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Двое гражданских пострадали на Донбассе в результате обстрелов, - ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Двое гражданских пострадали на Донбассе в результате обстрелов, - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала травмирование двоих гражданских в результате обстрела боевиков. Это произошло в населенном пункте Александровка, недалеко от Донецка, 12 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.за 24 ноября

Наблюдатели сообщили, что пострадали двое мужчин - один в возрасте примерно 60-69 лет и его внук 20-29 лет.

Взрыв произошел возле дома, где жывут пострадавшие. Они оба получили травмы, которые связаны с потерей слуха.

Медперсонал больницы в Донецке сообщил команде Миссии, что 13 ноября мужчина (20–29 лет) поступил в больницу с нарушением слуха и повышенным артериальным давлением. По их оценке, это произошло в результате взрыва.

Также читайте: С начала года на Донбассе погибли 18 гражданских, - СММ ОБСЕ

Автор: Роман Свиридович
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Каких еще обстрелов? Перемирие вроде уже 5-й год. Так что все согласовано в рамках договоренностей с украинским правительством и ОБСЕ. А то что так договорились все вопросы к ТГК. Мы им обеспечиваем пенсии, свет и воду а *та сторона* нам обстрелы.
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25.11.2020 01:19 Ответить
жЫвут пострадавшие

Двоешники...
Блин, как остановится ржать,глядя на возраст потерпевших?
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25.11.2020 01:22 Ответить
По какой "их оценке"? Пострадавшим и языки оторвало?
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25.11.2020 01:41 Ответить
Двое гражданских пострадали на Донбассе в результате обстрелов, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6917
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25.11.2020 01:44 Ответить
Лучше бы этим "пострадавшим" не уши оторвало, а ноги , чтобы не могли бегать в Украину за пенсиями, пособиями, диверсии совершать и путинскому режиму прислуживать....
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25.11.2020 06:35 Ответить
Це мабуть ті, що кричали "за розведення військ", а фактично відведення наших?
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25.11.2020 08:47 Ответить
 
 