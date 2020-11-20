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Новини Політика України
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Кабмін змінив Буславець на Бойка на посаді в.о. міністра енергетики

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін змінив Буславець на Бойка на посаді в.о. міністра енергетики

Виконуючим обов'язки міністра енергетики замість Ольги Буславець призначено її заступника Юрія Бойка.

Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду 20 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кабміну.

"Під час засідання Уряду прем'єр-міністр подякував Ользі Буславець за зміни, які вдалося реалізувати в ці непрості для країни місяці. Також Денис Шмигаль зазначив, що Ольга Буславець залишається працювати в урядовій команді", - сказано в повідомленні.

Ольга Буславець виконувала обов'язки міністра енергетики з квітня. До цього вона була гендиректором Директорату енергетичних ринків Міненерго.

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Юрій Бойко був призначений заступником міністра енергетики у травні. В енергетичній сфері він працює 25 років, до призначення був заступником директора з економіки та фінансів держпідприємства "Енергоринок".
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Топ коментарі
+15
исполняющие обязанности власти переставляют кровати в своем борделе
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20.11.2020 18:20
+14
Шило-мило мило-шило...
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20.11.2020 18:16
+7
чьих будет? ахметовских или коломойских?
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20.11.2020 18:14
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чьих будет? ахметовских или коломойских?
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20.11.2020 18:14 Відповісти
таки ахметовский.
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20.11.2020 18:33 Відповісти
Грощі на ЗЕлену енергетику віддасть? )))
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20.11.2020 19:15 Відповісти
А я вже було подумав, що вони Рига Бойко витягнули, той би їм схему по вишкам підігнав.
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20.11.2020 19:27 Відповісти
Да, похож. Но не он. Но хрен редьки не слаще
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20.11.2020 20:08 Відповісти
Шило-мило мило-шило...
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20.11.2020 18:16 Відповісти
А відразу подумав на іншого Бойка . . .та і ім'я співпадає.
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20.11.2020 18:19 Відповісти
ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР ВАШИ ОЖИДАНИЯ МОГУТ СКОРО СБЫТЬСЯ Кабмин сменил Буславец на Бойко на посту и.о. министра энергетики - Цензор.НЕТ 7012
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20.11.2020 18:20 Відповісти
я даже подумала готовят к незаметной подмене - какая разница, тот Бойко тот хоть по вышкам мастер!
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20.11.2020 18:23 Відповісти
Бойко премьером будет
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20.11.2020 18:42 Відповісти
дыныро хоть щас хай пи..ет
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20.11.2020 18:47 Відповісти
исполняющие обязанности власти переставляют кровати в своем борделе
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20.11.2020 18:20 Відповісти
вернее сказать имитирующие исполнение...
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20.11.2020 18:25 Відповісти
Импотенты иммитируют коитус..Кабмин сменил Буславец на Бойко на посту и.о. министра энергетики - Цензор.НЕТ 9468
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20.11.2020 18:31 Відповісти
Грустный юмор, но они ведь и правда всем борделем залегли в ФеоФ
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20.11.2020 18:34 Відповісти
Це як?
Coitus vulgaris або coitus per anum?
🤣🤣🤣
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20.11.2020 18:50 Відповісти
Кабмин сменил Буславец на Бойко на посту и.о. министра энергетики - Цензор.НЕТ 7231
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20.11.2020 18:20 Відповісти
"А вы,друзья,как ни садитесь,все в музыканты не годитесь." (с)
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20.11.2020 18:20 Відповісти
Не оправдала в полной мере надежду Ахметова...
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20.11.2020 18:21 Відповісти
оправдала достаточно
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20.11.2020 19:01 Відповісти
Енергоатом продає олігархам електроенергію за рекордними знижками



