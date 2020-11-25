3 680 5
Кабмін погодив звільнення голів Закарпатської та Харківської ОДА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кабінет Міністрів України погодив призначення нових голів Закарпатської та Харківської обласних державної адміністрацій та звільнення колишніх.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідні проєкти указів президента були прийняті на засіданні уряду.
Зокрема, на посаду голови Закарпатської обладміністрації позгоджено Анатолія Полоскова, а на посаду глави Харківської обладміністрації - Айну Тимчук.
Полосков є директором ТОВ "Виноробна компанія "Шато Чизай".
Тимчук є керівником апарату Дніпропетровської обладміністрації.
Уряд у середу також погодив звільнення голови Закарпатської обладміністрації Олексія Петрова та голови Харківської обладміністрації Олексія Кучера.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Volodymyr Zaiets
показати весь коментар25.11.2020 14:59 Відповісти Мені подобається 1
Lev Zavago 2ac59658
показати весь коментар25.11.2020 15:30 Відповісти Мені подобається 2
HartmannEri
показати весь коментар25.11.2020 15:52 Відповісти Мені подобається 0
Zelya Vsyo
показати весь коментар25.11.2020 16:26 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...