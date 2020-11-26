РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10312 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
17 006 46
Кабмин (13801) назначение (2047) Минэнергоугля (543) Буславец Ольга (70) Минэнерго (216) Юрий Бойко Минэнерго (8)

Кабмин сменил Буславец на Бойко на посту и.о. министра энергетики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин сменил Буславец на Бойко на посту и.о. министра энергетики

Исполняющим обязанности министра энергетики вместо Ольги Буславец назначен ее заместитель Юрий Бойко.

Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства 20 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабмина.

"Во время заседания Правительства Премьер-министр поблагодарил Ольгу Буславец за изменения, которые удалось реализовать в эти непростые для страны месяцы. Также Денис Шмыгаль отметил, что Ольга Буславец остается работать в правительственной команде", - сказано в сообщении.

Ольга Буславец исполняла обязанности министра энергетики с апреля. До этого она была гендиректором Директората энергетических рынков Минэнерго.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин назначил Рябикина главой Гостаможслужбы

Юрий Бойко был назначен заместителем министра энергетики в мае. В энергетической сфере он трудится 25 лет, до назначения был заместителем директора по экономике и финансам госпредприятия "Энергорынок".

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
исполняющие обязанности власти переставляют кровати в своем борделе
показать весь комментарий
20.11.2020 18:20
+14
Шило-мило мило-шило...
показать весь комментарий
20.11.2020 18:16
+7
чьих будет? ахметовских или коломойских?
показать весь комментарий
20.11.2020 18:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чьих будет? ахметовских или коломойских?
показать весь комментарий
20.11.2020 18:14 Ответить
таки ахметовский.
показать весь комментарий
20.11.2020 18:33 Ответить
Грощі на ЗЕлену енергетику віддасть? )))
показать весь комментарий
20.11.2020 19:15 Ответить
А я вже було подумав, що вони Рига Бойко витягнули, той би їм схему по вишкам підігнав.
показать весь комментарий
20.11.2020 19:27 Ответить
Да, похож. Но не он. Но хрен редьки не слаще
показать весь комментарий
20.11.2020 20:08 Ответить
Шило-мило мило-шило...
показать весь комментарий
20.11.2020 18:16 Ответить
А відразу подумав на іншого Бойка . . .та і ім'я співпадає.
показать весь комментарий
20.11.2020 18:19 Ответить
ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР ВАШИ ОЖИДАНИЯ МОГУТ СКОРО СБЫТЬСЯ Кабмин сменил Буславец на Бойко на посту и.о. министра энергетики - Цензор.НЕТ 7012
показать весь комментарий
20.11.2020 18:20 Ответить
я даже подумала готовят к незаметной подмене - какая разница, тот Бойко тот хоть по вышкам мастер!
показать весь комментарий
20.11.2020 18:23 Ответить
Бойко премьером будет
показать весь комментарий
20.11.2020 18:42 Ответить
дыныро хоть щас хай пи..ет
показать весь комментарий
20.11.2020 18:47 Ответить
исполняющие обязанности власти переставляют кровати в своем борделе
показать весь комментарий
20.11.2020 18:20 Ответить
вернее сказать имитирующие исполнение...
показать весь комментарий
20.11.2020 18:25 Ответить
Импотенты иммитируют коитус..Кабмин сменил Буславец на Бойко на посту и.о. министра энергетики - Цензор.НЕТ 9468
показать весь комментарий
20.11.2020 18:31 Ответить
Грустный юмор, но они ведь и правда всем борделем залегли в ФеоФ
показать весь комментарий
20.11.2020 18:34 Ответить
Це як?
Coitus vulgaris або coitus per anum?
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
20.11.2020 18:50 Ответить
Кабмин сменил Буславец на Бойко на посту и.о. министра энергетики - Цензор.НЕТ 7231
показать весь комментарий
20.11.2020 18:20 Ответить
"А вы,друзья,как ни садитесь,все в музыканты не годитесь." (с)
показать весь комментарий
20.11.2020 18:20 Ответить
Не оправдала в полной мере надежду Ахметова...
показать весь комментарий
20.11.2020 18:21 Ответить
оправдала достаточно
показать весь комментарий
20.11.2020 19:01 Ответить
Енергоатом продає олігархам електроенергію за рекордними знижками



