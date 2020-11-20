Кабмін змінив Буславець на Бойка на посаді в.о. міністра енергетики
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Виконуючим обов'язки міністра енергетики замість Ольги Буславець призначено її заступника Юрія Бойка.
Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду 20 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кабміну.
"Під час засідання Уряду прем'єр-міністр подякував Ользі Буславець за зміни, які вдалося реалізувати в ці непрості для країни місяці. Також Денис Шмигаль зазначив, що Ольга Буславець залишається працювати в урядовій команді", - сказано в повідомленні.
Ольга Буславець виконувала обов'язки міністра енергетики з квітня. До цього вона була гендиректором Директорату енергетичних ринків Міненерго.
Юрій Бойко був призначений заступником міністра енергетики у травні. В енергетичній сфері він працює 25 років, до призначення був заступником директора з економіки та фінансів держпідприємства "Енергоринок".
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Coitus vulgaris або coitus per anum?
🤣🤣🤣
Замість традиційного дисконту в 10% компанії Коломойського і Ахметова купують електроенергію в Енергоатому зі знижкою в 42%, пишуть ЗМІ.
Через надання рекордних знижок Енергоатом тільки за тиждень втратив 65 мільйонів гривень, пише видання Наші гроші.
Як повідомляється, Енергоатом Трейдинг на торгах 13 листопада продав компаніям Юнайтед Енерджі (з групи компаній Ігоря Коломойського) і Д. Трейдинг (з групи компаній Рината Ахметова) з рекордною знижкою для спотової ринкової ціни -42% (650 грн. за МВт*год).
Всього на аукціоні продали 168 000 МВт*год нічної електроенергії. У конкурсі брали участь вісім фірм, але 85% обсягу викупили компанії олігархів. Решта покупці, за даними видання, купували енергію по 800-940 грн за МВт*год.https://ua.korrespondent.net/business/companies/4296031-enerhoatom-prodaie-oliharkham-***************-za-rekordnymy-znyzhkamy-zmi
где его нах послал премьер министр Казахстана
Она была тупее Зеленского и верещук вместе взятых.
Так, что не шило на мыло.
Можно хоть на "заслуженную пензию" идти.
tZE inform
@tZEinform
·32 минШмыгаль (группа Ахметова) не сработался с сильно умной Буславец (группа Ахметова), потому заменил ее на Бойко (группа Ахметова).
https://www.depo.ua/ukr/politics/borgi-virosli-uchetvero-kosmichne-agentstvo-ukraini-pidbilo-nevtishni-pidsumki-roku-202011201247948
Петро Порошенко підписав Закон про "зелену енергетику"
Чиновник регіональної адміністрації: Пані Ольга, давайте обговоримо програму Вашого візиту в Крижопільську область.
Ольга Буславець: Шо ти мєлєш? Какая праграма? Ви нас чєм там карміть будєтє?