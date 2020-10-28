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Новини Політика України
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Кабмін погодив кандидатуру Рябікіна на пост глави Держмитслужби

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін погодив кандидатуру Рябікіна на пост глави Держмитслужби

У Кабінеті Міністрів погодили кандидатуру Павла Рябікіна на посаду голови Державної митної служби.

Про це повідомив у Telegram нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Рябікіна Павла Борисовича (гендиректора аеропорту "Бориспіль") призначили главою Митниці", - повідомив нардеп.

Більш детально про призначення Рябікіна читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Що потрібно знати про призначення Рябікіна главою митниці?".

Рябікін - український політик, юрист і дипломат, народний депутат України VII скликання. З березня 2017 року він є генеральним директором міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пудрик залишається на посаді заступника голови Одеської митниці: "Звільнили - це дуже голосно сказано. Просто наказ про покладання обов'язків втратив чинність"

22 жовтня Кабмін звільнив Андрія Павловського з посади в.о. глави Держмитслужби. Він був уже третім керівником відомства, яке запрацювало менше року тому - в грудні 2019-го, після поділу Держфіскальної служби. Павловського змінив Євген Єнтіс, який прийшов працювати у відомство за часів Максима Нефьодова на посаду заступника голови, а до цього працював в ДП "Прозорро".

Кабмін погодив кандидатуру Рябікіна на пост глави Держмитслужби 01

Автор: Анастасія Потіха
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а что - мог не "согласовать" Кабмин согласовал кандидатуру Рябикина на пост главы Гостаможслужбы - Цензор.НЕТ 1098
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28.10.2020 15:59 Відповісти
Друг Кличка, Порошенка, Фирташа, а теперь Вовика. Самолеты не летают, а куда его?
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28.10.2020 16:12 Відповісти
а то що за калєтнік N 2?!....
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28.10.2020 16:18 Відповісти
Одни кацапские фамилии во власть заходят. Вы верите в то, что все эти люди будут защищать интересы Украины ?
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28.10.2020 16:34 Відповісти
НЕнашого полку прибуло!! Славно,славно!!Ех,заживемо ж....
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28.10.2020 23:56 Відповісти
+1 москаль
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28.10.2020 18:54 Відповісти
 
 