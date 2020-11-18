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Новини Політика України
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Кабмін (6255) призначення (1019) Рябікін (59) Державна митна служба (158)

Кабмін призначив Рябікіна главою Держмитслужби

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін призначив Рябікіна главою Держмитслужби

Кабінет Міністрів України затвердив призначення головою Державної митної служби генерального директора міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київ) Павла Рябікіна.

Кабінет Міністрів призначив Павла Рябікіна на посаду голови Державної митної служби. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Уряд погодив призначення Рябікіна на зазначену посаду 29 жовтня, потім пішла спецперевірка.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що очікує від Рябікіна на новій посаді результатів у найкоротші терміни, а саме - щодо виконання доходів бюджету і продовження трансформації відомства в ефективну сервісну службу.

Рябікін у березні 2017 року був призначений гендиректором ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"(Київ), в 2005-2006 рр. Обіймав посаду заступника міністра транспорту і зв'язку. Рябікін також був депутатом України третього скликання, працював у Київській міськдержадміністрації, займаючись питаннями інфраструктури та транспортного будівництва.

Також читайте: Кабмін погодив кандидатуру Рябікіна на пост глави Держмитслужби

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
красавцы. из сметаны в масло....
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18.11.2020 15:15
+3
мабуть браття дєрьмаки як завжди
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18.11.2020 15:29
+2
кто продал ему эту должность ???? все тот же ???
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18.11.2020 15:16
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красавцы. из сметаны в масло....
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18.11.2020 15:15 Відповісти
Цікаво, як їх підбирають? Щось починаю думати, що там є черга. Ні, ну справді, не кидають же вони жереб? Хоча... 🤔
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18.11.2020 15:29 Відповісти
написали, що призначили...
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18.11.2020 16:28 Відповісти
Іноді на паркані пишуть слово із трьох букв. Цікаві жіночки заглядають за паркан, але там нічого нема! 😊
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18.11.2020 16:32 Відповісти
Хитромордий русккєй парьнішя незле бовтається в Україні хлібними місцями.
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18.11.2020 22:26 Відповісти
Ці руки нічого не крали!!!
Кабмин назначил Рябикина главой Гостаможслужбы - Цензор.НЕТ 9635
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18.11.2020 15:15 Відповісти
Прими и смирись . Эти руки ничего не крали . И живёт он не в угловой "хрущёвке" на пятом этаже . Такова жизнь .
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18.11.2020 15:19 Відповісти
Верю, что директор аэропорта Борисполь живёт в хрущевке, верю )))
Бот, сникни.
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18.11.2020 15:24 Відповісти
Ещё один карманы напакует да слиняет.
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18.11.2020 15:16 Відповісти
кто продал ему эту должность ???? все тот же ???
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18.11.2020 15:16 Відповісти
мабуть браття дєрьмаки як завжди
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18.11.2020 15:29 Відповісти
фи, це даже не макс нефьодов, никаких самокатов и шуб, даже настоящую мужскую дружбу ценить не умеет
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18.11.2020 15:22 Відповісти
от новых назначений можно ждать чего то положительного только при условии, что те, кто освободил эту должность сядут, и надолго, с конфискацией ( не путать с компенсацией). Иначе никак.
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18.11.2020 15:23 Відповісти
А що він вже встиг вкрасти, щоб його призначили? Скажіть будь-ласка зараз, а не потім з часом
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18.11.2020 15:28 Відповісти
Коррупцию на таможне в Борисполе он как я понимаю успешно поборол теперь будет внедрять свой опыт в масштабах всей страны.
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18.11.2020 15:29 Відповісти
чергове "нове обличчя" призначене за результатами "прозорого конкурсу"?
та ні, все зовсім навпаки.
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18.11.2020 15:38 Відповісти
Новый глава Таможни - юрист-международник по образованию, окончил КНУ им. Шевченко и аспирантуру там же.

В 2005-2006 годах Рябикин работал замминистра транспорта и связи Украины, в 2014-2015-м - замглавы Киевгорадминистрации.
Есть в биографии нового главы Таможни и дипломатический период - в 2009-2010 годах Рябикин был послом Украины в Дании.
В 2017-м году Павел Рябикин стал главой международного аэропорта Борисполь.
У Рябикина богатый политический опыт - он был народным депутатом Украины трех созывов: дважды беспартийным (2000 и 2002), один раз - от УДАРа (2008).
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18.11.2020 15:53 Відповісти
я саме про це.
я ще не знаю чи є в мене претензії безпосередньо до рябкіна як до коерівника митної служби - подивимось за деякий час.
я власне про "новіобличчя" та "прозоріконкурси", які так обіцяло зеленське своїм вірянам.
нічого їх в цьому не бентежить? всьому цьому вони знаходять пояснення?
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18.11.2020 16:05 Відповісти
Морда хитрая
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18.11.2020 15:47 Відповісти
Єта у ніхь лєцо такоє.Жісьць удалася іба.
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18.11.2020 22:27 Відповісти
Павел Рябикин - пятый глава Таможни за шесть месяцев.
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18.11.2020 15:49 Відповісти
Ну де ви блін всіх цих слуг ненашого народу берете? Пц. країні...
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18.11.2020 16:02 Відповісти
Навіщо всіляки конкурси і відбір? Крав в аеропорту, тепер буде красти і на митниці...
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18.11.2020 16:25 Відповісти
Па таму какь рєбікєн анє.
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18.11.2020 22:28 Відповісти








tZE inform

@tZEinform


Назначение Кабинетом Министров Украины главой Государственной таможенной службы Павла Рябикина вне каких либо конкурсных процедур, в момент когда к этому вопросу приковано пристальное внимание МВФ, есть показатель есть показатель глупости и наглости.
После того, что сказал сегодня Уманский режим Зеленского будет ассоциироваться только с коррупцией и махинациями на таможне.
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18.11.2020 16:37 Відповісти
+1 москаль
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18.11.2020 21:37 Відповісти
Братьє ми.Не чули?
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18.11.2020 22:29 Відповісти
 
 