Замість традиційного дисконту в 10% компанії Коломойського і Ахметова купують електроенергію в Енергоатому зі знижкою в 42%, пишуть ЗМІ.
Через надання рекордних знижок Енергоатом тільки за тиждень втратив 65 мільйонів гривень, пише видання Наші гроші.
Як повідомляється, Енергоатом Трейдинг на торгах 13 листопада продав компаніям Юнайтед Енерджі (з групи компаній Ігоря Коломойського) і Д. Трейдинг (з групи компаній Рината Ахметова) з рекордною знижкою для спотової ринкової ціни -42% (650 грн. за МВт*год).
Всього на аукціоні продали 168 000 МВт*год нічної електроенергії. У конкурсі брали участь вісім фірм, але 85% обсягу викупили компанії олігархів. Решта покупці, за даними видання, купували енергію по 800-940 грн за МВт*год.https://ua.korrespondent.net/business/companies/4296031-enerhoatom-prodaie-oliharkham-***************-za-rekordnymy-znyzhkamy-zmi
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20.11.2020 18:23 Відповісти
зі знижкою в 42%,/ цена угля, который продают украинские госшахты составляет 2,5 тыс. грн за тонну (при себестоимости 3,9 тыс. грн), цена угля по схеме "Роттердам+Донбасс" составляет 1 741 грн за тонну, уголь по схеме просто "Роттердам" составляет 1 275 грн/т.- 20.08.19/ Но виновата зелёная энергетика.Убеждает кодлан Коломойского.
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20.11.2020 18:45 Відповісти
а шо криклий, где новость про поддельные тесты?
где его нах послал премьер министр Казахстана
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20.11.2020 18:27 Відповісти
Треба не ліжка, а курвів міняти. Кабмин сменил Буславец на Бойко на посту и.о. министра энергетики - Цензор.НЕТ 1874
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20.11.2020 18:31 Відповісти
Біда у тому що справжні курви щиро зізнаються у своїй професії, а ці строють з себе ," я нє такая"
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20.11.2020 18:38 Відповісти
Ахметова міняти?.
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20.11.2020 19:05 Відповісти
Не язвите - более тупой особы, чем Буславец даже трудно было себе представить.
Она была тупее Зеленского и верещук вместе взятых.
Так, что не шило на мыло.
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20.11.2020 18:41 Відповісти
Менеджер Ахметова Шмыгаль заменил менеджера Ахметова Богуславец на менеджера Ахметова Бойко.
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20.11.2020 18:50 Відповісти
бойко человек бени
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20.11.2020 18:51 Відповісти
На пару безбедных жизней "заработала" и пох..
Можно хоть на "заслуженную пензию" идти.
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20.11.2020 18:52 Відповісти
Для регатки менять шестерку бубей на семёрку червей це пасьянс
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20.11.2020 18:57 Відповісти








tZE inform

@tZEinform

·32 минШмыгаль (группа Ахметова) не сработался с сильно умной Буславец (группа Ахметова), потому заменил ее на Бойко (группа Ахметова).
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20.11.2020 18:57 Відповісти
если Украина в ближайшее время не избавиться от этого малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата и его хозяев бени и рыжего будет полная Жопа с двумя п.........
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20.11.2020 19:24 Відповісти
Борги виросли учетверо: Космічне агентство України підбило невтішні підсумки року
https://www.depo.ua/ukr/politics/borgi-virosli-uchetvero-kosmichne-agentstvo-ukraini-pidbilo-nevtishni-pidsumki-roku-202011201247948
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20.11.2020 19:29 Відповісти
Самая главная благодарность за уничтожение атомной энергетики этой дряни Богуславець будет впереди Пусть сушит сухари ***** Кабмін змінив Буславець на Бойка на посаді в.о. міністра енергетики - Цензор.НЕТ 693
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20.11.2020 19:35 Відповісти
А этому пану будет такая же благодарность с сухарями?
Петро Порошенко підписав Закон про "зелену енергетику"
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20.11.2020 19:40 Відповісти
Проблема не в законе и не в зеленой энергетике что то не понимаешь читай учись Кабмін змінив Буславець на Бойка на посаді в.о. міністра енергетики - Цензор.НЕТ 9738
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20.11.2020 19:56 Відповісти
куда уж нам сирым и убогим понять сui prodest Кабмін змінив Буславець на Бойка на посаді в.о. міністра енергетики - Цензор.НЕТ 2841
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20.11.2020 20:31 Відповісти
Вот и постучалось Горе лютое, беспощадное к Дупе Оленьки Богуславец разнеженной да кружевами избалованной, в кресле тёплом кабинета уютного благостно прогреваемой - врезали пендель булкодробительный, вытряхнули из кресла министерского на улицу в слякоть осеннюю на 7 ветров промозглых, на дожди колючие, накануне вьюг злобно завывающих да морозов трескучих в куреву заснеженную...
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20.11.2020 19:40 Відповісти
Мабуть під Ахмєтовим заснула і той образився.
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20.11.2020 19:55 Відповісти
был заместителем директора по экономике и финансам госпредприятия "Энергорынок". /Проффесионалов кодлана Коломойского прибыло. ГП «Энергорынок» заявило о банкротстве 21 Января 2020
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20.11.2020 20:28 Відповісти
круговорот г@вна в природе
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20.11.2020 21:30 Відповісти
Кабмін змінив Буславець на Бойка на посаді в.о. міністра енергетики - Цензор.НЕТ 4054
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20.11.2020 22:44 Відповісти
А через месяц они поменяются обратно. Все четко в соответствии с законодательством.
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20.11.2020 22:55 Відповісти
Реальна історія. Телефонна розмова.
Чиновник регіональної адміністрації: Пані Ольга, давайте обговоримо програму Вашого візиту в Крижопільську область.
Ольга Буславець: Шо ти мєлєш? Какая праграма? Ви нас чєм там карміть будєтє?
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20.11.2020 23:17 Відповісти
овощ на подходе
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21.11.2020 09:25 Відповісти
 
 