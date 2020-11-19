Найближчої зими ніяких віялових відключень електроенергії не буде, - Міненерго
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністерство енергетики заперечує можливість віялових відключень електроенергії найближчої зими.
Про це сказано в повідомленні, розміщеному на сторінці міністерства у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Міненерго відповідально заявляє, що цієї зими ніяких віялових відключень не буде", - сказано в повідомленні.
При цьому в Міненерго звернули увагу, що Україна входить у зиму з рекордними запасами палива і достатніми генеруючими потужностями, незважаючи на те, що НАЕК "Енергоатом" не впоралася з ремонтною кампанією цього року".
"Після втручання Міненерго "Енергоатом" оптимізував графік ремонтів. Крім того, за дорученням ремонтної комісії під головуванням т.в.о. міністра компанія змогла збільшити планову потужність на наступний рік на 2,9 млрд кВт-год", - сказано в повідомленні Міненерго.
Будь ласка, зачекайте...
Но это временно. Потом п.здец.
Избыток е/енергии, поэтому веерных не будет)))
Зато как обрадовали! Типа они приложили максимум усилий, преодолели 100500 Эверестов... и спасли страну!
Президент уже не свободен в своих действиях. Разве это не повод серьезно задуматься - власть в беспорядке, надо что-то менять?…
Конституционный кризис, правительственный, парламентский… или Офисный?
Офис президента планировал во вторник вынести в зал вопросы об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова и министра инфраструктуры Владислава Криклия. Однако голосов для увольнения в президентской фракции не хватило.
Такую новость передал несколько минут назад в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов.
Скоро будет новая попытка.
Также под угрозой увольнения и.о. министра энергетики Ольга Буславец.
Источники в ОП говорят, что и сам премьер Денис Шмыгаль уже потерял доверие президента, но и его от отставки спасает только одно - президент не понимает, кто может стать новым премьером и кто сможет собрать голоса в парламенте.
Слуги народа разбилась на осколки, подконтрольные различным группам влияния.
Конституционный кризис показал, что даже обращение президента и срыв программы МВФ уже не является стимулом для фракции поддерживать президентские законопроекты.
Теперь надо собирать ситуативную коалицию по любому поводу - по голосованию во втором чтении за бюджет; по голосованию за маяки меморандума МВФ; по голосованию за отставки министров и по голосованию за назначения министров.
Президент уже не свободен в своих действиях. Разве это не повод серьезно задуматься - власть в беспорядке, надо что-то менять?
ОП Ермака так и не стал точкой сборки для государства. Любые тактические решения легковесны, потому что никто не несет ответственности за власть в целом.
Пора президенту честно сказать самому себе - является ли его Офис центром управления страной, или это просто диспетчерский пункт по петлянию среди олигархов?
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Какие профессиональные критерии подбора министров, что они строят, за что несут ответственность?
Реформы власти надо начинать с самого себя.
Не зрозуміють!
ЗЕбіли ***(С)
В маленькі мізки 73(46)% не влізає картина світу! Вони не можуть зрозуміти, що наслідків БАГАТО, а причина тільки ОДНА(
Настало время?
Очікую незабаром громогласних заяв на кшталт "дєфіцита солі і спічєк не буде..."
Хуженибудит?