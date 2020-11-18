Кабмин назначил Рябикина главой Гостаможслужбы
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Кабинет Министров Украины утвердил назначение главой Государственной таможенной службы генерального директора международного аэропорта "Борисполь" (Киев) Павла Рябикина.
Кабинет Министров назначил Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Правительство согласовало назначение Рябикина на указанную должность 29 октября, затем последовала спецпроверка.
Ранее министр финансов Сергей Марченко отмечал, что ожидает от Рябикина на новой должности результатов в кратчайшие сроки, а именно - по выполнению доходов бюджета и продолжению трансформации ведомства в эффективную сервисную службу.
Рябикин в марте 2017 года был назначен гендиректором ГП "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), в 2005-2006 гг. занимал должность заместителя министра транспорта и связи. Рябикин также был депутатом Украины третьего созыва, работал в Киевской горгосадминистрации, занимаясь вопросами инфраструктуры и транспортного строительства.
Пожалуйста, подождите...
Бот, сникни.
та ні, все зовсім навпаки.
В 2005-2006 годах Рябикин работал замминистра транспорта и связи Украины, в 2014-2015-м - замглавы Киевгорадминистрации.
Есть в биографии нового главы Таможни и дипломатический период - в 2009-2010 годах Рябикин был послом Украины в Дании.
В 2017-м году Павел Рябикин стал главой международного аэропорта Борисполь.
У Рябикина богатый политический опыт - он был народным депутатом Украины трех созывов: дважды беспартийным (2000 и 2002), один раз - от УДАРа (2008).
я ще не знаю чи є в мене претензії безпосередньо до рябкіна як до коерівника митної служби - подивимось за деякий час.
я власне про "новіобличчя" та "прозоріконкурси", які так обіцяло зеленське своїм вірянам.
нічого їх в цьому не бентежить? всьому цьому вони знаходять пояснення?
tZE inform
@tZEinform
Назначение Кабинетом Министров Украины главой Государственной таможенной службы Павла Рябикина вне каких либо конкурсных процедур, в момент когда к этому вопросу приковано пристальное внимание МВФ, есть показатель есть показатель глупости и наглости.
После того, что сказал сегодня Уманский режим Зеленского будет ассоциироваться только с коррупцией и махинациями на таможне.