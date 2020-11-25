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На Донбасі нині щонайбільше 3 тис. російських військовослужбовців, - Хомчак

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

На Донбасі нині щонайбільше 3 тис. російських військовослужбовців, - Хомчак

У непідконтрольних українському уряду окремих районах Донецької та Луганської областей нині присутні щонайбільше 3 тисячі російських військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

"Розвідка повідомляє, що російських військовослужбовців щонайбільше три тисячі. Це офіцери, інструктори, ті, хто допомагає командирам ухвалювати рішення. В окопах російські солдати не сидять, там вся "географія" Росії, України, інших країн. Усі поставки техніки, її ремонт - на 100% з Росії", - зазначив Хомчак.

"Водночас, є інформація про прибуття 10 і 12 груп снайперів з Росії, ми їх бачили під Широкиним", - додав Хомчак.

При цьому головнокомандувач ЗСУ висловив переконання, що військове вирішення конфлікту на сході України в існуючих умовах неможливе.

"Військового вирішення конфлікту немає. У багатьох місцях ми "вперлися" в міста і населені пункти, де ведення військових дій утруднене", - пояснив він.

Головнокомандувач ЗСУ також наголосив, що рішення про відкриття вогню у відповідь ухвалює командир на місці: "Для цього не потрібне добро президентів або Генштабу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім'ям курсантів, які загинули під час катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом, виплачено компенсації, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
"всего лишь 3 000? " - риторику зеленого бидла почули? Сцуки закінчать гірше януковича. На Донбассе сейчас не более 3 тыс. российских военнослужащих, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1680
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25.11.2020 11:33
+15
..."Военного решения конфликта нет. Во многих местах мы "уперлись" в города и населенные пункты, где ведение военных действий затруднено", - объяснил он.Источник: https://censor.net/ru/n3233104... Хомчак, ты уже проиграл ментально, в своих мыслях, дальше продолжать не нужно, и ты не нужен как нач. ГШ. Скажу тебе, что мирного решения конфликта с РФ не существует, если они когда и отступали, то только под ударами противника, никогда они никому ничего даром не отдавали, учи историю. Уперлись в города, так не стойте упершись в города, обойдите их с флангов, возьмите под контроль пути снабжения и враг выйдет от туда сам, как из Степанакерта после взятия Шуши. Но зачем тебе это обьяснять, ты сдался уже, тебе комфортно в своем кресле, медальки, да ручки золоченые раздавать, таким же ЗЕсоплежуям как сам...
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25.11.2020 11:43
+14
Собак выгнали из Агдама

Азербайджанские войска попросили российских "миротворцев" покинуть город Агдам.
Россияне тихо свалили.
Кто говорит, что с россиянами трудно договариваться?
Просто нужно приводить аргументы достаточного калибра.
tZE
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25.11.2020 11:52
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"Для этого не нужно добро президентов или Генштаба" - цитата...

