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Новости Политика Украины
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Кабмин (13798) назначение (2047) Рябикин (66) Государственная таможенная служба (143)

Кабмин назначил Рябикина главой Гостаможслужбы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин назначил Рябикина главой Гостаможслужбы

Кабинет Министров Украины утвердил назначение главой Государственной таможенной службы генерального директора международного аэропорта "Борисполь" (Киев) Павла Рябикина.

Кабинет Министров назначил Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Правительство согласовало назначение Рябикина на указанную должность 29 октября, затем последовала спецпроверка.

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Ранее министр финансов Сергей Марченко отмечал, что ожидает от Рябикина на новой должности результатов в кратчайшие сроки, а именно - по выполнению доходов бюджета и продолжению трансформации ведомства в эффективную сервисную службу.

Рябикин в марте 2017 года был назначен гендиректором ГП "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), в 2005-2006 гг. занимал должность заместителя министра транспорта и связи. Рябикин также был депутатом Украины третьего созыва, работал в Киевской горгосадминистрации, занимаясь вопросами инфраструктуры и транспортного строительства.
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Топ комментарии
+5
красавцы. из сметаны в масло....
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18.11.2020 15:15
+3
мабуть браття дєрьмаки як завжди
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18.11.2020 15:29
+2
кто продал ему эту должность ???? все тот же ???
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18.11.2020 15:16
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красавцы. из сметаны в масло....
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18.11.2020 15:15 Ответить
Цікаво, як їх підбирають? Щось починаю думати, що там є черга. Ні, ну справді, не кидають же вони жереб? Хоча... 🤔
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18.11.2020 15:29 Ответить
написали, що призначили...
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18.11.2020 16:28 Ответить
Іноді на паркані пишуть слово із трьох букв. Цікаві жіночки заглядають за паркан, але там нічого нема! 😊
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18.11.2020 16:32 Ответить
Хитромордий русккєй парьнішя незле бовтається в Україні хлібними місцями.
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18.11.2020 22:26 Ответить
Ці руки нічого не крали!!!
Кабмин назначил Рябикина главой Гостаможслужбы - Цензор.НЕТ 9635
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18.11.2020 15:15 Ответить
Прими и смирись . Эти руки ничего не крали . И живёт он не в угловой "хрущёвке" на пятом этаже . Такова жизнь .
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18.11.2020 15:19 Ответить
Верю, что директор аэропорта Борисполь живёт в хрущевке, верю )))
Бот, сникни.
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18.11.2020 15:24 Ответить
Ещё один карманы напакует да слиняет.
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18.11.2020 15:16 Ответить
кто продал ему эту должность ???? все тот же ???
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18.11.2020 15:16 Ответить
мабуть браття дєрьмаки як завжди
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18.11.2020 15:29 Ответить
фи, це даже не макс нефьодов, никаких самокатов и шуб, даже настоящую мужскую дружбу ценить не умеет
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18.11.2020 15:22 Ответить
от новых назначений можно ждать чего то положительного только при условии, что те, кто освободил эту должность сядут, и надолго, с конфискацией ( не путать с компенсацией). Иначе никак.
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18.11.2020 15:23 Ответить
А що він вже встиг вкрасти, щоб його призначили? Скажіть будь-ласка зараз, а не потім з часом
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18.11.2020 15:28 Ответить
Коррупцию на таможне в Борисполе он как я понимаю успешно поборол теперь будет внедрять свой опыт в масштабах всей страны.
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18.11.2020 15:29 Ответить
чергове "нове обличчя" призначене за результатами "прозорого конкурсу"?
та ні, все зовсім навпаки.
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18.11.2020 15:38 Ответить
Новый глава Таможни - юрист-международник по образованию, окончил КНУ им. Шевченко и аспирантуру там же.

В 2005-2006 годах Рябикин работал замминистра транспорта и связи Украины, в 2014-2015-м - замглавы Киевгорадминистрации.
Есть в биографии нового главы Таможни и дипломатический период - в 2009-2010 годах Рябикин был послом Украины в Дании.
В 2017-м году Павел Рябикин стал главой международного аэропорта Борисполь.
У Рябикина богатый политический опыт - он был народным депутатом Украины трех созывов: дважды беспартийным (2000 и 2002), один раз - от УДАРа (2008).
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18.11.2020 15:53 Ответить
я саме про це.
я ще не знаю чи є в мене претензії безпосередньо до рябкіна як до коерівника митної служби - подивимось за деякий час.
я власне про "новіобличчя" та "прозоріконкурси", які так обіцяло зеленське своїм вірянам.
нічого їх в цьому не бентежить? всьому цьому вони знаходять пояснення?
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18.11.2020 16:05 Ответить
Морда хитрая
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18.11.2020 15:47 Ответить
Єта у ніхь лєцо такоє.Жісьць удалася іба.
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18.11.2020 22:27 Ответить
Павел Рябикин - пятый глава Таможни за шесть месяцев.
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18.11.2020 15:49 Ответить
Ну де ви блін всіх цих слуг ненашого народу берете? Пц. країні...
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18.11.2020 16:02 Ответить
Навіщо всіляки конкурси і відбір? Крав в аеропорту, тепер буде красти і на митниці...
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18.11.2020 16:25 Ответить
Па таму какь рєбікєн анє.
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18.11.2020 22:28 Ответить








tZE inform

@tZEinform


Назначение Кабинетом Министров Украины главой Государственной таможенной службы Павла Рябикина вне каких либо конкурсных процедур, в момент когда к этому вопросу приковано пристальное внимание МВФ, есть показатель есть показатель глупости и наглости.
После того, что сказал сегодня Уманский режим Зеленского будет ассоциироваться только с коррупцией и махинациями на таможне.
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18.11.2020 16:37 Ответить
+1 москаль
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18.11.2020 21:37 Ответить
Братьє ми.Не чули?
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18.11.2020 22:29 Ответить
 
 