Кабмин сменил Буславец на Бойко на посту и.о. министра энергетики
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Исполняющим обязанности министра энергетики вместо Ольги Буславец назначен ее заместитель Юрий Бойко.
Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства 20 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабмина.
"Во время заседания Правительства Премьер-министр поблагодарил Ольгу Буславец за изменения, которые удалось реализовать в эти непростые для страны месяцы. Также Денис Шмыгаль отметил, что Ольга Буславец остается работать в правительственной команде", - сказано в сообщении.
Ольга Буславец исполняла обязанности министра энергетики с апреля. До этого она была гендиректором Директората энергетических рынков Минэнерго.
Также на Цензор.НЕТ: Кабмин назначил Рябикина главой Гостаможслужбы
Юрий Бойко был назначен заместителем министра энергетики в мае. В энергетической сфере он трудится 25 лет, до назначения был заместителем директора по экономике и финансам госпредприятия "Энергорынок".
Пожалуйста, подождите...
Coitus vulgaris або coitus per anum?
🤣🤣🤣
Замість традиційного дисконту в 10% компанії Коломойського і Ахметова купують електроенергію в Енергоатому зі знижкою в 42%, пишуть ЗМІ.
Через надання рекордних знижок Енергоатом тільки за тиждень втратив 65 мільйонів гривень, пише видання Наші гроші.
Як повідомляється, Енергоатом Трейдинг на торгах 13 листопада продав компаніям Юнайтед Енерджі (з групи компаній Ігоря Коломойського) і Д. Трейдинг (з групи компаній Рината Ахметова) з рекордною знижкою для спотової ринкової ціни -42% (650 грн. за МВт*год).
Всього на аукціоні продали 168 000 МВт*год нічної електроенергії. У конкурсі брали участь вісім фірм, але 85% обсягу викупили компанії олігархів. Решта покупці, за даними видання, купували енергію по 800-940 грн за МВт*год.https://ua.korrespondent.net/business/companies/4296031-enerhoatom-prodaie-oliharkham-***************-za-rekordnymy-znyzhkamy-zmi
где его нах послал премьер министр Казахстана
Она была тупее Зеленского и верещук вместе взятых.
Так, что не шило на мыло.
Можно хоть на "заслуженную пензию" идти.
tZE inform
@tZEinform
·32 минШмыгаль (группа Ахметова) не сработался с сильно умной Буславец (группа Ахметова), потому заменил ее на Бойко (группа Ахметова).
https://www.depo.ua/ukr/politics/borgi-virosli-uchetvero-kosmichne-agentstvo-ukraini-pidbilo-nevtishni-pidsumki-roku-202011201247948
Петро Порошенко підписав Закон про "зелену енергетику"
Чиновник регіональної адміністрації: Пані Ольга, давайте обговоримо програму Вашого візиту в Крижопільську область.
Ольга Буславець: Шо ти мєлєш? Какая праграма? Ви нас чєм там карміть будєтє?