президентов???? каких президентов? сколько их у нас...или не у нас????
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25.11.2020 11:28 Відповісти
обох двох )) и подпись ермака на их разрешениях ))
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25.11.2020 11:32 Відповісти
"всего лишь 3 000? " - риторику зеленого бидла почули? Сцуки закінчать гірше януковича. На Донбассе сейчас не более 3 тыс. российских военнослужащих, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1680
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25.11.2020 11:33 Відповісти
Хомчак еще тот гавнокомандующий На Донбассе сейчас не более 3 тыс. российских военнослужащих, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1463
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25.11.2020 11:33 Відповісти
этого мало???
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25.11.2020 11:28 Відповісти
О как, а как же "Порошенко не хочет заканчивать войну"? Что зебилы позасовывали языки в одно место?
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25.11.2020 11:28 Відповісти
Это не считая двух армейских корпусов на границе с Украиной
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25.11.2020 11:38 Відповісти
Трьох.
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25.11.2020 14:37 Відповісти
не надо вести бд в городах, перекройте им снабжение из парашки и отсюда водой например и они сдадутся
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25.11.2020 11:38 Відповісти
не треба так перейматися, вождь зелений скоро закінчить війну та отримає орден від путіна.а війну вони планують закінчити на ламанші і берегах атлантики.
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25.11.2020 11:39 Відповісти
Хомчак кодлана Коломойского/ Путин заявил «Вновь назначенный начальник генерального штаба украинской армии (Хомчак) подтвердил, что это (переход украинских кораблей) была провокация организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы».-Пресс-конференция Путина по итогам саммита «Большой двадцатки»/ У нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии, - Хомчак о знакомстве с Коломойским.
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25.11.2020 11:42 Відповісти
їх обох пов'язує кров "операції" зі взяття Іловайська. Саме коломИйський_корбан_хомчак залізли до того мішка, вирішуючи рейдерські забаганки коломИйського.
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25.11.2020 12:44 Відповісти
так точно. воду донецк получає з Украіни,електрику також,та й газ іде з украіни,адже там "наші люди ". Ну і як зелені своїх не підтримають.А тепер розсудіт самі за чий це рахунок така щедрість.
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25.11.2020 11:43 Відповісти
..."Военного решения конфликта нет. Во многих местах мы "уперлись" в города и населенные пункты, где ведение военных действий затруднено", - объяснил он.Источник: https://censor.net/ru/n3233104... Хомчак, ты уже проиграл ментально, в своих мыслях, дальше продолжать не нужно, и ты не нужен как нач. ГШ. Скажу тебе, что мирного решения конфликта с РФ не существует, если они когда и отступали, то только под ударами противника, никогда они никому ничего даром не отдавали, учи историю. Уперлись в города, так не стойте упершись в города, обойдите их с флангов, возьмите под контроль пути снабжения и враг выйдет от туда сам, как из Степанакерта после взятия Шуши. Но зачем тебе это обьяснять, ты сдался уже, тебе комфортно в своем кресле, медальки, да ручки золоченые раздавать, таким же ЗЕсоплежуям как сам...
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25.11.2020 11:43 Відповісти
Хомчак, конечно та еще нерпа, но когда позиция говнокомандующего "просто перестать стрелять", то что должен делать НГШ?
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25.11.2020 13:58 Відповісти
Если у командира нет решений то нахрена он нужен?
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25.11.2020 15:42 Відповісти
Решение может быть и есть, но это же армия. Там приказы выполняют, а не обсуждают. По логике, если он не согласен с "генеральной линией партии", то должен был подать в отставку. Ты об этом?
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25.11.2020 16:08 Відповісти
Я о том, что во главе Страны и Армии трусы и предатели.
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25.11.2020 16:10 Відповісти
Даже если не "трусы и предатели", а просто "никакие". Украина сейчас не в той ситуации, что бы у руля стояли "никакие". Это смерти подобно.
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25.11.2020 16:46 Відповісти
в Луганской области идеально было бы выйти на на окраину Каброда, там отличный холм, с которого весь город простреливается как на ладони. По прямой от Счастья там километров 15.. эх.. И брать перерезать железку между Донецком и Луганском. Так бы и было, если бы Первомайск и Стаханов в свое время взяли. Я был в шоке когда узнал, что части перебросили с Первомайска на Илловайск.. спасибо, Беня, тварь, греть тебе в аду.
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25.11.2020 11:46 Відповісти
А сейчас заседают в ТГК, выгребают от кацапов все новые требования, одно дурнее другого, и никто не заикнется, что по тем же минским соглашениям Дебальцево и Углегорск наши.
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25.11.2020 11:49 Відповісти
"... не более 3 тысяч ..." - а-а-а, та всего то?
ну тогда не считается и срочно проводить выборы и снимать с х.йла санкции...

зе-гниды....
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25.11.2020 11:51 Відповісти
Собак выгнали из Агдама

Азербайджанские войска попросили российских "миротворцев" покинуть город Агдам.
Россияне тихо свалили.
Кто говорит, что с россиянами трудно договариваться?
Просто нужно приводить аргументы достаточного калибра.
tZE
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25.11.2020 11:52 Відповісти
главнокомандующий ВСУ высказал убеждение, что военное решение конфликта.... невозможно. / Таки да. Раз старший приказал: Дайте 5-10 лет и кровь (украинцев РФ и Израиль) забудут. Россия все равно сильнее. - Коломойский/ Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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25.11.2020 11:54 Відповісти
«
"Разведка сообщает, что российских военнослужащих не более трех тысяч. Это офицеры, инструкторы, те, кто помогает командирам принимать решения. В окопах российские солдаты не сидят, там вся "география" России, Украины, других стран. ВИсточник: https://censor.net/ru/n3233104»
ОН ХВАСТАЕТСЯ?
1. Хомяк, а НЕ БОЛЕЕ - это по Вашему уже хорошо ?

