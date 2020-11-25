На Донбасі нині щонайбільше 3 тис. російських військовослужбовців, - Хомчак
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У непідконтрольних українському уряду окремих районах Донецької та Луганської областей нині присутні щонайбільше 3 тисячі російських військовослужбовців.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.
"Розвідка повідомляє, що російських військовослужбовців щонайбільше три тисячі. Це офіцери, інструктори, ті, хто допомагає командирам ухвалювати рішення. В окопах російські солдати не сидять, там вся "географія" Росії, України, інших країн. Усі поставки техніки, її ремонт - на 100% з Росії", - зазначив Хомчак.
"Водночас, є інформація про прибуття 10 і 12 груп снайперів з Росії, ми їх бачили під Широкиним", - додав Хомчак.
При цьому головнокомандувач ЗСУ висловив переконання, що військове вирішення конфлікту на сході України в існуючих умовах неможливе.
"Військового вирішення конфлікту немає. У багатьох місцях ми "вперлися" в міста і населені пункти, де ведення військових дій утруднене", - пояснив він.
Головнокомандувач ЗСУ також наголосив, що рішення про відкриття вогню у відповідь ухвалює командир на місці: "Для цього не потрібне добро президентів або Генштабу".
Будь ласка, зачекайте...
президентов???? каких президентов? сколько их у нас...или не у нас????
ну тогда не считается и срочно проводить выборы и снимать с х.йла санкции...
зе-гниды....
Азербайджанские войска попросили российских "миротворцев" покинуть город Агдам.
Россияне тихо свалили.
Кто говорит, что с россиянами трудно договариваться?
Просто нужно приводить аргументы достаточного калибра.
tZE
"Разведка сообщает, что российских военнослужащих не более трех тысяч. Это офицеры, инструкторы, те, кто помогает командирам принимать решения. В окопах российские солдаты не сидят, там вся "география" России, Украины, других стран. ВИсточник: https://censor.net/ru/n3233104»
ОН ХВАСТАЕТСЯ?
1. Хомяк, а НЕ БОЛЕЕ - это по Вашему уже хорошо ?
2. Уточните , кто сидит в окопах . Если не россияне , а вся география раши - ЭТО КТО ?
Алієв з Ердоганом підкажуть.
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 1062 артиллеристских системы, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермаки и кравчуки будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы?
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, свободно экономическую зону(платить меньше налоги чем вся Украина), с правительствами этих грёбанных республик?
Это не все вопросы.
Ответ есть у ермаков-крачуков- резников, сивох -зеленских и компании пацифистов, смотрящих в глаза самому пу?
Ответа нет, ведут всех к гражданской бойне.