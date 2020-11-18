Кабмін призначив Рябікіна главою Держмитслужби

Кабінет Міністрів України затвердив призначення головою Державної митної служби генерального директора міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київ) Павла Рябікіна.

Кабінет Міністрів призначив Павла Рябікіна на посаду голови Державної митної служби. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Уряд погодив призначення Рябікіна на зазначену посаду 29 жовтня, потім пішла спецперевірка.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що очікує від Рябікіна на новій посаді результатів у найкоротші терміни, а саме - щодо виконання доходів бюджету і продовження трансформації відомства в ефективну сервісну службу.

Рябікін у березні 2017 року був призначений гендиректором ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"(Київ), в 2005-2006 рр. Обіймав посаду заступника міністра транспорту і зв'язку. Рябікін також був депутатом України третього скликання, працював у Київській міськдержадміністрації, займаючись питаннями інфраструктури та транспортного будівництва.

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