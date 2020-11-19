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В ближайшую зиму никаких веерных отключений электроэнергии не будет, - Минэнерго

Новости Цензор.НЕТ Общество

В ближайшую зиму никаких веерных отключений электроэнергии не будет, - Минэнерго

Министерство энергетики отрицает возможность веерных отключений электроэнергии предстоящей зимой.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на странице министерства в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Минэнерго ответственно заявляет, что этой зимой никаких веерных отключений не будет", - сказано в сообщении.

При этом в Минэнерго обратили внимание, что Украина входит в зиму с рекордными запасами топлива и достаточными генерирующими мощностями, несмотря на то, что НАЭК "Энергоатом" не справился с ремонтной кампанией этого года".

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"После вмешательства Минэнерго "Энергоатом" оптимизировал график ремонтов. Кроме того, по поручению ремонтной комиссии под председательством врио министра компания смогла увеличить плановую мощность на следующий год на 2,9 млрд кВт-ч", – говорится в сообщении Минэнерго.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
пипец, дожили - уже к веерным отключениям готовятся 73% дебилов...
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19.11.2020 18:06
+6
В ближайшую зиму никаких веерных отключений электроэнергии не будет, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 9420
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19.11.2020 18:10
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Минпохоронэнерго.
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19.11.2020 18:06 Ответить
минлохоэнерго
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19.11.2020 18:17 Ответить
Значит будут ..По утрам клацает свет в целом квартале уже звоночек
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19.11.2020 18:06 Ответить
Ключове тут : "в бліжайшую зіму". До речі, це хоча б чесно. Натякають, що на наступну зиму таки щось планують. Отже зараз ще е жопа і не дно. Це все буде пізніше.
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19.11.2020 19:10 Ответить
что значит не будет? уже есть, но стараются отключать в районах, где интернета нет... сельские районы
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19.11.2020 22:12 Ответить
ты у кого спрашиваешь? у 73%-ных?
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19.11.2020 18:07 Ответить
просто недостаточно денег для строительства дорог - не успевают ковидных подвозить к больницам и, как результат, возможны веерные отключения.

Но это временно. Потом п.здец.
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19.11.2020 18:09 Ответить
А шо вы таки хотите за то знать и оно вам надо? Найближчої зими ніяких віялових відключень електроенергії не буде, - Міненерго - Цензор.НЕТ 8181
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19.11.2020 19:12 Ответить
Вот тебе и новость тулят!
Избыток е/енергии, поэтому веерных не будет)))