2. Уточните , кто сидит в окопах . Если не россияне , а вся география раши - ЭТО КТО ?
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25.11.2020 11:55 Відповісти
"Военного решения конфликта нет. Во многих местах мы "уперлись" в города и населенные пункты, где ведение военных действий затруднено", - объяснил он. - откровенная ложь. А вот это что, почему бы и нам с сепаратюгами не поступить подобным образом и выбить их нафиг?

На Донбассе сейчас не более 3 тыс. российских военнослужащих, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3237
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25.11.2020 11:57 Відповісти
Грозный 1999 год., и кто это сделал?
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25.11.2020 12:04 Відповісти
Как кто, тебе это неизвестно?
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25.11.2020 12:09 Відповісти
Мне как раз известно, это нашему руководству неизвестно, они в каждой дырке видят миир...
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25.11.2020 12:11 Відповісти
Отож!
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25.11.2020 15:24 Відповісти
то есть 1 и 2 армейские корпуса,входящие в состав вооруженных сил россии таковыми не считаются?
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25.11.2020 11:58 Відповісти
О как...
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25.11.2020 12:04 Відповісти
А немного подумать? Это сложно, но нужно.
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25.11.2020 12:18 Відповісти
""Військового вирішення конфлікту немає. У багатьох місцях ми "вперлися" в міста і населені пункти, де ведення військових дій утруднене"
Алієв з Ердоганом підкажуть.
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25.11.2020 12:14 Відповісти
Когда на Банковой зеленский, нет потребности в армиях. один зеленский стоит десяти чужих армий.
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25.11.2020 12:18 Відповісти
Командувач повинен бути ятрубом. Він має жадати війни і знищення окупанта. Говорити про неможливість звільнення українських територій військовим шляхом це справа дипломатів. Коли так говорять військові це передумова капітуляції. Це тільки підбадьорює ворога до активних дій і просування вперед. Навіщо нам інформація про прибуття російських снайперів для безпечного полювання за вашими солдатами. Повідомте нас про знищення цих снайперів і ми будемо пишатися вами.
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25.11.2020 12:33 Відповісти
У нас сейчас время мокрых куриц...
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25.11.2020 13:27 Відповісти
не шутите, Вам вполне серьезно сказали что там нет ихтамнетов, там могут быть только сочувствующие и отпускники и оружие исключительно из заброшенных шахт
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25.11.2020 13:29 Відповісти
Что зеленские, ермаки, крачуки собираются делать с:
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 1062 артиллеристских системы, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермаки и кравчуки будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы?
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, свободно экономическую зону(платить меньше налоги чем вся Украина), с правительствами этих грёбанных республик?
Это не все вопросы.
Ответ есть у ермаков-крачуков- резников, сивох -зеленских и компании пацифистов, смотрящих в глаза самому пу?
Ответа нет, ведут всех к гражданской бойне.
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25.11.2020 13:45 Відповісти
Хіба це слова главнокомандующего ЗС України?А де тоді наказ на звільнення нашої землі,якщо їх тільки 3000 кадрових мундирів?
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25.11.2020 14:15 Відповісти
Хомчак явно занизил количество российских кадровых офицеров зоне ОРДЛО. Думаю это сделано в предательских целях. Они дружно помагают шмаркле.
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25.11.2020 14:37 Відповісти
Восточная мудрость гласит " Армия баранов будет непобедимой если во главе её стоит ЛЕВ и даже армия львов проиграет войну если во главе этой армии стоит БАРАН". Наша Армия раздетая,разутая плохо вооружённая в 2014 году сломала хребет армии орков и их наймитов и практически смогла освободить огромную часть Донецкой и Луганской области от этой нечисти . И каждый день мы продвигались вперёд,по немногу но мы шли вперёд. Теперь во главе ВСУ стоят те кто должен быть расстрелян за трусость,дезертирство и предательство своей Армии и мы отступаем даже без боя. Это пример что Армией стали руководить бараны и предатели.
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25.11.2020 14:40 Відповісти
А что вы ожидали от дезертира и предателя Украины под Иловайском, Хомчака!! Он будет лизать зеленскогму очко до блеска и подпевать ему о том , что В ОРДЛО везде мир и убитых бойцов ВСУ нет!!
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25.11.2020 16:22 Відповісти
Оце '' не более'' просто вбиває.
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25.11.2020 18:20 Відповісти
щяс ботоферма пойдет в полный рост в атаку и всех кацапов клавиатурами закидает.
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26.11.2020 02:21 Відповісти
 
 