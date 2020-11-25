За добу в ЗСУ виявили 166 випадків коронавірусу, - Командування Медсил

Станом на 10.00 25 листопада в Збройних Силах України на коронавірус хворіють 2 795 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу виявили 166 нових випадків інфікування COVID-19.

З них в установи охорони здоров'я госпіталізовані 27 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 139 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

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Всього за час пандемії одужали - 6 565 осіб, летальних випадків - 26. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) - 363 людини. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 45 осіб.