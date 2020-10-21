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Зеленский подписал закон о возобновлении выдачи "пакетов малыша"

Зеленский подписал закон о возобновлении выдачи

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" № 930-IX.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Парламент принял закон 30 сентября 2020.

Документ восстанавливает предоставление родителям одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Такая помощь будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка.

Ее стоимость будет составлять не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет.

Также закон уточняет перечень получателей "пакетов малыша", если родители отсутствуют. В частности, получателями могут быть усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка.

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Выдавать "пакеты малыша" будут в учреждениях здравоохранения. Если в медучреждении нет такой помощи, ее можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания.

Кроме того, Кабинет Министров должен утвердить порядок предоставления "пакета малыша", предусмотрев с 1 июля 2021 возможность по желанию родителей получить вместо натуральной помощи соответствующие средства.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

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Автор: 

дети (6465) Зеленский (20196) младенец (35) помощь (7752)


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Топ комментарии
+23
д.Стадо зеленых дебилов. Запрещают -- разрешают, отменяют -- возвращают, объединяют -- разъединяют. Типа работают.

Зеленський підписав закон про відновлення видачі "пакунків малюка" - Цензор.НЕТ 1070
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21.10.2020 23:05
+22
Це піар - щоб видавати за власні досягнення.

У зебілів пам'ять коротка як гуппі, тож будуть вихваляти благодійника...
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21.10.2020 22:49
+19
Перед виборами.
А потім знову відмінять.
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21.10.2020 22:47
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шо,уже?
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21.10.2020 22:45 Ответить
д.Стадо зеленых дебилов. Запрещают -- разрешают, отменяют -- возвращают, объединяют -- разъединяют. Типа работают.

Зеленський підписав закон про відновлення видачі "пакунків малюка" - Цензор.НЕТ 1070
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21.10.2020 23:05 Ответить
Мендельвошка на підході, а ця Зе! сімейка і 5 коп. у дріт перетворить, тягнучи у різні сторони...
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22.10.2020 00:09 Ответить
это еще называется - "Бурная имитация трудовой деятельности."
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22.10.2020 00:11 Ответить
А тут по принципу, спочатку обгадить щось, це ж при Пороху було, потім наслухатися матюків, а потім гнусавим голосом розказать, які вони борцуни за щастя людей і присвоїти чужу ідею. Так воно і про військові програми, обісрало Пастора, а себе п"яткою в груди било, що це воно само креслення ракет робило. А тупе 73%-не бидло хаває.
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22.10.2020 09:59 Ответить
Перед виборами.
А потім знову відмінять.
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21.10.2020 22:47 Ответить
це щоб мамаші голосували з радості за місцевих ЗЕслуг.
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21.10.2020 23:11 Ответить
Купи козу - продай козу...
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21.10.2020 23:32 Ответить
Ну, можливо не відмін ть. Але у наступному посланні до Верховної Ради ідею "пакету малюка" Зєлєнскій точно припише собі. Як і з мільярди доларів від "Газпрому" які відсудив "Нафтогаз" ще за каденції Порошенка.
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22.10.2020 01:02 Ответить
Це заслуга ТЮльки, Сулівано не дасть збрехати...
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22.10.2020 12:02 Ответить
Вчителям вже можна займати чергу за зарплатами в 4000 доларів?
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21.10.2020 22:47 Ответить
То вже перед виборами до ВР...
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21.10.2020 22:50 Ответить
Тобто чекати зовсім недовго
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22.10.2020 22:32 Ответить
Це піар - щоб видавати за власні досягнення.

