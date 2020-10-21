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Зеленський підписав закон про відновлення видачі "пакунків малюка"

Зеленський підписав закон про відновлення видачі

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" № 930-IX.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Парламент ухвалив закон 30 вересня 2020.

Документ відновлює надання батькам одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". Така допомога видаватиметься впродовж 30 днів після народження дитини.

Її вартість становитиме не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей до 6 років.

Також закон уточнює перелік отримувачів "пакунків малюка" якщо батьки відсутні. Зокрема, одержувачами можуть бути усиновителі, патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини.

Читайте також: Рада схвалила повернення видачі "пакунку малюка"

Видаватимуть "пакунки малюка" в установах охорони здоров'я. Якщо в медустанові немає такої допомоги, її можна отримати в органах соціального захисту за місцем проживання або перебування.

Крім того, Кабінет Міністрів має затвердити порядок надання "пакунку малюка", передбачивши з 1 липня 2021 можливість за бажанням батьків отримати замість натуральної допомоги відповідні кошти.

Закон вступає в силу на наступний день після його опублікування.

Автор: 

діти (5037) Зеленський (23653) немовля (29) допомога (8280)


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Топ коментарі
+23
д.Стадо зеленых дебилов. Запрещают -- разрешают, отменяют -- возвращают, объединяют -- разъединяют. Типа работают.

Зеленський підписав закон про відновлення видачі "пакунків малюка" - Цензор.НЕТ 1070
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21.10.2020 23:05
+22
Це піар - щоб видавати за власні досягнення.

У зебілів пам'ять коротка як гуппі, тож будуть вихваляти благодійника...
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21.10.2020 22:49
+19
Перед виборами.
А потім знову відмінять.
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21.10.2020 22:47
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шо,уже?
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21.10.2020 22:45 Відповісти
д.Стадо зеленых дебилов. Запрещают -- разрешают, отменяют -- возвращают, объединяют -- разъединяют. Типа работают.

Зеленський підписав закон про відновлення видачі "пакунків малюка" - Цензор.НЕТ 1070
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21.10.2020 23:05 Відповісти
Мендельвошка на підході, а ця Зе! сімейка і 5 коп. у дріт перетворить, тягнучи у різні сторони...
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22.10.2020 00:09 Відповісти
это еще называется - "Бурная имитация трудовой деятельности."
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22.10.2020 00:11 Відповісти
А тут по принципу, спочатку обгадить щось, це ж при Пороху було, потім наслухатися матюків, а потім гнусавим голосом розказать, які вони борцуни за щастя людей і присвоїти чужу ідею. Так воно і про військові програми, обісрало Пастора, а себе п"яткою в груди било, що це воно само креслення ракет робило. А тупе 73%-не бидло хаває.
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22.10.2020 09:59 Відповісти
Перед виборами.
А потім знову відмінять.
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21.10.2020 22:47 Відповісти
це щоб мамаші голосували з радості за місцевих ЗЕслуг.
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21.10.2020 23:11 Відповісти
Купи козу - продай козу...
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21.10.2020 23:32 Відповісти
Ну, можливо не відмін ть. Але у наступному посланні до Верховної Ради ідею "пакету малюка" Зєлєнскій точно припише собі. Як і з мільярди доларів від "Газпрому" які відсудив "Нафтогаз" ще за каденції Порошенка.
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22.10.2020 01:02 Відповісти
Це заслуга ТЮльки, Сулівано не дасть збрехати...
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22.10.2020 12:02 Відповісти
Вчителям вже можна займати чергу за зарплатами в 4000 доларів?
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21.10.2020 22:47 Відповісти
То вже перед виборами до ВР...
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21.10.2020 22:50 Відповісти
Тобто чекати зовсім недовго
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22.10.2020 22:32 Відповісти
Це піар - щоб видавати за власні досягнення.

