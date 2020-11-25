За сутки в ВСУ выявили 166 случаев коронавируса, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 25 ноября в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеют 2 795 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки выявили 166 новых случаев инфицирования COVID-19.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 27 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 139 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 6 565 человек, летальных случаев - 26. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 363 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 45 человек.

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