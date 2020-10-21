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Родители смогут получать свидетельство о рождении ребенка по почте, - Минцифры

Родители смогут получать свидетельство о рождении ребенка по почте, - Минцифры

Министерство здравоохранения и Министерство цифровой трансформации ведут переговоры с почтовыми операторами для получения родителями бумажного свидетельства о рождении ребенка по почте при онлайн-регистрации ребенка через "еМалятко".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе пресс-брифинга в Киеве 21 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Бумажное свидетельство о рождении ребенка можно получить, если оно вам необходимо. Но мы сейчас работаем с "Укрпоштой" и другими почтовыми операторами, чтобы вы его получали домой", - сообщил он.

"Услугой "еМалятко" можно воспользоваться если родители не в официальном браке. Оно предусматривает все жизненные ситуации… Это самый удобный в мире проект, включает в себя девять услуг в одном электронном заявлении. В Австралии это три услуги, в Канаде пять, мы лидеры в мире. В настоящее время к услуге подключено более 160 роддомов в более чем 140 населенных пунктов", - добавил министр.

Федоров отметил, что в течение двух месяцев планируется запуск е-больничных.

"У нас уже на выходе электронные больничные. Это также определенная революция для системы здравоохранения в стране, ведь это упрощение процедуры получения больничного, ликвидация коррупционных рисков. За месяц-два мы запустим эту услугу", - сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В приложении "Дія" доступно цифровое свидетельство о рождении ребенка, - глава Минцифры Федоров

Автор: 

дети (6462) новорожденные (72) Федоров Михаил (502) Минцифры (314)


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Топ комментарии
+3
Повезло цыганке, теперь не прийдется в очередях стоять за справками, все оформит онлайн, и маленький малыш депйош зеленский проведет больше времени с мамой
Родители смогут получать свидетельство о рождении ребенка по почте, - Минцифры - Цензор.НЕТ 4304
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21.10.2020 10:54
+2
Рождение ребенка по почте - это новое слово в науке!!!
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21.10.2020 10:54
+2
почти, просто давно не мылась
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21.10.2020 12:31
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Повезло цыганке, теперь не прийдется в очередях стоять за справками, все оформит онлайн, и маленький малыш депйош зеленский проведет больше времени с мамой
Родители смогут получать свидетельство о рождении ребенка по почте, - Минцифры - Цензор.НЕТ 4304
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21.10.2020 10:54 Ответить
Маленька Буратіна.
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21.10.2020 11:05 Ответить
Она какой-то негр?
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21.10.2020 12:29 Ответить
почти, просто давно не мылась
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21.10.2020 12:31 Ответить
Рождение ребенка по почте - это новое слово в науке!!!
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21.10.2020 10:54 Ответить
Поштар-акушер? 😮 Це круто! 😊
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21.10.2020 11:26 Ответить
вы бы пенсии поперерасчитывали людям онлайн, что б свой страховой стаж видели и до 2004 года..рыволюционеры..поприсылают шо у тебя 10теро несовершенолетних, потом бегай алименты плати!)))
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21.10.2020 10:57 Ответить
Якщо є в пенсійній справі довідка, то в електронному кабінеті вона теж є.
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21.10.2020 12:00 Ответить
довидка то понятно, хотелось бы видеть, как посчитают эти годы, к какой зарплате привяжутся, как она будет индексироваться или обесцениваться и что б это был какой-то программный алгоритм, а не решения чиновников по сбору справок и их трактовки....
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21.10.2020 12:29 Ответить
В особистому кабінеті застрахованої особи на вебпорталі Пенсійного фонду функціонує послуга із автоматичного розрахунку прогнозованого розміру пенсій «Пенсійний калькулятор», який надає можливість введення даних для розрахунку прогнозованого розміру пенсії за віком та загального стажу.

https://www.pfu.gov.ua/cv/404324-pensijnyj-kalkulyator-perevir-rozmir-majbutnih-vyplat-ne-vyhodyachy-z-domu-2/
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21.10.2020 16:21 Ответить
я про расчет страхового стажа ДО 2004 года.... в автоматическом режиме, пока там только можно отсканировать трудовую и выслать, страховой стаж НИКАК не рассчитывается....
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21.10.2020 16:28 Ответить
Відкриваєте пенсійний калькулятор. Справа вгорі є напис "Інструкція", відкриваєте, читаєте уважно і дієте, як там написано. Все повинно вийти. Звичайно, попередньо Вам необхідно мати всі данні з трудової книжки про стаж до 2004 р. і данні про зарплатню за кожний місяць. Данні про стаж і зарплатню в калькулятор додаються автоматично, а данні до 2004 р. треба ввести вручну.
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21.10.2020 16:45 Ответить
автоматично додаються данні після 2004 р.
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21.10.2020 16:47 Ответить
Я служил в армии где взять помесячный расчёт? С моих слов или в пфу есть свои расчеты?
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21.10.2020 16:53 Ответить
Раджу звернутись на ГЛ ПФУ 0 800 503 753. Запитайте там
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21.10.2020 16:56 Ответить
Спасибо, пока сказали прислать сканы с военного билета, запись в трудовой их не устраивает, вот такая диджитализация)))
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21.10.2020 16:59 Ответить
Хоч щось)) Запис в трудовій, або в ВБ - це стаж, а по зарплатні до 2004 р.все одно треба справки
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21.10.2020 17:03 Ответить
От и вернулись, с чего начинали!)
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21.10.2020 17:06 Ответить
В ПФ почали збирати дані про стаж і з/п з 2004 р., тому до 2004 р. треба надавати документи. Це логічно. Люба програма починається з того, що напише, або надрукує людина.
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21.10.2020 17:30 Ответить
ну так собирайте по архивам, вам человек предоставил документ (трудовую), на тот момент действовало такое закондательство и люди были не обязаны собирать справки из бухгалтерий о зарплатах... или собирайте сами по архивам или считайте по средней зарплате по стране, так нет, Рева придумал, чтоб люди до 70-ти лет пахали, отрабатывали страховой стаж, или докупали его у государства.....
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21.10.2020 18:13 Ответить
1. Наскільки пам'ятаю, і в радянські часи люди самі збирали довідки для пенсії.
2. З/п у всіх різна, тому розраховується індівідуальний коефіціент зарплати (відношення розміру вашої з/п до розміру середньої з/п по Україні за кожний місяць) за весь період роботи. Якщо він більше 1, то пенсія буде вище середньої, якщо нижче - то малою.
3. Максимальний вік для призначення пенсії поки що 65 років.
4. Докупляти страховий стаж прийдеться тім, хто по якимось причинам не платив пенсійні внески.
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21.10.2020 21:13 Ответить
Зато ребёнка по почте пришлют!))
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21.10.2020 17:07 Ответить
а дитину? Бандероллю?
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21.10.2020 10:59 Ответить
Аистпочтой, по-старинке.
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21.10.2020 12:30 Ответить
Стилистически правильней будет "Родители смогут получать по почте свидетельство о рождении ребенка".
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21.10.2020 11:04 Ответить
 
 