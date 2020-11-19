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Найближчої зими ніяких віялових відключень електроенергії не буде, - Міненерго

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Найближчої зими ніяких віялових відключень електроенергії не буде, - Міненерго

Міністерство енергетики заперечує можливість віялових відключень електроенергії найближчої зими.

Про це сказано в повідомленні, розміщеному на сторінці міністерства у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Міненерго відповідально заявляє, що цієї зими ніяких віялових відключень не буде", - сказано в повідомленні.

При цьому в Міненерго звернули увагу, що Україна входить у зиму з рекордними запасами палива і достатніми генеруючими потужностями, незважаючи на те, що НАЕК "Енергоатом" не впоралася з ремонтною кампанією цього року".

"Після втручання Міненерго "Енергоатом" оптимізував графік ремонтів. Крім того, за дорученням ремонтної комісії під головуванням т.в.о. міністра компанія змогла збільшити планову потужність на наступний рік на 2,9 млрд кВт-год", - сказано в повідомленні Міненерго.

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Топ коментарі
+10
пипец, дожили - уже к веерным отключениям готовятся 73% дебилов...
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19.11.2020 18:06
+6
В ближайшую зиму никаких веерных отключений электроэнергии не будет, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 9420
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19.11.2020 18:10
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Минпохоронэнерго.
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19.11.2020 18:06 Відповісти
минлохоэнерго
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19.11.2020 18:17 Відповісти
Значит будут ..По утрам клацает свет в целом квартале уже звоночек
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19.11.2020 18:06 Відповісти
Ключове тут : "в бліжайшую зіму". До речі, це хоча б чесно. Натякають, що на наступну зиму таки щось планують. Отже зараз ще е жопа і не дно. Це все буде пізніше.
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19.11.2020 19:10 Відповісти
что значит не будет? уже есть, но стараются отключать в районах, где интернета нет... сельские районы
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19.11.2020 22:12 Відповісти
ты у кого спрашиваешь? у 73%-ных?
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19.11.2020 18:07 Відповісти
просто недостаточно денег для строительства дорог - не успевают ковидных подвозить к больницам и, как результат, возможны веерные отключения.

Но это временно. Потом п.здец.
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19.11.2020 18:09 Відповісти
А шо вы таки хотите за то знать и оно вам надо? Найближчої зими ніяких віялових відключень електроенергії не буде, - Міненерго - Цензор.НЕТ 8181
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19.11.2020 19:12 Відповісти
Вот тебе и новость тулят!
Избыток е/енергии, поэтому веерных не будет)))

