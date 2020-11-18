Кабмін призначив Рябікіна главою Держмитслужби
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Кабінет Міністрів України затвердив призначення головою Державної митної служби генерального директора міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київ) Павла Рябікіна.
Кабінет Міністрів призначив Павла Рябікіна на посаду голови Державної митної служби. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Уряд погодив призначення Рябікіна на зазначену посаду 29 жовтня, потім пішла спецперевірка.
Раніше міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що очікує від Рябікіна на новій посаді результатів у найкоротші терміни, а саме - щодо виконання доходів бюджету і продовження трансформації відомства в ефективну сервісну службу.
Рябікін у березні 2017 року був призначений гендиректором ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"(Київ), в 2005-2006 рр. Обіймав посаду заступника міністра транспорту і зв'язку. Рябікін також був депутатом України третього скликання, працював у Київській міськдержадміністрації, займаючись питаннями інфраструктури та транспортного будівництва.
Будь ласка, зачекайте...
Бот, сникни.
та ні, все зовсім навпаки.
В 2005-2006 годах Рябикин работал замминистра транспорта и связи Украины, в 2014-2015-м - замглавы Киевгорадминистрации.
Есть в биографии нового главы Таможни и дипломатический период - в 2009-2010 годах Рябикин был послом Украины в Дании.
В 2017-м году Павел Рябикин стал главой международного аэропорта Борисполь.
У Рябикина богатый политический опыт - он был народным депутатом Украины трех созывов: дважды беспартийным (2000 и 2002), один раз - от УДАРа (2008).
я ще не знаю чи є в мене претензії безпосередньо до рябкіна як до коерівника митної служби - подивимось за деякий час.
я власне про "новіобличчя" та "прозоріконкурси", які так обіцяло зеленське своїм вірянам.
нічого їх в цьому не бентежить? всьому цьому вони знаходять пояснення?
tZE inform
@tZEinform
Назначение Кабинетом Министров Украины главой Государственной таможенной службы Павла Рябикина вне каких либо конкурсных процедур, в момент когда к этому вопросу приковано пристальное внимание МВФ, есть показатель есть показатель глупости и наглости.
После того, что сказал сегодня Уманский режим Зеленского будет ассоциироваться только с коррупцией и махинациями на таможне.