У зебілів пам'ять коротка як гуппі, тож будуть вихваляти благодійника...
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21.10.2020 22:49 Відповісти
Купи козу...
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21.10.2020 22:49 Відповісти
Козла і постав на балконі.
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21.10.2020 22:59 Відповісти
Козла 73% уже купили.
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21.10.2020 23:02 Відповісти
Ввели пакет малыша...
Отменили пакет малыша...
Снова ввели пакет малыша?...
Что это???
Фрикции
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21.10.2020 22:50 Відповісти
Тепер він буде з наліпкою ЗЕ і лохи зрадіють.
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21.10.2020 23:00 Відповісти
Самі відібрали, самі відновили. Проте зедебільне стадо задоволене!
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21.10.2020 22:51 Відповісти
отменить, чтобы перед выборами вернуть
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21.10.2020 22:54 Відповісти
Це мабуть одне з найвеличніших досягнень молодого призедента за півтора роки.
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21.10.2020 22:54 Відповісти
Не здивуюсь якщо зеленський отримає довічне ув"язнення за корупцію в особо крупних розмірах чітко за своїм опитуванням.
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21.10.2020 22:54 Відповісти
А вдруг найдется араб, который зол на еврея. Или не араб.
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21.10.2020 23:04 Відповісти
А ще можна Раду розігнать...
А потім - зібрать...
Тільки землю, що віддав сепарам, так легко не повернути.
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21.10.2020 22:56 Відповісти
Выборы животворящие....
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21.10.2020 22:56 Відповісти
верещук рулит. когда увидел ее "хлебало", чуть не вывернуло. А там еще дубинские и прочие ублюдки.
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21.10.2020 23:06 Відповісти
Благодетель животворящий...

А зачем ЗЕ пакет малыша отменял?
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21.10.2020 22:58 Відповісти
Патамушта той пакет був від папірєднікав, а цей буде від нього з лейбою ЗЕ.
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21.10.2020 23:03 Відповісти
напевно хотів облапошити на гроші новонароджених.
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21.10.2020 23:07 Відповісти
Потом будет это использовать как - Зеперемога.
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21.10.2020 23:05 Відповісти
а зачем отменяли, недороблы зеленые?
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21.10.2020 23:07 Відповісти
Так при Порошенко не такие "пакунки" были. А вот теперь будут выдавать "правильные"
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21.10.2020 23:24 Відповісти
Так при Порошенко пакунки малыша были без канабиса а сейчас с канабисом бо кожен з нас президент!
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21.10.2020 23:40 Відповісти
Занадто жирні були, як і харчування та сухпайки для армії.
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21.10.2020 23:46 Відповісти
шо выборы животворящие делают Зеленський підписав закон про відновлення видачі "пакунків малюка" - Цензор.НЕТ 4914
кому пакет, кому парад, кому свободная зона на донецком угольном бассейне!..
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21.10.2020 23:09 Відповісти
быть такими идиотами надо уметь..
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21.10.2020 23:28 Відповісти
Ща "заплачу" від розчулення. І знову імітація бурхливої діяльності.
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21.10.2020 23:40 Відповісти
Тіки тепер вони втратять у якості...
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21.10.2020 23:41 Відповісти
Жалкий пиар перед выборами на фоне падающего рейтинга..це так жалюгидно
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21.10.2020 23:48 Відповісти
Еще вариант пиара.
1. Отменить пенсию.
2. Пенсы в а.уе.
3. Вернуть пенсию.
4. Пенсы счастливы.
5. Профит.
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21.10.2020 23:51 Відповісти
сцк день сурка какой то...
каждый день зашквар. каждый день чудят... уроды
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22.10.2020 00:02 Відповісти
Якийсь день небаченої щедрості від ЗЄї...лана. По зомбоящику сказали що ********** також підписав указ про проведення військового параду на День Незалежності. Але до того часу його ж можна скасувати.
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22.10.2020 00:03 Відповісти
праздничная роздача слонов..
щассс Зеля подпишет всЬо, хоть "каждой бабе - по мужику, каждому мужику - по бабе", абы только его недалёкий лохторат стал на время счасзДлив, т.е. думкою багатый
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22.10.2020 00:11 Відповісти
Лишилося на євробляхах дозволити ганяти і можна голосувати.
А, так! Ганджубас забув.
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22.10.2020 00:15 Відповісти
До речі, електорат Зеленського- молодь. Пакунки малюка- то є добре, молодь любить пердол...ся. А ще молодь любить дивитися ;Квартал-95; та ;Ліґа смєха;. І курити коноплю.
Чи не варто додати в пакунок малюка ;корабль; канабісу?
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22.10.2020 00:18 Відповісти
вибачте дідові за питання: це памперси вернули?
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22.10.2020 00:29 Відповісти
Облагодетельствовал, отец родной!!! Кто же, как не ты?
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22.10.2020 00:56 Відповісти
дитяча зрада.
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22.10.2020 03:53 Відповісти
блаЗЄнський виродок і це запише собі в актив
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22.10.2020 09:38 Відповісти
 
 