Зато как обрадовали! Типа они приложили максимум усилий, преодолели 100500 Эверестов... и спасли страну!
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19.11.2020 19:21 Відповісти
пипец, дожили - уже к веерным отключениям готовятся 73% дебилов...
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19.11.2020 18:06 Відповісти
Перемога! Ура!
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19.11.2020 18:08 Відповісти
Та мені пох на ті вєєрні відключення! Ви мені скажіть , чи ваву на ростова відбуцають?! В ближайшую зиму никаких веерных отключений электроэнергии не будет, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 7529
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19.11.2020 18:08 Відповісти
кто будет видбуцаты? сметуны?
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19.11.2020 18:10 Відповісти
Тю, та ваня сулима вже на стрьомє! Він вже збирає Майдана та волає про чергові! Він тільки трішки забув, що за цю зелесрань агітував... В ближайшую зиму никаких веерных отключений электроэнергии не будет, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 3442
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19.11.2020 18:36 Відповісти
Зе-власть уже трещит по всем швам: в стране тотальный кризис Ноябрь 19, 2020Без рубрикиКомментарии: 1
В ближайшую зиму никаких веерных отключений электроэнергии не будет, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 9848Президент уже не свободен в своих действиях. Разве это не повод серьезно задуматься - власть в беспорядке, надо что-то менять?…
Конституционный кризис, правительственный, парламентский… или Офисный?
Офис президента планировал во вторник вынести в зал вопросы об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова и министра инфраструктуры Владислава Криклия. Однако голосов для увольнения в президентской фракции не хватило.
Такую новость передал несколько минут назад в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов.
Скоро будет новая попытка.
Также под угрозой увольнения и.о. министра энергетики Ольга Буславец.
Источники в ОП говорят, что и сам премьер Денис Шмыгаль уже потерял доверие президента, но и его от отставки спасает только одно - президент не понимает, кто может стать новым премьером и кто сможет собрать голоса в парламенте.
Слуги народа разбилась на осколки, подконтрольные различным группам влияния.
Конституционный кризис показал, что даже обращение президента и срыв программы МВФ уже не является стимулом для фракции поддерживать президентские законопроекты.
Теперь надо собирать ситуативную коалицию по любому поводу - по голосованию во втором чтении за бюджет; по голосованию за маяки меморандума МВФ; по голосованию за отставки министров и по голосованию за назначения министров.
Президент уже не свободен в своих действиях. Разве это не повод серьезно задуматься - власть в беспорядке, надо что-то менять?
ОП Ермака так и не стал точкой сборки для государства. Любые тактические решения легковесны, потому что никто не несет ответственности за власть в целом.
Пора президенту честно сказать самому себе - является ли его Офис центром управления страной, или это просто диспетчерский пункт по петлянию среди олигархов?
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Какие профессиональные критерии подбора министров, что они строят, за что несут ответственность?
Реформы власти надо начинать с самого себя.
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19.11.2020 18:09 Відповісти
Народу потрібні гасла, а ви тут аналітику запропонували(
Не зрозуміють!
ЗЕбіли ***(С)
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19.11.2020 19:26 Відповісти
Значить щось буде.
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19.11.2020 18:09 Відповісти
В ближайшую зиму никаких веерных отключений электроэнергии не будет, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 9420
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19.11.2020 18:10 Відповісти
Так і є( Так і буде(
В маленькі мізки 73(46)% не влізає картина світу! Вони не можуть зрозуміти, що наслідків БАГАТО, а причина тільки ОДНА(
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19.11.2020 19:29 Відповісти
значит будут. конвеерные
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19.11.2020 18:10 Відповісти
картинка к статье намекает что это ох-е истории?
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19.11.2020 18:10 Відповісти
В ближайшую зиму никаких веерных отключений электроэнергии не будет, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 8022+++++
Настало время?
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19.11.2020 18:31 Відповісти
Підозрілий оптимізм зе-влади кагбе намєкаєт.
Очікую незабаром громогласних заяв на кшталт "дєфіцита солі і спічєк не буде..." Найближчої зими ніяких віялових відключень електроенергії не буде, - Міненерго - Цензор.НЕТ 7783
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19.11.2020 22:24 Відповісти
ну раз кажуть не будуть відключати значить потрібно купувати генератор В ближайшую зиму никаких веерных отключений электроэнергии не будет, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 3877
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19.11.2020 18:11 Відповісти
... і "педалі" не забудь прикупити ...
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19.11.2020 18:27 Відповісти
Кот со свечкой вместо лампы это так тонко что аж толсто
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19.11.2020 18:21 Відповісти
Рыжий не хочет терять баблишко
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19.11.2020 18:22 Відповісти
зелене дерьмо потрібно ж комусь втюхувати ...та й роттердам не буде стояти ... а атомні можна банкротити ...
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19.11.2020 18:26 Відповісти
******, уже отключают по сельским районам Луганщины раз в неделю с 9.00 до 16.00 часов.
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19.11.2020 18:30 Відповісти
Подняли руку, а потом резко опустили. Ну и .р с ним. Печка топится. Колодец есть. Коров успели подоить при свете. Главное чтоб это было стабильно. Точно знать что с 9 до 16-ти провода обесточены. Для экспериментов.
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19.11.2020 18:36 Відповісти
отключают по сельским районам Киевской области, и в Хмельницкой области тоже.
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19.11.2020 21:57 Відповісти
Прикольно,всех на карантин и свет вырубитькак хотят себе гонят с лохов.
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19.11.2020 18:35 Відповісти
шо значит "в ближайшую"? - эта зима будет последней...
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19.11.2020 18:41 Відповісти
Для зебилов это уже хорошая новость В ближайшую зиму никаких веерных отключений электроэнергии не будет, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 134
Хуженибудит?
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19.11.2020 18:45 Відповісти
Спасиба . Вспомнилось президенство Кучмы 98 го года . Купил тогда фонарик с лампой дневного света и щелочной аккумулятор с зарядным устройством . .. . Вечером ужинали не при свечах , а при " дневном " свете . Найближчої зими ніяких віялових відключень електроенергії не буде, - Міненерго - Цензор.НЕТ 2547
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19.11.2020 18:50 Відповісти
Найближчої зими ніяких віялових відключень електроенергії не буде, - Міненерго - Цензор.НЕТ 5372 бачите, Юля дала вам світло - а ви її хаєте!
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19.11.2020 19:23 Відповісти
Альянс з ляшком мене не задовольняє . , реклама на каналі ахмєтова - теж . Але це краще , ніж на каналах петра дивитись індійські хвільми сорокарічної давнини і рекламу бадів .
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19.11.2020 19:43 Відповісти
що поробиш...Ну не накрала на свої канали...Хоча вкраланашефсе....
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19.11.2020 19:56 Відповісти
И это таки величайшее достижение молодой команды слуг, со времьон, когда эпоха бедности на прощание помахала своим концом... Шах и мат, порохоботы)))
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19.11.2020 19:05 Відповісти
они поотключали половину атомных блоков украинских АЕС
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19.11.2020 21:56 Відповісти
Найближчої зими ніяких віялових відключень електроенергії не буде, - Міненерго - Цензор.НЕТ 4979 Алілуйя!
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19.11.2020 19:11 Відповісти
В СЛЕДУЮЩУЮ?
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19.11.2020 19:50 Відповісти
Никаких веерных отключений электроэнергии не будет...

Найближчої зими ніяких віялових відключень електроенергії не буде, - Міненерго - Цензор.НЕТ 5712
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19.11.2020 20:11 Відповісти
Найближчої зими ніяких віялових відключень електроенергії не буде, - Міненерго - Цензор.НЕТ 1054
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19.11.2020 20:16 Відповісти
Бліна, тепер ще й віялові відключення. Треба б дровами запастись, грибів насушити
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19.11.2020 21:55 Відповісти
Министерство энергетики отрицает возможность веерных отключений электроэнергии предстоящей зимой. - спасибо благодетели хоть эту зиму не будет отключений.
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19.11.2020 23:08 Відповісти
 
 