Родители смогут получать свидетельство о рождении ребенка по почте, - Минцифры
Министерство здравоохранения и Министерство цифровой трансформации ведут переговоры с почтовыми операторами для получения родителями бумажного свидетельства о рождении ребенка по почте при онлайн-регистрации ребенка через "еМалятко".
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе пресс-брифинга в Киеве 21 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Бумажное свидетельство о рождении ребенка можно получить, если оно вам необходимо. Но мы сейчас работаем с "Укрпоштой" и другими почтовыми операторами, чтобы вы его получали домой", - сообщил он.
"Услугой "еМалятко" можно воспользоваться если родители не в официальном браке. Оно предусматривает все жизненные ситуации… Это самый удобный в мире проект, включает в себя девять услуг в одном электронном заявлении. В Австралии это три услуги, в Канаде пять, мы лидеры в мире. В настоящее время к услуге подключено более 160 роддомов в более чем 140 населенных пунктов", - добавил министр.
Федоров отметил, что в течение двух месяцев планируется запуск е-больничных.
"У нас уже на выходе электронные больничные. Это также определенная революция для системы здравоохранения в стране, ведь это упрощение процедуры получения больничного, ликвидация коррупционных рисков. За месяц-два мы запустим эту услугу", - сказал министр.
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