Замість традиційного дисконту в 10% компанії Коломойського і Ахметова купують електроенергію в Енергоатому зі знижкою в 42%, пишуть ЗМІ.
Через надання рекордних знижок Енергоатом тільки за тиждень втратив 65 мільйонів гривень, пише видання Наші гроші.
Як повідомляється, Енергоатом Трейдинг на торгах 13 листопада продав компаніям Юнайтед Енерджі (з групи компаній Ігоря Коломойського) і Д. Трейдинг (з групи компаній Рината Ахметова) з рекордною знижкою для спотової ринкової ціни -42% (650 грн. за МВт*год).
Всього на аукціоні продали 168 000 МВт*год нічної електроенергії. У конкурсі брали участь вісім фірм, але 85% обсягу викупили компанії олігархів. Решта покупці, за даними видання, купували енергію по 800-940 грн за МВт*год.https://ua.korrespondent.net/business/companies/4296031-enerhoatom-prodaie-oliharkham-***************-za-rekordnymy-znyzhkamy-zmi
показать весь комментарий
20.11.2020 18:23 Ответить
зі знижкою в 42%,/ цена угля, который продают украинские госшахты составляет 2,5 тыс. грн за тонну (при себестоимости 3,9 тыс. грн), цена угля по схеме "Роттердам+Донбасс" составляет 1 741 грн за тонну, уголь по схеме просто "Роттердам" составляет 1 275 грн/т.- 20.08.19/ Но виновата зелёная энергетика.Убеждает кодлан Коломойского.
показать весь комментарий
20.11.2020 18:45 Ответить
а шо криклий, где новость про поддельные тесты?
где его нах послал премьер министр Казахстана
показать весь комментарий
20.11.2020 18:27 Ответить
Треба не ліжка, а курвів міняти. Кабмин сменил Буславец на Бойко на посту и.о. министра энергетики - Цензор.НЕТ 1874
показать весь комментарий
20.11.2020 18:31 Ответить
Біда у тому що справжні курви щиро зізнаються у своїй професії, а ці строють з себе ," я нє такая"
показать весь комментарий
20.11.2020 18:38 Ответить
Ахметова міняти?.
показать весь комментарий
20.11.2020 19:05 Ответить
Не язвите - более тупой особы, чем Буславец даже трудно было себе представить.
Она была тупее Зеленского и верещук вместе взятых.
Так, что не шило на мыло.
показать весь комментарий
20.11.2020 18:41 Ответить
Менеджер Ахметова Шмыгаль заменил менеджера Ахметова Богуславец на менеджера Ахметова Бойко.
показать весь комментарий
20.11.2020 18:50 Ответить
бойко человек бени
показать весь комментарий
20.11.2020 18:51 Ответить
На пару безбедных жизней "заработала" и пох..
Можно хоть на "заслуженную пензию" идти.
показать весь комментарий
20.11.2020 18:52 Ответить
Для регатки менять шестерку бубей на семёрку червей це пасьянс
показать весь комментарий
20.11.2020 18:57 Ответить








tZE inform

@tZEinform

·32 минШмыгаль (группа Ахметова) не сработался с сильно умной Буславец (группа Ахметова), потому заменил ее на Бойко (группа Ахметова).
показать весь комментарий
20.11.2020 18:57 Ответить
если Украина в ближайшее время не избавиться от этого малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата и его хозяев бени и рыжего будет полная Жопа с двумя п.........
показать весь комментарий
20.11.2020 19:24 Ответить
Борги виросли учетверо: Космічне агентство України підбило невтішні підсумки року
https://www.depo.ua/ukr/politics/borgi-virosli-uchetvero-kosmichne-agentstvo-ukraini-pidbilo-nevtishni-pidsumki-roku-202011201247948
показать весь комментарий
20.11.2020 19:29 Ответить
Самая главная благодарность за уничтожение атомной энергетики этой дряни Богуславець будет впереди Пусть сушит сухари ***** Кабмін змінив Буславець на Бойка на посаді в.о. міністра енергетики - Цензор.НЕТ 693
показать весь комментарий
20.11.2020 19:35 Ответить
А этому пану будет такая же благодарность с сухарями?
Петро Порошенко підписав Закон про "зелену енергетику"
показать весь комментарий
20.11.2020 19:40 Ответить
Проблема не в законе и не в зеленой энергетике что то не понимаешь читай учись Кабмін змінив Буславець на Бойка на посаді в.о. міністра енергетики - Цензор.НЕТ 9738
показать весь комментарий
20.11.2020 19:56 Ответить
куда уж нам сирым и убогим понять сui prodest Кабмін змінив Буславець на Бойка на посаді в.о. міністра енергетики - Цензор.НЕТ 2841
показать весь комментарий
20.11.2020 20:31 Ответить
Вот и постучалось Горе лютое, беспощадное к Дупе Оленьки Богуславец разнеженной да кружевами избалованной, в кресле тёплом кабинета уютного благостно прогреваемой - врезали пендель булкодробительный, вытряхнули из кресла министерского на улицу в слякоть осеннюю на 7 ветров промозглых, на дожди колючие, накануне вьюг злобно завывающих да морозов трескучих в куреву заснеженную...
показать весь комментарий
20.11.2020 19:40 Ответить
Мабуть під Ахмєтовим заснула і той образився.
показать весь комментарий
20.11.2020 19:55 Ответить
был заместителем директора по экономике и финансам госпредприятия "Энергорынок". /Проффесионалов кодлана Коломойского прибыло. ГП «Энергорынок» заявило о банкротстве 21 Января 2020
показать весь комментарий
20.11.2020 20:28 Ответить
круговорот г@вна в природе
показать весь комментарий
20.11.2020 21:30 Ответить
Кабмін змінив Буславець на Бойка на посаді в.о. міністра енергетики - Цензор.НЕТ 4054
показать весь комментарий
20.11.2020 22:44 Ответить
А через месяц они поменяются обратно. Все четко в соответствии с законодательством.
показать весь комментарий
20.11.2020 22:55 Ответить
Реальна історія. Телефонна розмова.
Чиновник регіональної адміністрації: Пані Ольга, давайте обговоримо програму Вашого візиту в Крижопільську область.
Ольга Буславець: Шо ти мєлєш? Какая праграма? Ви нас чєм там карміть будєтє?
показать весь комментарий
20.11.2020 23:17 Ответить
овощ на подходе
показать весь комментарий
21.11.2020 09:25 Ответить
 
 