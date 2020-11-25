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Двоє цивільних постраждали на Донбасі внаслідок обстрілів, - ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Події

Двоє цивільних постраждали на Донбасі внаслідок обстрілів, - ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала травмування двох цивільних унаслідок обстрілу бойовиків. Це сталося в населеному пункті Олександрівка, неподалік Донецька, 12 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті СММ ОБСЕ за 24 листопада.

Спостерігачі повідомили, що постраждали двоє чоловіків - один віком приблизно 60-69 років і його онук 20-29 років.

Вибух стався біля будинку, де живуть постраждалі. Вони обидва зазнали травм, які пов'язані з втратою слуху.

Медперсонал лікарні у Донецьку повідомив команді Місії, що 13 листопада чоловік (20-29 років) надійшов до лікарні з порушенням слуху і підвищеним артеріальним тиском. За їхньою оцінкою, це сталося в результаті вибуху.

Також читайте: Від початку року на Донбасі загинули 18 цивільних, - СММ ОБСЄ

Автор: Наталя Джума
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Каких еще обстрелов? Перемирие вроде уже 5-й год. Так что все согласовано в рамках договоренностей с украинским правительством и ОБСЕ. А то что так договорились все вопросы к ТГК. Мы им обеспечиваем пенсии, свет и воду а *та сторона* нам обстрелы.
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25.11.2020 01:19 Відповісти
жЫвут пострадавшие

Двоешники...
Блин, как остановится ржать,глядя на возраст потерпевших?
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25.11.2020 01:22 Відповісти
По какой "их оценке"? Пострадавшим и языки оторвало?
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25.11.2020 01:41 Відповісти
Двое гражданских пострадали на Донбассе в результате обстрелов, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6917
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25.11.2020 01:44 Відповісти
Лучше бы этим "пострадавшим" не уши оторвало, а ноги , чтобы не могли бегать в Украину за пенсиями, пособиями, диверсии совершать и путинскому режиму прислуживать....
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25.11.2020 06:35 Відповісти
Це мабуть ті, що кричали "за розведення військ", а фактично відведення наших?
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25.11.2020 08:47 Відповісти
 
 