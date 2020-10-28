Кабмін погодив кандидатуру Рябікіна на пост глави Держмитслужби

У Кабінеті Міністрів погодили кандидатуру Павла Рябікіна на посаду голови Державної митної служби.

Про це повідомив у Telegram нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Рябікіна Павла Борисовича (гендиректора аеропорту "Бориспіль") призначили главою Митниці", - повідомив нардеп.

Більш детально про призначення Рябікіна читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Що потрібно знати про призначення Рябікіна главою митниці?".

Рябікін - український політик, юрист і дипломат, народний депутат України VII скликання. З березня 2017 року він є генеральним директором міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пудрик залишається на посаді заступника голови Одеської митниці: "Звільнили - це дуже голосно сказано. Просто наказ про покладання обов'язків втратив чинність"

22 жовтня Кабмін звільнив Андрія Павловського з посади в.о. глави Держмитслужби. Він був уже третім керівником відомства, яке запрацювало менше року тому - в грудні 2019-го, після поділу Держфіскальної служби. Павловського змінив Євген Єнтіс, який прийшов працювати у відомство за часів Максима Нефьодова на посаду заступника голови, а до цього працював в ДП "Прозорро".