенсии и всё. Учителям и всем кому обещали по 4 000 штуки баксов придётся "немного" подождать,до следующих выборов где пообещают уже по 8 000 баксов не меньше.
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25.11.2020 10:11 Ответить
Упс.. странно и почему всего этого нет и не делается в Украине? Україна готова приєднатися до відновлення Афганістану, - Кулеба - Цензор.НЕТ 856
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24.11.2020 21:14 Ответить
Там таліби часто наскакують, партизанська війна вже 20 років.
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24.11.2020 21:50 Ответить
Иногда создаётся впечатление, что все чемоданы с аргентинским коксом, которые не попали в рашку попали к нам.
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24.11.2020 22:37 Ответить
Масштаб не тот!!!!! Давайте лучше на луне кратер заасфальтируем!!!
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24.11.2020 23:01 Ответить
"Украина готова присоединиться к восстановлению Афганистана". А к восстановлению Украины от последствий деятельности зе-власти Украина "готова присоединиться"?
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25.11.2020 06:50 Ответить
Построить там сельпо или эпицентр.
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25.11.2020 07:00 Ответить
Когда уже в конце концов госслужащих перед приёмом на работу начнут проверять на психическую адекватность и наркозависимость??????
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25.11.2020 07:36 Ответить
Коли ваші компанії почнуть відновлювати Україну? Взагалі то українці не мають грошей на хліб не те що на продукти з маку.
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25.11.2020 09:57 Ответить
Україна готова приєднатися до відновлення Афганістану, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4437 Україна готова приєднатися до відновлення Афганістану, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2261
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25.11.2020 10:04 Ответить
После такого правления ЗЕбилов Украине точно, как Афганистану нужна помощь в восстановлении. И разрушило страну само же 73-х процентное стадо.
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25.11.2020 10:13 Ответить
да, действительно, в Украине нет своих проблем... можно и помочь... "кричали" что как станем самостоятельными - накормим всю Европу... оказалось Европа кормит нас...
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25.11.2020 10:13 Ответить
Ну, якщо за міжнародний кошт то, чому і не заробити? То, звичайно не Польща але і там гроші крутяться.
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25.11.2020 12:13 Ответить
Видать COVID-19 мозги Кулебы превратил в кулебяку. Не, ну если Кулебе хочется, то нехай в частном порядке едет и восстанавливает.
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25.11.2020 10:18 Ответить
А можна все те саме але для України? Тут ні на що не годні, а ось в Афган на заробітки з милою душею. Хоча і так непогано.
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25.11.2020 12:12 Ответить
ТАЛИБАНУ ГЕРОИНЫЧУ, ПРЫВЭТ.
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25.11.2020 14:35 Ответить
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