Зато как обрадовали! Типа они приложили максимум усилий, преодолели 100500 Эверестов... и спасли страну!
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19.11.2020 19:21 Ответить
пипец, дожили - уже к веерным отключениям готовятся 73% дебилов...
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19.11.2020 18:06 Ответить
Перемога! Ура!
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19.11.2020 18:08 Ответить
Та мені пох на ті вєєрні відключення! Ви мені скажіть , чи ваву на ростова відбуцають?! В ближайшую зиму никаких веерных отключений электроэнергии не будет, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 7529
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19.11.2020 18:08 Ответить
кто будет видбуцаты? сметуны?
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19.11.2020 18:10 Ответить
Тю, та ваня сулима вже на стрьомє! Він вже збирає Майдана та волає про чергові! Він тільки трішки забув, що за цю зелесрань агітував... В ближайшую зиму никаких веерных отключений электроэнергии не будет, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 3442
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19.11.2020 18:36 Ответить
Зе-власть уже трещит по всем швам: в стране тотальный кризис Ноябрь 19, 2020Без рубрикиКомментарии: 1
В ближайшую зиму никаких веерных отключений электроэнергии не будет, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 9848Президент уже не свободен в своих действиях. Разве это не повод серьезно задуматься - власть в беспорядке, надо что-то менять?…
Конституционный кризис, правительственный, парламентский… или Офисный?
Офис президента планировал во вторник вынести в зал вопросы об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова и министра инфраструктуры Владислава Криклия. Однако голосов для увольнения в президентской фракции не хватило.
Такую новость передал несколько минут назад в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов.
Скоро будет новая попытка.
Также под угрозой увольнения и.о. министра энергетики Ольга Буславец.
Источники в ОП говорят, что и сам премьер Денис Шмыгаль уже потерял доверие президента, но и его от отставки спасает только одно - президент не понимает, кто может стать новым премьером и кто сможет собрать голоса в парламенте.
Слуги народа разбилась на осколки, подконтрольные различным группам влияния.
Конституционный кризис показал, что даже обращение президента и срыв программы МВФ уже не является стимулом для фракции поддерживать президентские законопроекты.
Теперь надо собирать ситуативную коалицию по любому поводу - по голосованию во втором чтении за бюджет; по голосованию за маяки меморандума МВФ; по голосованию за отставки министров и по голосованию за назначения министров.
Президент уже не свободен в своих действиях. Разве это не повод серьезно задуматься - власть в беспорядке, надо что-то менять?
ОП Ермака так и не стал точкой сборки для государства. Любые тактические решения легковесны, потому что никто не несет ответственности за власть в целом.
Пора президенту честно сказать самому себе - является ли его Офис центром управления страной, или это просто диспетчерский пункт по петлянию среди олигархов?
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Какие профессиональные критерии подбора министров, что они строят, за что несут ответственность?
Реформы власти надо начинать с самого себя.
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19.11.2020 18:09 Ответить
Народу потрібні гасла, а ви тут аналітику запропонували(
Не зрозуміють!
ЗЕбіли ***(С)
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19.11.2020 19:26 Ответить
Значить щось буде.
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19.11.2020 18:09 Ответить
В ближайшую зиму никаких веерных отключений электроэнергии не будет, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 9420
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19.11.2020 18:10 Ответить
Так і є( Так і буде(
В маленькі мізки 73(46)% не влізає картина світу! Вони не можуть зрозуміти, що наслідків БАГАТО, а причина тільки ОДНА(
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19.11.2020 19:29 Ответить
значит будут. конвеерные
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19.11.2020 18:10 Ответить
картинка к статье намекает что это ох-е истории?
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19.11.2020 18:10 Ответить
В ближайшую зиму никаких веерных отключений электроэнергии не будет, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 8022+++++
Настало время?
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19.11.2020 18:31 Ответить
Підозрілий оптимізм зе-влади кагбе намєкаєт.
Очікую незабаром громогласних заяв на кшталт "дєфіцита солі і спічєк не буде..." Найближчої зими ніяких віялових відключень електроенергії не буде, - Міненерго - Цензор.НЕТ 7783
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19.11.2020 22:24 Ответить
ну раз кажуть не будуть відключати значить потрібно купувати генератор В ближайшую зиму никаких веерных отключений электроэнергии не будет, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 3877
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19.11.2020 18:11 Ответить
... і "педалі" не забудь прикупити ...
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19.11.2020 18:27 Ответить
Кот со свечкой вместо лампы это так тонко что аж толсто
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19.11.2020 18:21 Ответить
Рыжий не хочет терять баблишко
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19.11.2020 18:22 Ответить
зелене дерьмо потрібно ж комусь втюхувати ...та й роттердам не буде стояти ... а атомні можна банкротити ...
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19.11.2020 18:26 Ответить
******, уже отключают по сельским районам Луганщины раз в неделю с 9.00 до 16.00 часов.
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19.11.2020 18:30 Ответить
Подняли руку, а потом резко опустили. Ну и .р с ним. Печка топится. Колодец есть. Коров успели подоить при свете. Главное чтоб это было стабильно. Точно знать что с 9 до 16-ти провода обесточены. Для экспериментов.
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19.11.2020 18:36 Ответить
отключают по сельским районам Киевской области, и в Хмельницкой области тоже.
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19.11.2020 21:57 Ответить
Прикольно,всех на карантин и свет вырубитькак хотят себе гонят с лохов.
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19.11.2020 18:35 Ответить
шо значит "в ближайшую"? - эта зима будет последней...
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19.11.2020 18:41 Ответить
Для зебилов это уже хорошая новость В ближайшую зиму никаких веерных отключений электроэнергии не будет, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 134
Хуженибудит?
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19.11.2020 18:45 Ответить
Спасиба . Вспомнилось президенство Кучмы 98 го года . Купил тогда фонарик с лампой дневного света и щелочной аккумулятор с зарядным устройством . .. . Вечером ужинали не при свечах , а при " дневном " свете . Найближчої зими ніяких віялових відключень електроенергії не буде, - Міненерго - Цензор.НЕТ 2547
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19.11.2020 18:50 Ответить
Найближчої зими ніяких віялових відключень електроенергії не буде, - Міненерго - Цензор.НЕТ 5372 бачите, Юля дала вам світло - а ви її хаєте!
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19.11.2020 19:23 Ответить
Альянс з ляшком мене не задовольняє . , реклама на каналі ахмєтова - теж . Але це краще , ніж на каналах петра дивитись індійські хвільми сорокарічної давнини і рекламу бадів .
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19.11.2020 19:43 Ответить
що поробиш...Ну не накрала на свої канали...Хоча вкраланашефсе....
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19.11.2020 19:56 Ответить
И это таки величайшее достижение молодой команды слуг, со времьон, когда эпоха бедности на прощание помахала своим концом... Шах и мат, порохоботы)))
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19.11.2020 19:05 Ответить
они поотключали половину атомных блоков украинских АЕС
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19.11.2020 21:56 Ответить
Найближчої зими ніяких віялових відключень електроенергії не буде, - Міненерго - Цензор.НЕТ 4979 Алілуйя!
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19.11.2020 19:11 Ответить
В СЛЕДУЮЩУЮ?
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19.11.2020 19:50 Ответить
Никаких веерных отключений электроэнергии не будет...

Найближчої зими ніяких віялових відключень електроенергії не буде, - Міненерго - Цензор.НЕТ 5712
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19.11.2020 20:11 Ответить
Найближчої зими ніяких віялових відключень електроенергії не буде, - Міненерго - Цензор.НЕТ 1054
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19.11.2020 20:16 Ответить
Бліна, тепер ще й віялові відключення. Треба б дровами запастись, грибів насушити
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19.11.2020 21:55 Ответить
Министерство энергетики отрицает возможность веерных отключений электроэнергии предстоящей зимой. - спасибо благодетели хоть эту зиму не будет отключений.
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19.11.2020 23:08 Ответить
 
 