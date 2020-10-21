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Батьки зможуть отримувати свідоцтво про народження дитини поштою, - Мінцифри

Батьки зможуть отримувати свідоцтво про народження дитини поштою, - Мінцифри

Міністерство охорони здоров'я і Міністерство цифрової трансформації ведуть переговори з поштовими операторами для отримання батьками паперового свідоцтва про народження дитини поштою у разі онлайн-реєстрації дитини через "еМалятко".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у ході пресбрифінгу в Києві 21 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Паперове свідоцтво про народження дитини можна отримати, якщо воно вам необхідно. Але ми зараз працюємо з "Укрпоштою" та іншими поштовими операторами, щоб ви його отримували додому", - повідомив він.

"Послугою "еМалятко" можна скористатися якщо батьки не в офіційному шлюбі. Воно передбачає всі життєві ситуації ... Це найзручніший у світі проєкт, який містить дев'ять послуг в одній електронній заяві. В Австралії це три послуги, в Канаді п'ять, ми лідери в світі. У даний час до послуги підключено понад 160 пологових будинків в більш ніж 140 населених пунктів", - додав міністр.

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Федоров зазначив, що протягом двох місяців планується запуск е-лікарняних.

"У нас вже на виході електронні лікарняні. Це також певна революція для системи охорони здоров'я в країні, адже це спрощення процедури отримання лікарняного, ліквідація корупційних ризиків. За місяць-два ми запустимо цю послугу", - сказав міністр.

Автор: 

діти (5034) немовлята (60) Федоров Михайло (870) Мінцифри (1177)


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Топ коментарі
+3
Повезло цыганке, теперь не прийдется в очередях стоять за справками, все оформит онлайн, и маленький малыш депйош зеленский проведет больше времени с мамой
Родители смогут получать свидетельство о рождении ребенка по почте, - Минцифры - Цензор.НЕТ 4304
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21.10.2020 10:54
+2
Рождение ребенка по почте - это новое слово в науке!!!
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21.10.2020 10:54
+2
почти, просто давно не мылась
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21.10.2020 12:31
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Повезло цыганке, теперь не прийдется в очередях стоять за справками, все оформит онлайн, и маленький малыш депйош зеленский проведет больше времени с мамой
Родители смогут получать свидетельство о рождении ребенка по почте, - Минцифры - Цензор.НЕТ 4304
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21.10.2020 10:54 Відповісти
Маленька Буратіна.
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21.10.2020 11:05 Відповісти
Она какой-то негр?
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21.10.2020 12:29 Відповісти
почти, просто давно не мылась
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21.10.2020 12:31 Відповісти
Рождение ребенка по почте - это новое слово в науке!!!
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21.10.2020 10:54 Відповісти
Поштар-акушер? 😮 Це круто! 😊
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21.10.2020 11:26 Відповісти
вы бы пенсии поперерасчитывали людям онлайн, что б свой страховой стаж видели и до 2004 года..рыволюционеры..поприсылают шо у тебя 10теро несовершенолетних, потом бегай алименты плати!)))
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21.10.2020 10:57 Відповісти
Якщо є в пенсійній справі довідка, то в електронному кабінеті вона теж є.
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21.10.2020 12:00 Відповісти
довидка то понятно, хотелось бы видеть, как посчитают эти годы, к какой зарплате привяжутся, как она будет индексироваться или обесцениваться и что б это был какой-то программный алгоритм, а не решения чиновников по сбору справок и их трактовки....
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21.10.2020 12:29 Відповісти
В особистому кабінеті застрахованої особи на вебпорталі Пенсійного фонду функціонує послуга із автоматичного розрахунку прогнозованого розміру пенсій «Пенсійний калькулятор», який надає можливість введення даних для розрахунку прогнозованого розміру пенсії за віком та загального стажу.

https://www.pfu.gov.ua/cv/404324-pensijnyj-kalkulyator-perevir-rozmir-majbutnih-vyplat-ne-vyhodyachy-z-domu-2/
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21.10.2020 16:21 Відповісти
я про расчет страхового стажа ДО 2004 года.... в автоматическом режиме, пока там только можно отсканировать трудовую и выслать, страховой стаж НИКАК не рассчитывается....
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21.10.2020 16:28 Відповісти
Відкриваєте пенсійний калькулятор. Справа вгорі є напис "Інструкція", відкриваєте, читаєте уважно і дієте, як там написано. Все повинно вийти. Звичайно, попередньо Вам необхідно мати всі данні з трудової книжки про стаж до 2004 р. і данні про зарплатню за кожний місяць. Данні про стаж і зарплатню в калькулятор додаються автоматично, а данні до 2004 р. треба ввести вручну.
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21.10.2020 16:45 Відповісти
автоматично додаються данні після 2004 р.
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21.10.2020 16:47 Відповісти
Я служил в армии где взять помесячный расчёт? С моих слов или в пфу есть свои расчеты?
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21.10.2020 16:53 Відповісти
Раджу звернутись на ГЛ ПФУ 0 800 503 753. Запитайте там
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21.10.2020 16:56 Відповісти
Спасибо, пока сказали прислать сканы с военного билета, запись в трудовой их не устраивает, вот такая диджитализация)))
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21.10.2020 16:59 Відповісти
Хоч щось)) Запис в трудовій, або в ВБ - це стаж, а по зарплатні до 2004 р.все одно треба справки
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21.10.2020 17:03 Відповісти
От и вернулись, с чего начинали!)
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21.10.2020 17:06 Відповісти
В ПФ почали збирати дані про стаж і з/п з 2004 р., тому до 2004 р. треба надавати документи. Це логічно. Люба програма починається з того, що напише, або надрукує людина.
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21.10.2020 17:30 Відповісти
ну так собирайте по архивам, вам человек предоставил документ (трудовую), на тот момент действовало такое закондательство и люди были не обязаны собирать справки из бухгалтерий о зарплатах... или собирайте сами по архивам или считайте по средней зарплате по стране, так нет, Рева придумал, чтоб люди до 70-ти лет пахали, отрабатывали страховой стаж, или докупали его у государства.....
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21.10.2020 18:13 Відповісти
1. Наскільки пам'ятаю, і в радянські часи люди самі збирали довідки для пенсії.
2. З/п у всіх різна, тому розраховується індівідуальний коефіціент зарплати (відношення розміру вашої з/п до розміру середньої з/п по Україні за кожний місяць) за весь період роботи. Якщо він більше 1, то пенсія буде вище середньої, якщо нижче - то малою.
3. Максимальний вік для призначення пенсії поки що 65 років.
4. Докупляти страховий стаж прийдеться тім, хто по якимось причинам не платив пенсійні внески.
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21.10.2020 21:13 Відповісти
Зато ребёнка по почте пришлют!))
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21.10.2020 17:07 Відповісти
а дитину? Бандероллю?
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21.10.2020 10:59 Відповісти
Аистпочтой, по-старинке.
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21.10.2020 12:30 Відповісти
Стилистически правильней будет "Родители смогут получать по почте свидетельство о рождении ребенка".
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21.10.2020 11:04 Відповісти
 
 