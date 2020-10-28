Кабмин согласовал кандидатуру Рябикина на пост главы Гостаможслужбы

В Кабинете Министров согласовали кандидатуру Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Рябикина Павла Борисовича (гендиректора аэропорта "Борисполь") назначили главой Таможни", - сообщил нардеп.

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Более детально о назначении Рябикина читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Что нужно знать о назначении Рябикина главой таможни?".

Рябикин - украинский политик, юрист и дипломат, народный депутат Украины VII созыва. С марта 2017 года он является генеральным директором международного аэропорта "Борисполь".

22 октября Кабмин уволил Андрея Павловского с должности и.о. главы Гостаможслужбы. Он был уже третьим руководителем ведомства, которое заработало менее года назад — в декабре 2019-го, после разделения Госфискальной службы. Павловского сменил Евгений Ентис, который пришел работать в ведомство во времена Максима Нефьодова на должность заместителя главы, а до этого работал в ГП Прозорро.