В ближайшую зиму никаких веерных отключений электроэнергии не будет, - Минэнерго
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министерство энергетики отрицает возможность веерных отключений электроэнергии предстоящей зимой.
Об этом сказано в сообщении, размещенном на странице министерства в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Минэнерго ответственно заявляет, что этой зимой никаких веерных отключений не будет", - сказано в сообщении.
При этом в Минэнерго обратили внимание, что Украина входит в зиму с рекордными запасами топлива и достаточными генерирующими мощностями, несмотря на то, что НАЭК "Энергоатом" не справился с ремонтной кампанией этого года".
Также на Цензор.НЕТ: Пожилые люди в Украине тратят около 25% доходов на оплату услуг теплоснабжения, - НКРЭКУ
"После вмешательства Минэнерго "Энергоатом" оптимизировал график ремонтов. Кроме того, по поручению ремонтной комиссии под председательством врио министра компания смогла увеличить плановую мощность на следующий год на 2,9 млрд кВт-ч", – говорится в сообщении Минэнерго.
Пожалуйста, подождите...
Но это временно. Потом п.здец.
Избыток е/енергии, поэтому веерных не будет)))
Зато как обрадовали! Типа они приложили максимум усилий, преодолели 100500 Эверестов... и спасли страну!
Президент уже не свободен в своих действиях. Разве это не повод серьезно задуматься - власть в беспорядке, надо что-то менять?…
Конституционный кризис, правительственный, парламентский… или Офисный?
Офис президента планировал во вторник вынести в зал вопросы об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова и министра инфраструктуры Владислава Криклия. Однако голосов для увольнения в президентской фракции не хватило.
Такую новость передал несколько минут назад в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов.
Скоро будет новая попытка.
Также под угрозой увольнения и.о. министра энергетики Ольга Буславец.
Источники в ОП говорят, что и сам премьер Денис Шмыгаль уже потерял доверие президента, но и его от отставки спасает только одно - президент не понимает, кто может стать новым премьером и кто сможет собрать голоса в парламенте.
Слуги народа разбилась на осколки, подконтрольные различным группам влияния.
Конституционный кризис показал, что даже обращение президента и срыв программы МВФ уже не является стимулом для фракции поддерживать президентские законопроекты.
Теперь надо собирать ситуативную коалицию по любому поводу - по голосованию во втором чтении за бюджет; по голосованию за маяки меморандума МВФ; по голосованию за отставки министров и по голосованию за назначения министров.
Президент уже не свободен в своих действиях. Разве это не повод серьезно задуматься - власть в беспорядке, надо что-то менять?
ОП Ермака так и не стал точкой сборки для государства. Любые тактические решения легковесны, потому что никто не несет ответственности за власть в целом.
Пора президенту честно сказать самому себе - является ли его Офис центром управления страной, или это просто диспетчерский пункт по петлянию среди олигархов?
В тему:
- Слуга олигархов: Зеленский лично возглавил контрреволюцию в Украине - эксперт
- Медведчук и Коломойский подвесили дамоклов меч над Украиной и Зеленским, но последний не чешется
Какие профессиональные критерии подбора министров, что они строят, за что несут ответственность?
Реформы власти надо начинать с самого себя.
Не зрозуміють!
ЗЕбіли ***(С)
В маленькі мізки 73(46)% не влізає картина світу! Вони не можуть зрозуміти, що наслідків БАГАТО, а причина тільки ОДНА(
Настало время?
Очікую незабаром громогласних заяв на кшталт "дєфіцита солі і спічєк не буде..."
Хуженибудит?