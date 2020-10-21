Зеленский подписал закон о возобновлении выдачи "пакетов малыша"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" № 930-IX.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Парламент принял закон 30 сентября 2020.
Документ восстанавливает предоставление родителям одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Такая помощь будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка.
Ее стоимость будет составлять не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет.
Также закон уточняет перечень получателей "пакетов малыша", если родители отсутствуют. В частности, получателями могут быть усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка.
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Выдавать "пакеты малыша" будут в учреждениях здравоохранения. Если в медучреждении нет такой помощи, ее можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания.
Кроме того, Кабинет Министров должен утвердить порядок предоставления "пакета малыша", предусмотрев с 1 июля 2021 возможность по желанию родителей получить вместо натуральной помощи соответствующие средства.
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.
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А потім знову відмінять.
У зебілів пам'ять коротка як гуппі, тож будуть вихваляти благодійника...
Отменили пакет малыша...
Снова ввели пакет малыша?...
Что это???
Фрикции
А потім - зібрать...
Тільки землю, що віддав сепарам, так легко не повернути.
А зачем ЗЕ пакет малыша отменял?
кому пакет, кому парад, кому свободная зона на донецком угольном бассейне!..
1. Отменить пенсию.
2. Пенсы в а.уе.
3. Вернуть пенсию.
4. Пенсы счастливы.
5. Профит.
каждый день зашквар. каждый день чудят... уроды
щассс Зеля подпишет всЬо, хоть "каждой бабе - по мужику, каждому мужику - по бабе", абы только его недалёкий лохторат стал на время счасзДлив, т.е. думкою багатый
А, так! Ганджубас забув.
Чи не варто додати в пакунок малюка ;корабль; канабісу?