У зебілів пам'ять коротка як гуппі, тож будуть вихваляти благодійника...
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21.10.2020 22:49 Ответить
Купи козу...
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21.10.2020 22:49 Ответить
Козла і постав на балконі.
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21.10.2020 22:59 Ответить
Козла 73% уже купили.
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21.10.2020 23:02 Ответить
Ввели пакет малыша...
Отменили пакет малыша...
Снова ввели пакет малыша?...
Что это???
Фрикции
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21.10.2020 22:50 Ответить
Тепер він буде з наліпкою ЗЕ і лохи зрадіють.
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21.10.2020 23:00 Ответить
Самі відібрали, самі відновили. Проте зедебільне стадо задоволене!
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21.10.2020 22:51 Ответить
отменить, чтобы перед выборами вернуть
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21.10.2020 22:54 Ответить
Це мабуть одне з найвеличніших досягнень молодого призедента за півтора роки.
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21.10.2020 22:54 Ответить
Не здивуюсь якщо зеленський отримає довічне ув"язнення за корупцію в особо крупних розмірах чітко за своїм опитуванням.
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21.10.2020 22:54 Ответить
А вдруг найдется араб, который зол на еврея. Или не араб.
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21.10.2020 23:04 Ответить
А ще можна Раду розігнать...
А потім - зібрать...
Тільки землю, що віддав сепарам, так легко не повернути.
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21.10.2020 22:56 Ответить
Выборы животворящие....
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21.10.2020 22:56 Ответить
верещук рулит. когда увидел ее "хлебало", чуть не вывернуло. А там еще дубинские и прочие ублюдки.
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21.10.2020 23:06 Ответить
Благодетель животворящий...

А зачем ЗЕ пакет малыша отменял?
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21.10.2020 22:58 Ответить
Патамушта той пакет був від папірєднікав, а цей буде від нього з лейбою ЗЕ.
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21.10.2020 23:03 Ответить
напевно хотів облапошити на гроші новонароджених.
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21.10.2020 23:07 Ответить
Потом будет это использовать как - Зеперемога.
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21.10.2020 23:05 Ответить
а зачем отменяли, недороблы зеленые?
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21.10.2020 23:07 Ответить
Так при Порошенко не такие "пакунки" были. А вот теперь будут выдавать "правильные"
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21.10.2020 23:24 Ответить
Так при Порошенко пакунки малыша были без канабиса а сейчас с канабисом бо кожен з нас президент!
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21.10.2020 23:40 Ответить
Занадто жирні були, як і харчування та сухпайки для армії.
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21.10.2020 23:46 Ответить
шо выборы животворящие делают Зеленський підписав закон про відновлення видачі "пакунків малюка" - Цензор.НЕТ 4914
кому пакет, кому парад, кому свободная зона на донецком угольном бассейне!..
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21.10.2020 23:09 Ответить
быть такими идиотами надо уметь..
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21.10.2020 23:28 Ответить
Ща "заплачу" від розчулення. І знову імітація бурхливої діяльності.
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21.10.2020 23:40 Ответить
Тіки тепер вони втратять у якості...
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21.10.2020 23:41 Ответить
Жалкий пиар перед выборами на фоне падающего рейтинга..це так жалюгидно
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21.10.2020 23:48 Ответить
Еще вариант пиара.
1. Отменить пенсию.
2. Пенсы в а.уе.
3. Вернуть пенсию.
4. Пенсы счастливы.
5. Профит.
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21.10.2020 23:51 Ответить
сцк день сурка какой то...
каждый день зашквар. каждый день чудят... уроды
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22.10.2020 00:02 Ответить
Якийсь день небаченої щедрості від ЗЄї...лана. По зомбоящику сказали що ********** також підписав указ про проведення військового параду на День Незалежності. Але до того часу його ж можна скасувати.
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22.10.2020 00:03 Ответить
праздничная роздача слонов..
щассс Зеля подпишет всЬо, хоть "каждой бабе - по мужику, каждому мужику - по бабе", абы только его недалёкий лохторат стал на время счасзДлив, т.е. думкою багатый
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22.10.2020 00:11 Ответить
Лишилося на євробляхах дозволити ганяти і можна голосувати.
А, так! Ганджубас забув.
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22.10.2020 00:15 Ответить
До речі, електорат Зеленського- молодь. Пакунки малюка- то є добре, молодь любить пердол...ся. А ще молодь любить дивитися ;Квартал-95; та ;Ліґа смєха;. І курити коноплю.
Чи не варто додати в пакунок малюка ;корабль; канабісу?
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22.10.2020 00:18 Ответить
вибачте дідові за питання: це памперси вернули?
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22.10.2020 00:29 Ответить
Облагодетельствовал, отец родной!!! Кто же, как не ты?
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22.10.2020 00:56 Ответить
дитяча зрада.
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22.10.2020 03:53 Ответить
блаЗЄнський виродок і це запише собі в актив
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22.10.2020 09:38 Ответить
 
 