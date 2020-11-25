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Уряд відновив видачу "пакунків малюка"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Уряд відновив видачу

Кабінет міністрів відновив процедуру видачі натуральної допомоги новонародженим за програмою "пакунок малюка". Їх отримуватимуть усі народжені після 24 жовтня 2020 року.

Відповідна постанова була ухвалена на засіданні уряду 25 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Ми вносимо зміни до нещодавньої постанови про монетизацію "пакунку малюка". Кошти на фінансування цільової програми закладені як у бюджеті на цей рік, так і на наступний. Крім того, за пропозицією Мінцифри, ми плануємо замінити паперову довідку, яку видавав пологовий будинок на цифрову систему обміну інформацією", – розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Згідно з проєктом постанови Кабміну, "пакунок малюка" отримають всі народжені в період від 24 жовтня 2020 до 1 липня 2021 року. Видача "пакунку" має відбутися впродовж 30 днів з моменту народження дитини.

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Цікаво, що туди кладуть.
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25.11.2020 16:34 Відповісти
5 запитань від пріпіздєнта
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25.11.2020 16:36 Відповісти
заборонили пакети малька - повернули, голів обладміністрацій міняють, - є якийсь рух, не можна сказати, що застій
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25.11.2020 16:34 Відповісти
Усе ж таки неабияке досягнення - " не скасували" ,"відновили", "продовжили" - і ці прохфесіонали ще щось там на попередників гонять?
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25.11.2020 16:48 Відповісти
Що б туди не поклали, а все-таки якась повага до новонародженого з боку держави.
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25.11.2020 18:32 Відповісти
 
 