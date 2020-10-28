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Кабмин согласовал кандидатуру Рябикина на пост главы Гостаможслужбы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин согласовал кандидатуру Рябикина на пост главы Гостаможслужбы

В Кабинете Министров согласовали кандидатуру Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Рябикина Павла Борисовича (гендиректора аэропорта "Борисполь") назначили главой Таможни", - сообщил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-замглавы ГФС Ликарчук о смене руководства Гостаможслужбы: За год четвертый глава таможни - это сильно тупо. Дерибан продолжается

Более детально о назначении Рябикина читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Что нужно знать о назначении Рябикина главой таможни?".

Рябикин - украинский политик, юрист и дипломат, народный депутат Украины VII созыва. С марта 2017 года он является генеральным директором международного аэропорта "Борисполь".

22 октября Кабмин уволил Андрея Павловского с должности и.о. главы Гостаможслужбы. Он был уже третьим руководителем ведомства, которое заработало менее года назад — в декабре 2019-го, после разделения Госфискальной службы. Павловского сменил Евгений Ентис, который пришел работать в ведомство во времена Максима Нефьодова на должность заместителя главы, а до этого работал в ГП Прозорро.

Кабмин согласовал кандидатуру Рябикина на пост главы Гостаможслужбы 01
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а что - мог не "согласовать" Кабмин согласовал кандидатуру Рябикина на пост главы Гостаможслужбы - Цензор.НЕТ 1098
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28.10.2020 15:59 Ответить
Друг Кличка, Порошенка, Фирташа, а теперь Вовика. Самолеты не летают, а куда его?
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28.10.2020 16:12 Ответить
а то що за калєтнік N 2?!....
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28.10.2020 16:18 Ответить
Одни кацапские фамилии во власть заходят. Вы верите в то, что все эти люди будут защищать интересы Украины ?
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28.10.2020 16:34 Ответить
НЕнашого полку прибуло!! Славно,славно!!Ех,заживемо ж....
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28.10.2020 23:56 Ответить
+1 москаль
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28.10.2020 18:54 Ответить
 
 