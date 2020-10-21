Зеленський підписав закон про відновлення видачі "пакунків малюка"

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" № 930-IX.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Парламент ухвалив закон 30 вересня 2020.

Документ відновлює надання батькам одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". Така допомога видаватиметься впродовж 30 днів після народження дитини.

Її вартість становитиме не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей до 6 років.

Також закон уточнює перелік отримувачів "пакунків малюка" якщо батьки відсутні. Зокрема, одержувачами можуть бути усиновителі, патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини.

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Видаватимуть "пакунки малюка" в установах охорони здоров'я. Якщо в медустанові немає такої допомоги, її можна отримати в органах соціального захисту за місцем проживання або перебування.

Крім того, Кабінет Міністрів має затвердити порядок надання "пакунку малюка", передбачивши з 1 липня 2021 можливість за бажанням батьків отримати замість натуральної допомоги відповідні кошти.

Закон вступає в силу на наступний день після його опублікування.