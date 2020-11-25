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Новини Політика України
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Кабмін (6265) призначення (1020) ОДА (1541) звільнення (1511)

Кабмін погодив звільнення голів Закарпатської та Харківської ОДА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін погодив звільнення голів Закарпатської та Харківської ОДА

Кабінет Міністрів України погодив призначення нових голів Закарпатської та Харківської обласних державної адміністрацій та звільнення колишніх.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідні проєкти указів президента були прийняті на засіданні уряду.

Зокрема, на посаду голови Закарпатської обладміністрації позгоджено Анатолія Полоскова, а на посаду глави Харківської обладміністрації - Айну Тимчук.

Полосков є директором ТОВ "Виноробна компанія "Шато Чизай".

Тимчук є керівником апарату Дніпропетровської обладміністрації.

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Уряд у середу також погодив звільнення голови Закарпатської обладміністрації Олексія Петрова та голови Харківської обладміністрації Олексія Кучера.

Автор: Анастасія Потіха
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Все, Кучере, чухай у Пастухи!
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25.11.2020 14:59 Відповісти
А ВЫ друзья как не садитесь ,всё в музыканты не годитесь !
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25.11.2020 15:30 Відповісти
До жопы все эти перестановки кроватей в ЗЕборделе...
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25.11.2020 15:52 Відповісти
Лет 10 назад Чизай выпускал вино. Сейчас гонит сплошную бормотуху. Имени губернатора. Кабмін погодив звільнення голів Закарпатської та Харківської ОДА - Цензор.НЕТ 8101
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25.11.2020 16:26 Відповісти
 
 